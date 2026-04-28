日本調剤、人気の“550円均一市販薬”から疲れ目や目のかすみ・かゆみにアプローチする目薬を新発売

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〜新生活の疲れが蓄積した瞳に。3種のビタミンと保水成分で潤いを補給〜

　薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」の新商品として、「プリンスアイ」を2026年4月28日より「日本調剤オンラインストア」で、5月11日より日本調剤の店舗と一部企業さまで販売いたします。







■「5COINS PHARMA」とは？

　原則550円（税込）均一※1のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった40品目を揃えています。

　本シリーズは売上が前年同期比170%※2と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約100企業、1,000店舗でのお取扱い実績がございます※3。

■「プリンスアイ」 2つの特長

1.　3種のビタミンが、疲れ目や目のかすみ・かゆみを緩和

2.　乾燥から目の角膜を保護する「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」を基準内最大濃度で配合！※4

■開発者コメント（薬剤本部ヘルスケア推進部長 佐々木康秀）







　新生活開始から1カ月が経つ5月は、職場や学校でのPC・タブレット操作に慣れ始める一方で、瞳に疲れが溜まりやすい時期です。特に新しい環境下では、緊張からつい画面を凝視してしまい、無意識にまばたきの回数が減ってしまいます。これが、瞳を乾燥から守る「涙の膜」の安定性を損ない、疲れ目や目のかすみを引き起こす要因となります。

　日本調剤は、新年度を前向きに頑張る皆さまを応援すべく、3種のビタミンと保水成分「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」配合の目薬を開発しました。春の環境変化にさらされた瞳を優しくケアしましょう！



※1　「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます

※2　2024年8月〜2025年7月の前年同期比

※3　取扱品目は企業・店舗ごとに異なります

※4　眼科用薬製造販売承認基準に基づきます

■商品概要

商品名称：プリンスアイ

リスク分類：第3類医薬品

薬効分類：眼科用薬

希望小売価格：550円（税込）

■日本調剤オンラインストアでのご購入はこちらから

https://estore.nicho.co.jp/products/detail/4412

本件に関するお問合わせ先

日本調剤株式会社　広報部

TEL：03-6810-0826

MAIL：pr-info@nicho.co.jp

関連リンク

「プリンスアイ」商品ページ（日本調剤オンラインストア）

https://estore.nicho.co.jp/products/detail/4412

5COINS PHARMAについて（日本調剤オンラインストア）

https://estore.nicho.co.jp/pages/lp/5coins-pharma/index.html

日本調剤のプライベートブランド商品および法人向け販売について

https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/