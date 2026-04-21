バーガーキング(R) が4月に愛知、福岡、大阪で計3店舗をグランドオープン！各地の大型ショッピングモール内に続々出店し355店舗に到達！2028年600店舗に向けて全国各地で出店を加速中！

株式会社ビーケージャパンホールディングス



株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村一裕）は、2026年4月に愛知、福岡、大阪で合わせて3店舗をグランドオープンいたします。バーガーキング(R) は、このたび新規出店する店舗を合わせて全国に355店舗（※2026年4月25日（土）時点、予定）となります。

※画像はイメージです

株式会社ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティのおいしさをより多くのお客様にお楽しみいただくため、全国への新規出店を強化しております。

このたび2026年4月に愛知、福岡、大阪で合わせて3店舗をグランドオープンいたします。4月23日（木）に愛知県豊田市「バーガーキング(R) 豊田ギャザ店」、4月24日（金）に福岡県糟屋郡「バーガーキング(R) イオンモール福岡店」、4月25日（土）に大阪府大阪市「バーガーキング(R) イオンタウンあびこ駅前店」をグランドオープンいたします。

ショッピングモール内に出店することで、通勤・通学の行き帰りや、お買い物中の休憩やお食事に、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガーのおいしさを気軽にご体験いただきたいと思っております。

バーガーキング(R) は、このたび新規出店する3店舗を合わせて全国に355店舗（※2026年4月25日（土）時点、予定）となりました。2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング(R) 未進出エリアにも新規出店予定です。バーガーキング(R) は2028年末までに全国600店舗を目指しております。今後もバーガーキング(R) の新規出店にご期待ください。あなたの街にもバーガーキング(R) がやってくるかもしれません。

バーガーキング(R) は、今後も直火焼きの100%ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする大型本格バーガー「ワッパー(R) 」を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供してまいります。

店舗概要

■バーガーキング(R) 豊田ギャザ店

オープン日時：2026年4月23日（木）10時

店舗住所：愛知県豊田市喜多町1-140 豊田ギャザ 1F

営業時間：10:00 - 20:00

■バーガーキング(R) イオンモール福岡店

オープン日時：2026年4月24日（金）10時

店舗住所：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡 1F

営業時間：10:00 - 22:00

■バーガーキング(R) イオンタウンあびこ駅前店

オープン日時：2026年4月25日（土）9時

店舗住所：大阪府大阪市住吉区我孫子東2-8-34 イオンタウンあびこ駅前 1F

営業時間：10:00 - 21:00 ※4月25日（土）のみ9:00 - 21:00

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

店舗デザイン概要

店舗デザインのブランドカラーには、本格的なバーガーのおいしさを感じていただけるよう、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティやセサミバンズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの新鮮な野菜、マヨソース、ケチャップなどをモチーフにした、レッド・オレンジ・ブラウン・グリーン・イエローなどの色を使用しています。さらに伝統的でアイコニックなフォントを使い、とろっとしていておいしそうなイメージを感じられるようにしました。ユニークな手書きのイラストはエネルギーやユーモアを表現しています。

内観画像※画像はイメージです。 外観画像※画像はイメージです。おすすめ商品

■『ワッパー(R) チーズ』

バーガーキング(R) の人気No.1メニュー『ワッパー(R) チーズ』。ワッパー(R) は「とてつもなく大きい」ことを意味します。一般的なハンバーガーの約1.4倍の大きさです。バンズの直径は約13センチと大きく、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100%ビーフパティは約114gもあります。

『ワッパー(R) チーズ』は、直火焼きの100％ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスをクリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ、バーガーキング(R) の王道のおいしさを楽しめる商品です。

商品名：ワッパー(R) チーズ

価格：単品740円、セット1,040円

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となります。

■お子様向けメニュー「キッズセット」

商品名：チーズバーガー キッズセット

価 格：490円

商品名：ハンバーガー キッズセット

価 格：460円

商品名：チキンナゲット キッズセット

価 格：480円

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース1つ付き

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（S）となります。

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケージャパンホールディングス

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

X ：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

Facebook ：https://www.facebook.com/BURGERKINGJP

Instagram：https://instagram.com/burgerkingjp

TikTok ：https://www.tiktok.com/@burgerking_japan