モデル 野瀬英誉 「グラブルEXフェス2026」ジークフリート役 にて出演！
株式会社アデッソ所属モデル 野瀬英誉が、「グラブルEXフェス2026」にジークフリート役として出演いたします。 「グラブルEXフェス2026」は、5.2 Sat. - 5.3 Sun（AICHI SKY EXPO）、7.4 Sat. - 7.5 Sun（夢メッセみやぎ）、8.8 Sat. - 8.9 Sun（インテックス大阪）にて開催されます。
「グラブルEXフェス2026」
〇日程〇 5.2 Sat. - 5.3 Sun（AICHI SKY EXPO） 7.4 Sat. - 7.5 Sun（夢メッセみやぎ） 8.8 Sat. - 8.9 Sun（インテックス大阪） 〇詳細情報〇 https://extrafes.granbluefantasy.jp/
野瀬英誉
＜プロフィール＞ 滋賀県出身。ウェディング雑誌・広告、CMなどで活躍中のモデル。 ＜経歴＞ 〇グランブルーファンタジー「グラブルフェス」オフィシャルキャスト、ジークフリート役 〇雑誌：HotelWedding 〇雑誌：日本の結婚式 〇ミドリ安全 〇RIZAP 〇日産「ノート」 〇Shibuyafashionweek 【SNS・HP】 Ｘ：https://x.com/nochiloco instagram：https://www.instagram.com/hideyonose/?hl=j： 事務所HP：https://adessonet.co.jp/works/nose-hideyo/
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