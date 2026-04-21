主要地域生協の3月度供給高（売上高）速報

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井 ちとせ）は、全国66主要地域生協の2026年3月度の供給高（売上高）の速報をまとめましたので、ご報告いたします。

■全国主要地域生協2026年3月度供給高・前年比（対象生協数66）

※供給高とは売上高や販売額のことです。

※その他供給高は、店舗・宅配いずれにも分類できない供給（灯油・葬祭など）を計上しています。

※構成比は小数第二位を四捨五入しています。供給高の百万円未満は切り捨てのため、総供給高と内訳の合計が一致しない場合があります。

※今回記載の過去月度の前年比は確定値です。先月以前のリリース記載の前年比（速報値）とは若干異なっておりますので、ご了承ください。

■今月の特徴

〇3月度の総供給高は、101.4%で前年超えとなりました。

〇店舗は、客数、客単価ともに前年を上回り、103.7%でした。分類別では水産、畜産、総菜、日配、酒、加工食品・菓子、雑貨が前年を超過しています。

〇宅配は、利用人数が前年に届かなかったものの、当月の曜日まわりにより計上営業日が増えた影響を受け、100.3％でした。米は、前年度伸長の反動により減収となっています。

以上