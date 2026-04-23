マクロピペットチップ世界市場の収益構造2032年予測：用途別需要動向・価格変動要因・サプライチェーン分析【2026年】
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「マクロピペットチップの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、マクロピペットチップ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1249783/macro-pipette-tips
第1章：マクロピペットチップとは - 製品定義と市場概要
マクロピペットチップとは、実験室や臨床現場において、比較的大量の液体（通常は1mL～数mL）を正確に分注・移送するために使用される使い捨ての先端チップです。マイクロピペットチップが微量（μL単位）の液体を扱うのに対し、マクロピペットチップはより大きな容量を迅速かつ正確に処理できる点が特徴です。
本製品は、主に以下の材料で製造されています。
Glass（ガラス製）：繰り返し使用が可能で化学耐性に優れていますが、割れやすくコストが高いという課題があります。
Plastic（プラスチック製）：ポリプロピレンなどの樹脂製が主流で、使い捨てによるクロスコンタミネーション防止が最大の強みです。軽量でコストパフォーマンスに優れ、現在の市場ではプラスチック製が圧倒的なシェアを占めています。
Other（その他）：特殊なコーティングを施したチップや、低吸着タイプなど、特定の用途向けに開発された製品です。
用途別に見ると、本製品は以下の分野で幅広く活用されています。
Bioanalysis（バイオ分析）：DNA/RNA抽出、PCR前処理、酵素アッセイなど。
Laboratory Research（実験研究）：大学や研究機関での基礎研究から応用研究まで。
Clinical Diagnostics（臨床診断）：血液検査、感染症診断、バイオマーカー検出など。
Other Fields（その他の分野）：食品検査、環境分析、製薬品質管理など。
第2章：市場分析 - 世界市場の規模、成長率、主要企業シェア
当レポートの詳細な市場分析によると、世界のラボ用ピペットチップ市場（マクロ領域を含む）は、2024年に約10.2億ドルと評価され、2031年までに約15.8億ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.0%以上と見込まれています。より広義の実験用消耗品市場全体では、2030年までに約1,200億ドル規模に成長するとの試算もあります。
主要企業の市場シェア
マクロピペットチップ市場の主要企業には、以下のグローバルリーダーが含まれます。
VWR International、 Labcon、 Greiner Bio-One International、 Thermo Fisher Scientific、 Eppendorf、 CELLTREAT、 BrandTech Scientific、 Sartorius Biohit Tips、 Scilogex、 Spectrum Chemical（Spectrum Laboratory Products）、 Bionordika
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に注目すべきは、Thermo Fisher ScientificやEppendorfといった大手企業が、高いブランド力と広範な販売ネットワークを武器に市場をリードする一方で、LabconやCELLTREATといった中堅企業が、環境配慮型製品やコスト競争力で差別化を図っている点です。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「マクロピペットチップの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、マクロピペットチップ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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第1章：マクロピペットチップとは - 製品定義と市場概要
マクロピペットチップとは、実験室や臨床現場において、比較的大量の液体（通常は1mL～数mL）を正確に分注・移送するために使用される使い捨ての先端チップです。マイクロピペットチップが微量（μL単位）の液体を扱うのに対し、マクロピペットチップはより大きな容量を迅速かつ正確に処理できる点が特徴です。
本製品は、主に以下の材料で製造されています。
Glass（ガラス製）：繰り返し使用が可能で化学耐性に優れていますが、割れやすくコストが高いという課題があります。
Plastic（プラスチック製）：ポリプロピレンなどの樹脂製が主流で、使い捨てによるクロスコンタミネーション防止が最大の強みです。軽量でコストパフォーマンスに優れ、現在の市場ではプラスチック製が圧倒的なシェアを占めています。
Other（その他）：特殊なコーティングを施したチップや、低吸着タイプなど、特定の用途向けに開発された製品です。
用途別に見ると、本製品は以下の分野で幅広く活用されています。
Bioanalysis（バイオ分析）：DNA/RNA抽出、PCR前処理、酵素アッセイなど。
Laboratory Research（実験研究）：大学や研究機関での基礎研究から応用研究まで。
Clinical Diagnostics（臨床診断）：血液検査、感染症診断、バイオマーカー検出など。
Other Fields（その他の分野）：食品検査、環境分析、製薬品質管理など。
第2章：市場分析 - 世界市場の規模、成長率、主要企業シェア
当レポートの詳細な市場分析によると、世界のラボ用ピペットチップ市場（マクロ領域を含む）は、2024年に約10.2億ドルと評価され、2031年までに約15.8億ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.0%以上と見込まれています。より広義の実験用消耗品市場全体では、2030年までに約1,200億ドル規模に成長するとの試算もあります。
主要企業の市場シェア
マクロピペットチップ市場の主要企業には、以下のグローバルリーダーが含まれます。
VWR International、 Labcon、 Greiner Bio-One International、 Thermo Fisher Scientific、 Eppendorf、 CELLTREAT、 BrandTech Scientific、 Sartorius Biohit Tips、 Scilogex、 Spectrum Chemical（Spectrum Laboratory Products）、 Bionordika
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に注目すべきは、Thermo Fisher ScientificやEppendorfといった大手企業が、高いブランド力と広範な販売ネットワークを武器に市場をリードする一方で、LabconやCELLTREATといった中堅企業が、環境配慮型製品やコスト競争力で差別化を図っている点です。