飯能市（市長：新井 重治）、株式会社ムーミン物語（社長：望月 潔）、西武鉄道株式会社（社長：小川 周一郎）、飯能商工会議所（会頭：加藤 義明）、一般社団法人奥むさし飯能観光協会（会長：中里 忠夫）の５者による「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会（以下：本協議会）は、本日4月23日、飯能市立図書館にムーミンパパオブジェを設置し、お披露目セレモニーを開催しました。

これは、飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の3者により、2024年8月9日に締結した 「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」で掲げる「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進する施策として位置づけており、2025年3月に飯能駅に設置された「ムーミンオブジェ」、2026年3月に東飯能駅自由通路に2体目となる「ムーミンママオブジェ」の設置に引き続き、3体目の設置となります。

ムーミンパパオブジェは、台座の高さ約95cm、オブジェ本体の高さ約78cmのFRP（繊維強化プラスチック）製です。台座は、飯能駅・東飯能駅自由通路に設置されたムーミンおよびムーミンママオブジェと同様に、本をモチーフとしています。まるで物語の中からムーミンパパが登場したかのようなデザインで、小説家であるムーミンパパが本を手にしたその姿は、読書の楽しさや想像することの豊かさを象徴し、飯能市立図書館を訪れる皆さまをやさしくお迎えします。

あわせて、本日のお披露目を記念した寄贈式も執り行われました。式典では、株式会社ムーミン物語の望月潔代表取締役社長より、ムーミンの仕掛け絵本『ムーミン谷へのながいたび』が、また西武鉄道株式会社の佐藤龍一沿線価値創造本部事業創造部ジェネラルマネジャーより西武鉄道車両のプラレールが、それぞれ新井重治飯能市長へと贈呈されました。

市民の皆様や訪れる人々にとって街の魅力を再発見する拠点となり、地域活性化へとつながる一助となることを期待しております。

詳細は以下のとおりです。

飯能市立図書館「ムーミンパパオブジェ」お披露目セレモニーについて

■開催日時 2026年4月23日（木）10:00～10:40

■開催場所 飯能市立図書館（埼玉県飯能市山手町19-5）

■出席

飯能市 市長 新井 重治 株式会社ムーミン物語 代表取締役社長 望月 潔 西武鉄道株式会社 沿線価値創造本部 事業創造部 ジェネラルマネジャー 佐藤 龍一 飯能商工会議所 事務局長 浅見 国昭 一般社団法人奥むさし飯能観光協会 会長 中里 忠夫 飯能市 教育長 中村 力 飯能市 教育部長 五十川 美也子 飯能市立図書館長 木村 由里子 ムーミントロール・ムーミンママ 山手保育所 園児 32名

■飯能市 飯能市長 新井 重治 コメント

本日のセレモニーでは、飯能市立図書館へ新たに「ムーミンパパオブジェ」がお披露目されたことに加え、ムーミンの絵本および西武鉄道のプラレールをご寄贈いただきました。関係するすべての皆様に心より御礼申し上げます。世代を超えて愛されるムーミンの物語は、豊かな世界観を持ち、図書館に新たな魅力を添えてくれるものと確信しております。また、プラレールにつきましては、本来は遊びを楽しむものでありますが、図書館で展示することにより、身近な乗り物への関心を広げ、関連する本への興味へとつなげてまいりたいと考えております。こうした取組を通じて、「ムーミンに会えるまち、はんのう」の魅力を高めるとともに、誰もが訪れたくなる図書館づくりと、まちの賑わい創出に努めてまいります。本日は誠にありがとうございました。

■ムーミンパパオブジェ 台座は本をモチーフとし、まるで物語の中からムーミンパパが登場したようなデザインとなっています。 台座：高さ約95cm オブジェ：高さ約78cm FRP（繊維強化プラスチック）製

【参考】

飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定について

■本協定による連携項目

本協定による連携のもと、地域住民及び地域来訪者の往来や満足度の向上を第一に､円滑で柔軟な施策展開に取り組んでいきます｡

【連携項目】 ⑴ 『ムーミンに会えるまち、飯能』のシティプロモーションに関すること。 ⑵ 中心市街地及び商店街のにぎわい創出に関すること。 ⑶ 市内回遊性の向上に関すること。 ⑷ 観光資源の創出・活用による観光振興に関すること。 ⑸ 自然・環境・景観の維持整備に関すること。 ⑹ その他地域住民及び地域来訪者の往来や満足度の向上に資する取組に関すること。

「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会について

本協議会は、「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」で掲げている「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進するために発足しました。

連携協定を締結した３者に加え、飯能商工会議所、一般社団法人奥むさし飯能観光協会も参画し、５者それぞれの強みを活かし合いながら中心市街地等の賑わい創出や観光振興、市内全域への回遊性向上に向けた様々な施策を展開していきます。

飯能市立図書館について

飯能市立図書館は、平成25年（2013年）に開館した公共図書館で、「市民に愛され、市民とともに創り続ける図書館」を基本理念としています。館内は地元のブランド木材「西川材」の持つ「柔らかさ」「暖かさ」「香り」などを五感で感じられる図書館で、森林文化都市を宣言する飯能を象徴する温かみのある空間が特徴です。閲覧室や学習室、多目的ホールなど多様な機能を備え、市民の読書活動や学びを支える拠点となっています。

また、各種イベントや情報サービスの提供を通じて、地域交流や生涯学習の推進にも寄与しております。

●飯能市立図書館 詳細：https://www.hanno-lib.jp

【関連リリース】

飯能駅「ムーミンオブジェ」お披露目セレモニーを開催しました！ URL：https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubu/kikakuka/sangakukanrenkei/11354.html

東飯能駅「ムーミンママオブジェ」お披露目セレモニーを開催しました！ URL：https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubu/kikakuka/sangakukanrenkei/13206.html