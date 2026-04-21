Wur株式会社のAI新規事業診断サービスリリースのお知らせ

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

日本とベトナムを拠点にグローバルIT総合サービスを展開する株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：平川 和真、証券コード：4260）のグループ会社であるWur株式会社（以下「Wur社」）は、AIによる新規事業構想の高速診断サービス「MVP事業診断レポート」をリリースしましたので、お知らせいたします。

【MVP事業診断レポートの概要】

Wur社が提供するMVP事業診断レポートは、新規事業の構想を持った利用者が、その事業構想に関する12の質問に回答することで、Claude AIが事業内容を分析し、構想の整理や事業計画に使えるレポートを即座に生成するサービスです。従来であれば初回のヒアリングから提案書作成まで数日かかっていたプロセスを、約10分で完結させることができます。

【MVP事業診断レポートの強み】

昨今は生成AI技術の急速な発達により、AIとの対話を通じて自分のアイディアを洗練させていくことは一般的になりつつありますが、利用者の適切な知見や視点が伴わないAIとの対話は、汎用的な学習を基にした一般論的な回答に留まったり、正確な回答よりも利用者に友好的な回答が優先されたりするケースが多く、これは特にビジネスアイディアの診断や、その後の開発の成否に大きな影響をもたらします。

Wur社が提供するMVP事業診断レポートは、同社が2019年の創業より一貫して新規事業開発の支援、伴走に特化したサービスを提供してきた知見に基づき、最少の工数で的確に利用者のビジネスアイディアを診断します。

【MVP事業診断レポートに含まれる内容】

本サービスから出力されるレポートは、６つのセクションから事業構想を診断します。

バーニングニーズ判定

その事業構想が解決する課題がユーザーから見て「今すぐ解決したい課題か」「お金を払ってでも解決したい課題か」をAIが分析し、緊急性・支払い意欲・市場規模の３つの軸でスコアリングすると共に、より訴求力を強化するための提案をします。

ターゲットユーザー像（ペルソナ）

サービスを届けるべきユーザーの解像度を上げ、ターゲット設定の精度を高めます。

ビジネスモデルキャンバス

顧客セグメント、価値提案、収益の流れなど、事業の全体像を整理します。

MVP機能リスト

MVPとは、ユーザーがサービスの価値を実感できる最少の機能を実装した状態の製品を指します。サービスの中核機能からリリースし、素早く実際のユーザーから評価を得ることで、効率よく市場に寄り添ったサービス設計が可能となります。MVP機能リストは、最初にリリースするMVPに必要な機能を優先順位付きで整理することで、作りすぎによる無駄なコストを防ぎます。

概算費用、スケジュール

想定される開発コストと期間の目安を提示します。

活用できる補助金の提案

事業内容・予算・スケジュールをもとに、適用可能性の高い補助金をAIが選定、提示します。

【MVP事業診断レポートの利用方法】

レポートの出力イメージ

本サービスは、Wur社に開発のお問い合わせ頂いた顧客に対し、無償で提供するサービスです。

お問い合わせは、Wur社ホームページより受け付けております。

Wur社問い合わせフォーム :https://wurinc.jp/contact/

【Wur株式会社 概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/101_1_c42b4180f1cf716891ee584a7b6a40b5.jpg?v=202604210951 ]

【株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/101_2_ea9d568da8fe0b52ae7cd66403303c5d.jpg?v=202604210951 ]