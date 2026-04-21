従業員一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境を整備するため、4年連続のベースアップを実施

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、企業の持続的成長の原動力が「人」にあるという考えのもと、従業員への還元を重要な経営方針の一つとして位置付けています。持続的な企業価値の向上を目指し、人的資本への投資の一環として2026年4月分の給与よりベースアップを実施いたします。当社は2022年以降、継続してベースアップを実施しており、今年で4年連続となります。

実施背景

近年の物価上昇や社会環境の変化をふまえ、従業員の安定した生活を支援し、安心して働き続けられる環境整備が重要であると判断しました。当社はこれを単年度の取り組みにとどめず、賃上げを継続的に実施することで、従業員の生活基盤の安定とモチベーション向上を図ります。

ベースアップ概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1388_1_18aecc12b00c2c13b3ea87c097c2ac5a.jpg?v=202604221251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1388_2_3b8a86c26497ef287defc22ddaa49faa.jpg?v=202604221251 ]

2026年4月に入社した新入社員の初任給については、前年度支給額から12,500円引き上げた255,000円を支給する方針です。市場水準をふまえて競争力を確保することで、今後の成長を支える人材を強化します。

これまでの実施概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1388_3_07d5c581d80a91d40b2d1acdc110c276.jpg?v=202604221251 ]

※1：2025年4月18日発表プレスリリース https://www.elecom.co.jp/news/release/20250418-01/

※2：2024年5月16日発表プレスリリース https://www.elecom.co.jp/news/release/20240516-01/

※3：2023年5月22日発表プレスリリース https://www.elecom.co.jp/news/release/20230522-01/

※4：2022年10月20日発表プレスリリース https://www.elecom.co.jp/news/release/20221020-01/

エレコムグループは今後も引き続き、人への投資を行い、従業員一人ひとりが自分と企業への成長実感を得ることで、企業としての持続的な成長につなげることを優先課題とし、より良き製品・サービス・ソリューション、より良き会社、より良き社会を追求し続けます。

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260421-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一