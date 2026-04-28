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MSCI ESG レーティング 最高評価の「AAA」を4年連続で獲得
株式会社ニコンは、世界的なESG投資評価指標であるMSCI ESG レーティングにおいて、4年連続で最高評価の「AAA」を獲得しました。MSCI ESG レーティングは、業界固有のESGリスクおよび、同業他社と比較した当該リスクに対する管理能力に応じて、企業のESGパフォーマンスを「AAA」から「CCC」まで7段階で格付けする指標です。
2026年のレーティングでは、当社の紛争鉱物、コーポレートガバナンスなどへの取り組みが評価されました。
当社はこの他に、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が採用しているESG指数のうち、国内株式を対象とするすべてのESG指数※の構成銘柄に選定されています。
ニコングループは、企業理念である「信頼と創造」のもと、環境、社会・労働、ガバナンスの各分野で社会の期待に「信頼」で応えていきます。そして、事業活動による新しい価値の「創造」により、人と機械がシームレスに共創していく世界の中で、持続可能な社会の実現に向けて貢献することを目指し、今後も取り組みを推進していきます。
※ 「FTSE JPX Blossom Japan Index」、「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」、「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」、「MSCI日本株女性活躍指数」、「Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）」（2026年4月28日時点）
関連リンク
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2026/0428_01.html
2026年のレーティングでは、当社の紛争鉱物、コーポレートガバナンスなどへの取り組みが評価されました。
ニコングループは、企業理念である「信頼と創造」のもと、環境、社会・労働、ガバナンスの各分野で社会の期待に「信頼」で応えていきます。そして、事業活動による新しい価値の「創造」により、人と機械がシームレスに共創していく世界の中で、持続可能な社会の実現に向けて貢献することを目指し、今後も取り組みを推進していきます。
※ 「FTSE JPX Blossom Japan Index」、「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」、「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」、「MSCI日本株女性活躍指数」、「Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）」（2026年4月28日時点）
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https://www.jp.nikon.com/company/news/2026/0428_01.html