安田倉庫株式会社、富山県の運送会社である富山県トラック株式会社の全株式を取得し、グループ化を決定

安田倉庫株式会社

安田倉庫株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小川一成、以下「当社」）は、富山県の運送会社である富山県トラック株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：吉澤比佐志、以下「富山県トラック」）の全株式を取得し、本日付でグループ化いたしましたので、お知らせいたします。

富山県トラックは、富山県において業歴50年を超える運送会社です。富山県内に2か所・保管面積2,780坪の倉庫拠点を保有し、約80台のトラックにて北陸地方を中心に物流サービスを提供しております。

当社グループは、2030年のあるべき姿としての「長期ビジョン2030」と、長期ビジョンを実現するための計画として中期経営計画「強くなる、ひとつになる YASDA GROUP CHALLENGE 2027」を策定し、更なる成長に向けた事業体制の構築をめざしております。物流事業においては「グループ連携によるネットワーク拡充」「潜在するニーズを捉えた高品質・高付加価値物流の提供」「効率化・合理化の推進」の3点を基本戦略に、倉庫・輸配送ネットワークを全国へ拡大する取り組みを推進しております。

富山県トラックのグループ入りにより、既存グループ会社の大西運輸株式会社（石川県金沢市）とのコラボレーションを筆頭に、北陸地方でのネットワーク拡充と物流サービスの更なる拡充を図ってまいります。富山県は医薬品の生産が盛んな地域であり、当社の重点事業領域も医薬品分野でございます。富山県トラックは温度・湿度の管理が可能な定温倉庫を保有しており、同社と当社が有する医薬品物流ノウハウを融合させることで、富山県内の医薬品メーカー様に対しても積極的なご提案を推進してまいりたいと考えております。

富山県トラック株式会社URL https://kentora.co.jp/

本件に関するお問い合わせ 安田倉庫株式会社 業務部 経営企画グループ TEL：03-3452-7316