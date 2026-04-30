特集：アムロ・レイ ヒストリー ～一年戦争のエースパイロット～ ガンダムフォワードVol.21 4月30日（木）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「ガンダムフォワードVol.21」を2026年4月30日(木)より全国書店で発売いたします。
別冊付録： ROAD TO GUNPLA 50th Anniversary ガンプラアーカイブ 2025-2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348160/images/bodyimage1】
“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新『ガンダム』情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン「ガンダムフォワード」の第21弾です。
特集はガンダムシリーズを代表するキャラクター「アムロ・レイ」!! 『機動戦士ガンダム』、『機動戦士Ζガンダム』、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』といった映像作品を主軸に小説やコミック作品も交えつつ、アムロが搭乗した、または搭乗したとされるモビルスーツたちをガンプラ作例で一堂にそろえます。
今号は別冊付録「ROAD TO GUNPLA 50th Anniversary ガンプラアーカイブ 2025-2026」が付属!! 2025年1月から2026年3月までに発売された各種ガンプラを1冊にアーカイブ。同期間のガンダムフォワードの特集や「ガンダム」関連トピックなど、年間を通じてガンダムシーンを振り返ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348160/images/bodyimage2】
▲別冊付録：ROAD TO GUNPLA 50th Anniversary ガンプラアーカイブ 2025-2026
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348160/images/bodyimage4】
【商品情報】
ガンダムフォワードVol.21
●発売日：2026年4月30日(木) 発売
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●雑誌コード：68166-29
●ISBNコード：978-4-7986-4169-0
●JANコード：9784798641690
●判型：A4判
●発行元：ホビージャパン
●版権表記 ： (C)サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
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配信元企業：株式会社ホビージャパン
別冊付録： ROAD TO GUNPLA 50th Anniversary ガンプラアーカイブ 2025-2026
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“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新『ガンダム』情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン「ガンダムフォワード」の第21弾です。
特集はガンダムシリーズを代表するキャラクター「アムロ・レイ」!! 『機動戦士ガンダム』、『機動戦士Ζガンダム』、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』といった映像作品を主軸に小説やコミック作品も交えつつ、アムロが搭乗した、または搭乗したとされるモビルスーツたちをガンプラ作例で一堂にそろえます。
今号は別冊付録「ROAD TO GUNPLA 50th Anniversary ガンプラアーカイブ 2025-2026」が付属!! 2025年1月から2026年3月までに発売された各種ガンプラを1冊にアーカイブ。同期間のガンダムフォワードの特集や「ガンダム」関連トピックなど、年間を通じてガンダムシーンを振り返ります。
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▲別冊付録：ROAD TO GUNPLA 50th Anniversary ガンプラアーカイブ 2025-2026
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ガンダムフォワードVol.21
●発売日：2026年4月30日(木) 発売
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●雑誌コード：68166-29
●ISBNコード：978-4-7986-4169-0
●JANコード：9784798641690
●判型：A4判
●発行元：ホビージャパン
●版権表記 ： (C)サンライズ
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