映画『プラダを着た悪魔2』「Samsung Galaxy S26 Ultra」のグローバルコラボレーションを本日発表

ヘレン・J・シェンを起用したカスタムコンテンツを含むグローバルマーケティングキャンペーン開始

【Samsung】映画『プラダを着た悪魔2』劇場公開に合わせ

「Samsung Galaxy S26 Ultra」のグローバルコラボレーションを本日発表

～ ワールドプレミアで「Samsung Galaxy S26 Ultra」のプロレベルカメラを披露～













サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は本日、20世紀スタジオ製作の映画『プラダを着た悪魔2』の劇場公開を記念し、グローバルコラボレーションを開始しました。ヘレン・J・シェンが演じるジンが登場するカスタムCMでは「Samsung Galaxy S26 Ultra」の「かこって検索」機能を使って、ミランダ・プリーストリーによる急な要求を完璧に解決する様子が描かれています。

※本リリース内に含まれる動画は、https://news.samsung.com/jp/the-devil-wears-prada-2をご覧ください。

グローバルコラボレーションの一環として、「Samsung Galaxy S26 Ultra」は『プラダを着た悪魔2』のワールドプレミアでレッドカーペットに登場し、その存在感を際立たせました。ミランダ・プリーストリーも感心した華やかなイベントとして、「Samsung Galaxy S26 Ultra」でレッドカーペットに登場したセレブたちの華やかな姿を撮影しました。これにより映画のようなプロレベル映像と、SNS投稿に最適な仕上がりを兼ね備えた史上初の「RunwayCam #withGalaxy」が実現しました。

また、「Samsung Galaxy S26 Ultra」の撮影スポットで、思い出に残る姿を写真に収めました。

「Samsung Galaxy S26 Ultra」ユーザーでありインフルエンサーのHaley Kalil（@hayleebaylee）も、この撮影体験に参加し、「私は『プラダを着た悪魔』の大ファンで、TeamGalaxyの一員として、『Samsung Galaxy S26 Ultra』を愛用しています。レッドカーペットで映画の世界と融合し、お気に入りの『Samsung Galaxy S26シリーズ』の機能をファンの皆さんと共有する最高の経験となりました。」と語りました。





Haleyはプレミア上映会に向けて、「Samsung Galaxy S26 Ultra」の「かこって検索」などのGoogle検索機能を使って準備した様子をソーシャルメディアで披露しました。

サムスン電子アメリカ常務兼マーケティングチーム長Keena Grigsbyは、「Samsung Galaxyにとってコラボレーションは単なる提携以上の意味を持ち、重要なのは意図的なコラボレーションでイノベーションを称え、多様な顧客層を尊重し、共感できる人々やブランドとの協力することです。Google社とのパートナーシップを継続しながら、特に、『プラダを着た悪魔2』の世界初公開という、これほど大規模かつ大画面で『かこって検索』の圧倒的魅力を披露でき、嬉しく思うとともに、大変光栄に思います。」と述べました。

ウォルト・ディズニー・スタジオ パートナーシップ・プロモーションシナジー＆イベントEVP Lylle Breier氏は、「『プラダを着た悪魔2』では、スクリーンの枠を超え、今日のファッションを象徴する文化的な瞬間へとストーリーテリングを広げたいと考えました。Samsungとのコラボレーションにより、革新性、スタイル、そしてストーリーテリングが交錯し、現代的で没入感のある方法で、ランウェイの世界を視聴者の皆様にお届けすることが可能になります。このコラボレーションを通じて、レッドカーペットからソーシャルメディア向けコンテンツまで、フランチャイズを象徴する華やかさ、創造性、そしてスピーディーなエネルギーを、ファンの皆様にこれまで以上に身近に感じていただく好機となるでしょう。」と語りました。







■「Samsung Galaxy S26 Ultra」のGoogle検索機能である「かこって検索」がランウェイに

SamsungとGoogle社は、『プラダを着た悪魔2』の世界観を舞台にした一連のクリエイティブなCMで提携し、「Samsung Galaxy S26 Ultra」のGoogle検索機能「かこって検索」のようなテクノロジーが、ピンチを救ってくれる秘訣となることを示しました。

■ニューヨークメディアイベント概要

「Samsung Galaxy S26シリーズ」があなたにピッタリ合っているか確かめてみませんか？ Samsung.comにアクセスして、2026年5月1日（金）公開の映画『プラダを着た悪魔2』に備えましょう。

■『プラダを着た悪魔2』について

ミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルを演じてから20年。メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチが、20世紀スタジオ製作の『プラダを着た悪魔2』で、ニューヨークのファッショナブルな街並みとランウェイ誌の洗練されたオフィスに帰ってきます。2006年に大ヒットし、一時代を築いた作品の待望の続編です。

監督：デヴィッド・フランケル

脚本：アリーン・ブロッシュ・マッケナ

プロデューサー：ウェンディ・フィナーマン

エグゼクティブ・プロデューサー：マイケル・ベダーマン、カレン・ローゼンフェルト、アリーン・ブロッシュ・マッケナ

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google、かこって検索は、Google LLCの商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。