株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」では、ここでしか手に入らない日焼けしたハローキティがデザインされた新作グッズ「缶バッジ」と「キーホルダー」を4月29日（水）より販売開始いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、SNSでも話題を集める日焼けをしたハローキティ シリーズの最新作。南国ムードあふれるこんがり日焼けしたハローキティが、水着姿やサングラス姿で登場し、思わず集めたくなる全6種類に加えて、シークレット1種の全7種を展開する「淡路日焼けハローキティ 缶バッジ」や、様々な表情のハローキティがデザインされた「淡路日焼けハローキティ リフレクターキーホルダー」の2種類。どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみです。 「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」でしか買えない限定グッズ。自分用にはもちろん、ギフトやお土産にもぴったりです。ここだけの特別なハローキティに出会えるこの機会を、お見逃しなく。

■『淡路日焼けハローキティ 新作グッズ』 概要

販売開始：4月29日（水） 詳細： 淡路日焼けハローキティ 缶バッジ全7種／600円 淡路日焼けハローキティ リフレクターキーホルダー／1,320円 ※全て税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE1階ショップ、HELLO KITTY SHOW BOXショップ URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/