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日本調剤、人気の“550円均一市販薬”から疲れ目や目のかすみ・かゆみにアプローチする目薬を新発売
〜新生活の疲れが蓄積した瞳に。3種のビタミンと保水成分で潤いを補給〜
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」の新商品として、「プリンスアイ」を2026年4月28日より「日本調剤オンラインストア」で、5月11日より日本調剤の店舗と一部企業さまで販売いたします。
■「5COINS PHARMA」とは？
原則550円（税込）均一※1のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった40品目を揃えています。
本シリーズは売上が前年同期比170%※2と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約100企業、1,000店舗でのお取扱い実績がございます※3。
■「プリンスアイ」 2つの特長
1. 3種のビタミンが、疲れ目や目のかすみ・かゆみを緩和
2. 乾燥から目の角膜を保護する「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」を基準内最大濃度で配合！※4
■開発者コメント（薬剤本部ヘルスケア推進部長 佐々木康秀）
新生活開始から1カ月が経つ5月は、職場や学校でのPC・タブレット操作に慣れ始める一方で、瞳に疲れが溜まりやすい時期です。特に新しい環境下では、緊張からつい画面を凝視してしまい、無意識にまばたきの回数が減ってしまいます。これが、瞳を乾燥から守る「涙の膜」の安定性を損ない、疲れ目や目のかすみを引き起こす要因となります。
日本調剤は、新年度を前向きに頑張る皆さまを応援すべく、3種のビタミンと保水成分「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」配合の目薬を開発しました。春の環境変化にさらされた瞳を優しくケアしましょう！
※1 「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます
※2 2024年8月〜2025年7月の前年同期比
※3 取扱品目は企業・店舗ごとに異なります
※4 眼科用薬製造販売承認基準に基づきます
■商品概要
商品名称：プリンスアイ
リスク分類：第3類医薬品
薬効分類：眼科用薬
希望小売価格：550円（税込）
■日本調剤オンラインストアでのご購入はこちらから
https://estore.nicho.co.jp/products/detail/4412
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
関連リンク
「プリンスアイ」商品ページ（日本調剤オンラインストア）
https://estore.nicho.co.jp/products/detail/4412
5COINS PHARMAについて（日本調剤オンラインストア）
https://estore.nicho.co.jp/pages/lp/5coins-pharma/index.html
日本調剤のプライベートブランド商品および法人向け販売について
https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」の新商品として、「プリンスアイ」を2026年4月28日より「日本調剤オンラインストア」で、5月11日より日本調剤の店舗と一部企業さまで販売いたします。
■「5COINS PHARMA」とは？
原則550円（税込）均一※1のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった40品目を揃えています。
本シリーズは売上が前年同期比170%※2と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約100企業、1,000店舗でのお取扱い実績がございます※3。
■「プリンスアイ」 2つの特長
1. 3種のビタミンが、疲れ目や目のかすみ・かゆみを緩和
2. 乾燥から目の角膜を保護する「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」を基準内最大濃度で配合！※4
■開発者コメント（薬剤本部ヘルスケア推進部長 佐々木康秀）
新生活開始から1カ月が経つ5月は、職場や学校でのPC・タブレット操作に慣れ始める一方で、瞳に疲れが溜まりやすい時期です。特に新しい環境下では、緊張からつい画面を凝視してしまい、無意識にまばたきの回数が減ってしまいます。これが、瞳を乾燥から守る「涙の膜」の安定性を損ない、疲れ目や目のかすみを引き起こす要因となります。
日本調剤は、新年度を前向きに頑張る皆さまを応援すべく、3種のビタミンと保水成分「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」配合の目薬を開発しました。春の環境変化にさらされた瞳を優しくケアしましょう！
※1 「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます
※2 2024年8月〜2025年7月の前年同期比
※3 取扱品目は企業・店舗ごとに異なります
※4 眼科用薬製造販売承認基準に基づきます
■商品概要
商品名称：プリンスアイ
リスク分類：第3類医薬品
薬効分類：眼科用薬
希望小売価格：550円（税込）
■日本調剤オンラインストアでのご購入はこちらから
https://estore.nicho.co.jp/products/detail/4412
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
関連リンク
「プリンスアイ」商品ページ（日本調剤オンラインストア）
https://estore.nicho.co.jp/products/detail/4412
5COINS PHARMAについて（日本調剤オンラインストア）
https://estore.nicho.co.jp/pages/lp/5coins-pharma/index.html
日本調剤のプライベートブランド商品および法人向け販売について
https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/