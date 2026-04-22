大人気カラコンブランド『secret candymagic（シークレットキャンディーマジック）』マンスリーより待望の乱視用カラコンが新登場！
株式会社 Lcode（社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、板野友美さんイメージモデルのカラーコンタクトレンズブランド『secret candymagic (シークレットキャンディーマジック) 1month』より国内承認品である待望の盛れる乱視用カラコン『secret candymagic TORIC (シークレットキャンディーマジックトーリック)1month』を 2026年4月22日（水）より販売開始いたします。
■ユーザーからの声にお応えして待望の乱視用マンスリーカラコンが新登場！
secret candymagic TORIC 1dayの発売開始よりマンスリーレンズの発売を望む声が多く寄せられ、遂に発売を開始しました。secret candymagicで人気の “盛れる”３カラーをラインナップ。
■製品特性
1．正確で安定したブレない視界 ”ダブルスラブオフ設計“ 採用
上下の薄いゾーンにより乱視軸を安定した方向に保ちやすく、まぶたの動きで回転を抑え位置を安定させやすい設計です。
2．視界が安定しやすい”バックトーリック”採用
トーリック面が内側にありレンズ内面が角膜の曲面にフィットし、レンズが回転しづらく視力がより安定します。
■豊富な乱視度数×乱視軸
■モデルプロフィール
板野 友美さん
1991年7月3日生まれ。
神奈川県出身。
2005年にAKB48の1期生として活動を開始。
グループの中心メンバーとして注目を集める。
13年にAKB48を卒業。タレント、女優、アーティストとして活躍する中、21年1月に東京ヤクルトスワローズ投手・高橋奎二さんと結婚。 21年10月に第1子女児を出産したことを発表。そして、ライフスタイルブランド「Rosy luce」・スキンケアブランド「peau de bebe」の２社を起業し、経営者としての顔も持ち合わせている。
■SNSアカウント一覧
ブランド直営candy magic公式ショップ
Instagram： https://www.instagram.com/candymagic_official/
TikTok： https://www.tiktok.com/@candymagic_official
X： https://x.com/candymagic_info
■発売日
2026年４月22日（水）
ブランド直営candy magic公式ショップ、LENS LiSTショップにて発売開始、その他順次展開
■販売チャネル
・ブランド直営 公式ショップ
- candy magic -
本店 https://www.candymagic.jp/
楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/candymagic/
Yahoo!ショッピング店 https://shopping.geocities.jp/candymagic/
Qoo10店 https://www.qoo10.jp/shop/candymagic
Amazon店 https://x.gd/MZe1m
au Pay マーケット店 https://plus.wowma.jp/user/12360752/plus/
dショッピング店 https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/candymagic/
ZOZOTOWN店 https://zozo.jp/shop/candymagic/
- LENS LiST-
公式オンラインショップ https://www.lenslist.jp/
実店舗（渋谷店、心斎橋店、ekimoなんば店、梅田店）https://www.lenslist.jp/f/shoplist
■製品概要
- secret candymagic TORIC 1month (シークレットキャンディーマジックトーリックマンスリー）-
販売名：シークレットマンスリー
医療機器承認番号：22400BZX00457A13
製造販売元：株式会社El Dorado
再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ
枚数：1箱１枚入り
希望小売価格：税込1,595円
使用期間：1カ月
乱視軸（AXIS）：180°
乱視度数（CYL）：-0.75D/-1.25 D /-1.75 D /-2.25 D
度数(PWR)：全27度数 ±0.00(度なし),-0.75~-5.00(0.25step),-5.00~-9.00(0.50step)
商品スペック：DIA14.5mm/BC8.8mm/含水率38％
販売元：株式会社Lcode 大阪市中央区久太郎町3-4-28 センバフロント8F
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コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。
また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。
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