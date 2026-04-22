茨城県・常総市の魅力を発信する食のテーマパーク「道の駅 常総」(所在地：茨城県常総市、運営：株式会社COLLECT)は、2026年4月28日(火)で3周年を迎えます。そこで、2026年4月25日(土)～5月10日(日)の16日間、『3周年祭』を開催いたします。これから最盛期を迎える“メロンの魅力”を存分にご堪能いただける、限定コンテンツを多数ご用意いたしました。

2023年4月のグランドオープン以来、総来場者数600万人(2026年3月末時点)を突破しました。日頃のご愛顧に感謝を込め、道の駅常総が総力をあげた『3周年祭』を存分にお楽しみください。





2026年4月25日(土)～5月10日(日)『3周年祭』を開催





■『3周年祭』スペシャルコンテンツ

～ 常総メロンパンの日限定コンテンツ ～

『常総メロンパンの日』である5月4日(月・祝)は、道の駅の営業時間を【8:30～17:30】に拡大し、ベーカリー商品を増産いたします。ギネス世界記録TMを保持している“ぼくのカスタードメロンパン”が約9倍となり「みんなのカスタードメロンパン」として登場！さらに、JAほこたファーマーズマーケットなだろうのメロンを試食をしながら、お得にご購入いただける「メロンの即売会」など、この日限りのイベントが盛りだくさんです。





～ メロン尽くしの3周年祭限定コンテンツ ～

メロン1玉ゲットできる「メロンボーリング」や、ぼくとメロンとベーカリー。1番人気のぼくのカスタードメロンパンが「オリジナルマグカップ付き」で発売したり、期間を通してメロンを楽しくお得にご堪能いただけます。





～ 道の駅常総ならではのお得な農産物イベント ～

3周年にちなみ「農産物3円市」の開催や、茨城県産の「メロンの特売」の実施、茨城県産の干し芋を使用した「干し芋の詰め放題」など、道の駅常総といえばのイベントもお楽しみいただけます。





～ 限定メロンメニューが人気店舗に続々登場！ ～

行列必死の各店舗にメロンを使用した限定メニューが登場します。【ぼくとメロンとソフトクリーム。】にて、メロン半カットに人気のミックスソフトをのせた豪華なスイーツや、惣菜コーナーにて、まぐろの生ハムとメロンを掛け合わせた珍しいお惣菜などを味わっていただけます。









■6月に最盛期を迎える茨城県メロンについて

茨城県は26年連続、生産量日本一を誇るメロンの大産地です。積雪や台風などの気象災害が少なく、美味しいメロン作りには欠かせない「水はけの良い土地と温暖な気候」が揃っているため、メロン栽培が盛んとなっています。県内では、豊富な種類のメロンが栽培されているため、4月から10月と長い期間、その時期ごとのメロンを味わうことができます。その中でも、5月以降に多く出荷される主なメロンを紹介いたします。





・イバラキング：「茨城(イバラキ)のメロンの王様(キング)になってほしい」という思いを名前に込めました。上品な香りと甘さ、きめ細かくジューシーな果肉が魅力です。





・アンデス：春の代表格で、厚い果肉とコクのある甘みに豊かな香りが特徴な緑肉のメロンです。





・クインシー：美しいオレンジ色の果肉が特長的な赤肉メロンです。果肉は厚く緻密で、甘みが強くジューシーです。





・タカミ：縦長の果形で、網目が細かくネットの盛り上がりが薄いと、果肉がしまり、緑色が濃いというのが特長です。





・アールス：芳醇な味と香り、とろけるような口あたりが特長の高級メロン。立体的なネット模様が美しい、見た目もトップクラスなメロンです。









■『常総メロンパンの日』開催イベント

2026年5月4日(月・祝)の『常総メロンパンの日』は、より多くの方に当駅をお楽しみいただけるように営業時間を【8:30～17:30】に拡大いたします！メロンパンやメロンにまつわるイベントが盛りだくさんな1日をお楽しみいただけます。





●見た目に騙されるな！「ぼくはジャンボメロンパン」重さ当てチャレンジ！

イベントのために開発した「ぼくはジャンボメロンパン」を実際に持って、重さの予想していただきます。正解者には、人気なソフトクリームの引換券をプレゼント！

フォトスポットとしてもお楽しみいただけますので、ぜひお立ち寄りください！





＜概要＞

実施日 ：5月4日(月・祝)のみ

時間 ：8:30～

参加費 ：無料

場所 ：店頭屋外テント

参加方法：

店頭に掲示される二次元コードを読み込み、その応募フォームからご参加いただきます。ジャンボメロンパンを持ち上げた後に、必要事項とジャンボメロンパンの予想重量を記入いただき送信の上、公式Instagramのフォローでご応募は完了となります。ご応募いただいた方の中から、正解の重さに近い10名様に『ジャンボメロンパン賞』として、【ぼくとメロンとソフトクリーム。】でご利用いただける「茨城メロンソフト無料引換券」をプレゼントいたします。





「ぼくはジャンボメロンパン」重さ当てチャレンジ！





※Googleフォームを使用してご応募していただきます。事前にGoogleアカウントをご用意の上ご参加ください。

※正解発表は公式Instagramにて行います。また、プレゼント当選者には公式InstagramのDMからご連絡を差し上げます。それに伴い、ご応募にはInstagramアカウントが必要となります。

※当駅の公式Instagramは以下アカウントのみですので、お気をつけください。

道の駅常総(公式Instagram) @gogojoso https://www.instagram.com/gogojoso/





●JAほこた ファーマーズマーケットなだろう メロン即売会

ジューシーな果肉が特徴の「イバラキング」(青肉)や肉厚でさっぱりとした甘さが特徴の「なだろうレッド」(赤肉)など、茨城県産のメロンを試食しながらお得に購入ができます。なだろうからメロン知識豊富なスタッフが参りますので、一大産地ならではのメロンのこだわりをお伝えします！

箱での販売もありギフト対応可能です。母の日ギフトや少し早い初夏のギフトとしておすすめ！





＜概要＞

実施日：5月4日(月・祝)のみ

時間 ：9:00～ (※無くなり次第終了)

場所 ：屋外テント





なだろう「イバラキング」





●【ぼくとメロンとベーカリー。】にて限定発売の商品

・みんなのカスタードメロンパン

ギネス世界記録TMを保持している「ぼくのカスタードメロンパン」が通常サイズの約9倍になったカスタードメロンパンです。みんなでおいしさを分けあって、幸せの輪を広げましょう。





＜概要＞

実施日 ：5月4日(月・祝)のみ

時間 ：8:30～ (※無くなり次第終了)

価格 ：2,500円

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン

販売場所 ：ぼくとメロンとベーカリー。





「みんなのカスタードメロンパン」





・ぼくのカスタードメロンパン オリジナルマグカップ付き

【ぼくとメロンとベーカリー。】初のオリジナルマグカップで、一番人気の“ぼくのカスタードメロンパン”を焼き上げました！世界に一つだけの“おいしい思い出”をぜひ作ってください。





＜概要＞

実施日 ：4月25日(土)～5月10日(日)

時間 ：各日9:00～ (※各日20個限定)

価格 ：1,500円

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン

販売場所 ：ぼくとメロンとベーカリー。





※5月4日(月・祝)は各販売時間20個ずつ販売いたします。





「ぼくのカスタードメロンパン オリジナルマグカップ付き」





●【ぼくとメロンとベーカリー。】商品を増産してお届け！

より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、販売スケジュールを変更してパン販売を実施いたします。通常約2時間おきの販売が、常総メロンパンの日限定で、1時間おきの販売！さらに、オープン時間は通常より30分早い8:30のオープン！そのため通常、祝日は5回の販売ですが、全9回の販売となります。なお、一部商品は販売時間が限られておりますので、予めご了承ください。





＜概要＞

実施日 ：5月4日(月・祝)のみ

販売時間：8:30／9:30／10:30／11:30／12:30／13:30／14:30／15:30／16:30





全ての回で販売する商品：

・ぼくのカスタードメロンパン

・ぼくのメロンパン

・ぼくのクリームメロンパン

・ぼくのいもんぱん

・ぼくのメロン食パン

・ぼくのショコラメロンパン

・ぼくのブリュレカスタードメロンパン

・みんなのカスタードメロンパン(5/4のみ)

・ぼくのカスタードメロンパン オリジナルマグカップ付き(4/25-5/10限定)





時間限定商品：

・いがいメロンパン

8:30～13:30の各回に登場

・カレーパン(3種類)

9:30、11:30、13:30に登場

・生メロンパン

13:30、15:30に登場





※販売時間、内容は目安となります。状況により変更となる場合がございます。

※購入個数の制限は設けておりません。各回、完売となる商品が出る可能性がございます。





【ぼくとメロンとベーカリー。】商品各種





■『3周年祭』限定コンテンツ9選

●初開催『メロンボーリング』

道の駅常総で初開催となるメロンボーリング。ストライクで2,000円相当の茨城県産のメロンを1玉、スペアでカットメロンの無料引換券が獲得できるチャンス！倒れたピンの本数によって、景品が変わります。老若男女問わずご参加いただけるゲームとなります。ぜひストライクを目指してください！





＜概要＞

実施日：4月28日(火)～5月6日(水)

時間 ：各日10:00～ (※無くなり次第終了)

参加費：500円

場所 ：大階段付近





※景品が無くなり次第終了となります。

※天候不良の場合は、中止となる場合があります。





初開催『メロンボーリング』





●『ゆたかやさんの紅白まんじゅう』をプレゼント

3周年記念！ご来店の先着50名様に常総市に本店がある「ゆたかや」さんの紅白まんじゅうを差し上げます。





＜概要＞

実施日：4月27日(月)、28日(火)、29日(水・祝)の3日間のみ

時間 ：9:00～ (※無くなり次第終了)

参加費：無料

定員 ：各日先着50名 ※おひとり様1点限り

場所 ：店内入口付近





●みたらし団子のふるまい

常総市に本店を構える「ゆたかや」さんのみたらしを使用したみたらし団子をご来店のお客様へご提供いたします。





＜概要＞

実施日：4月29日(水・祝)、5月2日(土)、3日(日)、

4日(月・祝)、5日(火・祝)、6日(水・祝)の6日間のみ

時間 ：11:00～ (※無くなり次第終了)

参加費：無料

定員 ：各日先着100名程度 ※おひとり様1本まで

場所 ：大階段付近





「ゆたかや」さんのみたらし団子





●わたあめをプレゼント

期間中3,000円以上お買い上げの方に、お好きな色のわたあめをプレゼントいたします。





＜概要＞

実施日：4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)の8日間のみ

時間 ：9:00～ (※無くなり次第終了)

条件 ：期間中の3000円以上のお買い上げレシートをご提示をお願いいたします。

場所 ：屋外 特設会場





●えきちょーくんじゃんけん大会

道の駅常総の隠れた人気者！「えきちょーくん」とじゃんけん！勝ち残った方には、旬のメロンや道の駅オリジナル商品をプレゼント！





＜概要＞

実施日：4月29日(水・祝)、5月2日(土)、3日(日)、

4日(月・祝)、5日(火・祝)、6日(水・祝)の6日間のみ

時間 ：14:00～

参加費：無料

場所 ：メロンテント付近





※景品は予告なく変更する場合がございます。





「えきちょーくんじゃんけん大会」景品





●大抽選会

期間中、当日のお買い上げレシート(税込5,000円以上、合算可)を会場にお持ちいただくと、豪華景品が当たる大抽選会にご参加いただけます。周年祭特別賞として、茨城県産のメロン2玉も当たります！





＜概要＞

実施期間：(1)4月25日(土)～5月2日(土)

(2)5月3日(日)～5月10日(日)

時間 ：9:00～ (※定員に達し次第終了)

参加条件：当日のお買い上げレシートを会場にご持参ください。

(税込5,000円以上、合算可)

場所 ：特設イベント会場





「大抽選会」の景品





●干し芋の詰め放題

周年祭のために復活！茨城県産の干し芋を袋に30秒間詰め放題！





＜概要＞

実施日：4月25日(土)～5月6日(水・祝)の12日間のみ

時間 ：9:30～ (※無くなり次第終了)

参加費：1,000円

場所 ：特設会場





●下総めだかの学校 小林さんの『めだかすくい』

こどもの日限定！地元生産者さんによるめだかすくいを特別開催！





＜概要＞

実施日：5月5日(火・祝)のみ

時間 ：9:00～15:00 (※無くなり次第終了)

参加費：500円

場所 ：屋外テント





※すくえなくても5匹はお渡しします。





●安達勇人さんの周年祭特別ライブ

いばらき大使の安達勇人さんが3周年のお祝いにスペシャルライブを開催！





＜概要＞

実施日：5月3日(日・祝)のみ

時間 ：(1)12:00～／(2)15:00～

観覧費：無料

場所 ：大階段前





いばらき大使「安達勇人」さん





■道の駅常総名物！農産物イベント

●茨城県産メロンの特売

茨城県産のメロンがお得にご購入いただける朝市を開催！全国配送を承りますので、ギフト用にもぴったりです。





＜概要＞

実施日：4月25日(土)～29日(水・祝)、5月2日(土)～6日(水・祝)

時間 ：9:00～ (※無くなり次第終了)

価格 ：3Lサイズ 2個入り 3,600円

場所 ：屋外テント





※価格は予告なく変更となる可能性がございます。





茨城県産 メロンの特売





●農産物の『3円市(税抜)』

3周年祭限定の『3円市(税抜)』を開催します。すべて1本、1個ずつのバラ売りでのご提供です。無くなり次第終了となりますので、お早めにお買い求めください！





＜概要＞

実施日：4月25日(土)～29日(水・祝)の5日間のみ

時間 ：各日10:00～ (※無くなり次第終了)

価格 ：税抜3円

内容 ：じゃがいも、たまねぎ、にんじん、ピーマン

場所 ：店頭特別会場





※おひとり様1品目につき1点限りとなります。

※内容は予告なく変更となる可能性がございます。





●さつまいも詰め放題

地元生産者「エム・エム・イー」さんのさつまいもが詰め放題！品種は紅はるかとなります。大人気イベントのためお早めにご参加ください！





＜概要＞

実施日：4月25日(土)～5月10日(日)

時間 ：各日10:00～ (※無くなり次第終了)

参加費：300円

場所 ：店頭特設会場





※おひとり様1回限りのご参加とさせていただきます。









■行列必至の各店舗から『3周年祭』限定のメロン商品が登場！

各店舗ごとに限定メニューが登場！メロンを使用したメニューや旬の食材を使用したメニューなど、今しか食べることができないメニューをご堪能ください！





～ 常総いなほ食堂 ～

●絶景!!豊田城丼 ～海と山を味わう いなほのいいとこ盛り～

常総いなほ食堂のいいところ全部盛りの魅力たっぷり丼。

価格 ：10,780円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：卵・海老・豚肉・牛肉・さけ・いくら・大豆・ごま





●メロンに一筋海鮮てっぺん丼

のせすぎ上等、驚き上等。海の幸、メロンと出会って化ける。ごちそうの頂上、見つけた。

価格 ：2,640円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：小麦・酒・いくら・大豆・ごま

※使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。





●メロンの城 海鮮メロン城

天守にメロン、本丸に海鮮。おいしさ、いざ開城。映えの天守閣、味の本丸。

価格 ：4,730円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：小麦・さけ・いくら・ごま・大豆

※使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。





●メロンに寄り添う彩り茶そば

さしま茶そばを使用した、和の一皿に、メロンの余韻を楽しめる一品です。

価格 ：1,760円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：小麦・乳成分・そば・大豆・さば

※使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。





●常陸牛3周年3色駅弁

3周年の感謝を込めて作る、茨城の代表銘柄和牛を存分に楽しめる駅弁。

価格 ：1,598円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：卵・小麦・大豆・ごま・牛肉





常総いなほ食堂 限定商品各種





～ 鮮魚・惣菜コーナー ～

●まぐろ生ハムメロン

ちょっと珍しいまぐろの生ハムを使用した農産と鮮魚初のコラボメニュー。

価格 ：680円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：乳成分





●メロンの海鮮サラダ

3種の海鮮とマスカルポーネ、イタリアンドレッシングがまさかのマッチ！

価格 ：1,058円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：乳成分・小麦・いくら・大豆・りんご





鮮魚・惣菜コーナー 限定商品各種





～ TAMAGOYA常総レストラン ～

●TAMAGOYAパンケーキメロン

茨城県産のメロンを使用した季節限定のパンケーキ。

価格 ：1,650円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





●メロンメロメロパンケーキ

茨城県産のメロンを半玉使用したスペシャルパンケーキ。

※数量限定商品

価格 ：3,960円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





●ズッキーニとトマトのとけるチーズオムバーグ

常総市の生産者のズッキーニを使用したオムライス。目の前でチーズをおかけします。

価格 ：2,090円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：卵・乳成分・小麦・牛肉・鶏肉・大豆・りんご





TAMAGOYA常総レストラン 限定商品





～ TAMAGOYA常総ハウス ～

●茨城生メロンプリン

生メロンをごろっと入れたプリン。季節限定のためお早めに！

※数量限定商品

価格 ：594円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：乳成分・卵





●TAMAGOYAメロンプリン

茨城県産メロン果汁を使用した季節限定メロンプリン。

価格 ：495円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：乳成分・卵・ゼラチン・大豆





TAMAGOYA常総ハウス 限定商品





～ ぼくとメロンとソフトクリーム。 ～

●ぼくの王様メロンソフト

メロン半カットに人気のミックスソフトをのせました。季節限定のためお早目に！

価格 ：1,600円

販売期間 ：4月25日(土)～

アレルギー：乳成分





ぼくとメロンとソフトクリーム。 限定商品





～ 物販 ～

デモキッチンにて試食、試飲可能！

●茨城メロン紅茶

茨城県産青肉メロンと紅茶の芳醇な香りをお楽しみください。

価格：550円





●天てりバーム紡 さしま茶

天てり卵を使用したしっとりバームクーヘン紡にさしま茶味が新登場！

価格：1,782円





天てりバーム紡 さしま茶／茨城メロン紅茶





■3周年記念！道の駅切符！

道の駅常総の3周年を記念して、道の駅切符が限定デザインで登場します。300枚限定となりますので、お早めにゲットしてください！





＜概要＞

実施日：4月25日(土)～ (※無くなり次第終了)

時間 ：9:00～

条件 ：税込3,000円以上(当日のレシート合算可)のお買い上げレシートを

大抽選会場にお持ちいただくと、先着300名様にプレゼントです。

※おひとり様1枚限り

場所 ：大抽選会場





3周年記念切符(イメージ)





※価格は『3円市』を除き、すべて税込です。

※各イベント、各商品情報は変更になる可能性もございます。

詳細は、道の駅常総までお問い合わせください。









■「3周年祭」開催概要

イベント名称：3周年祭

時間 ：9:00～17:00

※店舗により異なります。

※5月4日(月・祝)は《 8:30～17:30 》

場所 ：道の駅 常総

開催日程 ：2026年4月25日(土)～5月10日(日)





＜イベント＞

・ジャンボメロンパンの重さ当てチャレンジ！：5月4日(月・祝)

・JAほこた ファーマーズマーケットなだろう メロン即売会：5月4日(月・祝)

・メロンボーリング：4月28日(火)～5月6日(水)

・ゆたかやさんの紅白まんじゅうプレゼント：4月27日(月)～29日(水・祝)

・みたらし団子のふるまい：4月29日(水・祝)、5月2日(土)～6日(水・祝)

・わたあめプレゼント：4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)

・えきちょーくんじゃんけん大会：4月29日(水・祝)、5月2日(土)～6日(水・祝)

・大抽選会：(1)4月25日(土)～5月2日(土)／(2)5月3日(日)～5月10日(日)

・干し芋の詰め放題：4月25日(土)～5月6日(水・祝)

・下総めだかの学校 小林さんのめだかすくい：5月5日(火・祝)

・安達勇人さんの周年祭特別ライブ：5月3日(日・祝)

・茨城県産メロンの特売：4月25日(土)～29日(水・祝)、5月2日(土)～6日(水・祝)

・農産物の3円市(税抜)：4月25日(土)～29日(水・祝)

・さつまいも詰め放題：4月25日(土)～5月10日(日)

・日替わりパフォーマンスショー：4月25日(土)、26日(日)、29日(水・祝)

5月2日(土)、3日(日・祝)、5日(火・祝)、6日(水・祝)、9日(土)、10日(日)





＜限定商品の発売＞

・ぼくとメロンとベーカリー。

「みんなのカスタードメロンパン」：5月4日(月・祝)のみ

「ぼくのカスタードメロンパン オリジナルマグカップ付き」：4月25日(土)～5月10日(日)

・常総いなほ食堂

「絶景!!豊田城丼 ～海と山を味わう いなほのいいとこ盛り～」：4月25日(土)～

「メロンの城 海鮮メロン城」：4月25日(土)～

「メロンに一筋海鮮てっぺん丼」：4月25日(土)～

「メロンに寄り添う彩り茶そば」：4月25日(土)～

「常陸牛3周年3色駅弁」：4月25日(土)～

・惣菜・鮮魚コーナー

「まぐろ生ハムメロン」：4月25日(土)～

「メロンの海鮮サラダ」：4月25日(土)～

・TAMAGOYA常総レストラン

「TAMAGOYAパンケーキメロン」：4月25日(土)～

「メロンメロメロパンケーキ」：4月25日(土)～

「ズッキーニとトマトのとけるチーズオムバーグ」：4月25日(土)～

・ぼくとメロンとソフトクリーム。

「ぼくの王様メロンソフト」：4月25日(土)～

・TAMAGOYA常総ハウス

「茨城生メロンプリン」：4月25日(土)～

「TAMAGOYAメロンプリン」：4月25日(土)～









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない、味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。





道の駅常総 外観





■「道の駅常総」施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫

・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営： TTCグループ

(代表団体：株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instgram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、 飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/