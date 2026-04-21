-10℃の遮熱効果で酷暑を乗り切る。「valborder」から裏チタンコーティングの「ファンが取り付けられるウェア」ベスト・半袖タイプが登場

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリのプロ向け作業衣料・手袋・靴のブランド「valborder（ヴァルボーダー）」から、ファンが取り付けられるウェア 遮熱フードベスト、半袖ジャケットを、2026年4月21日（火）、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて販売開始いたしました（一部店舗を除く）。

近年の記録的な猛暑により、屋外や空調のない場所で作業をする方、レジャーを楽しまれる方にとって、熱中症対策は自らの身を守るための欠かせない装備となっています。本製品は、ウェアで「熱そのものを遮断する」ことに着目しました 。生地裏面に特殊な「チタンコーティング」を施すことで、太陽光の熱線を反射し、衣服内の温度上昇を物理的に抑制します 。第三者機関による生地性能試験では、未加工品と比較して最大-10℃の温度抑制効果が実証されました 。

コメリの「valborder（ヴァルボーダー）」が、過酷な環境下でも、心身ともに快適なコンディションを維持できるよう全力でサポートいたします。

■製品特徴

1. 驚異の「-10℃」を実現する

裏チタンコーティング

本製品の最大の特徴は、生地の裏面に施された特殊なチタンコーティングです。太陽光の熱線を反射することで、衣服内の温度上昇を物理的に抑制。第三者機関による試験では、未加工品と比較して最大で-10℃の温度抑制効果が実証されており、過酷な直射日光下でも涼しさを維持します。

2. 効率的な冷却を可能にする

「風抜け設計（ジャバラ構造）」

ファンから取り込んだ風を衣服内で効率よく循環させるため、独自の「ジャバラ構造」による風抜け設計を採用しています。風が背中や首元へと通り抜けることで、汗の気化熱による冷却効果を最大限に引き出します。

3. 快適な作業を支える

「サイドファン」と「保冷剤ポケット」

サイドファン配置: ファンを腰の横側に配置することで、椅子に座った際や重機の運転時、荷物を運ぶ際にもファンが邪魔にならず、常に快適な送風を維持します。

保冷剤ポケット: ウェアの内側に保冷剤を収納できる専用ポケットを装備。ファンによる送風と保冷剤を組み合わせることで、さらに冷感を得ることが可能です。

バッテリーポケット: バッテリーを左右の内側に収納できるポケットを配置し、作業中の動きを妨げない設計にしています。

valborder ファンが取り付けられるウェア 遮熱フードベスト

フード付きのデザインにより、ファンから取り込んだ風を首元や頭部に効率よく送り込むことができ、熱がこもりやすい頭部の温度上昇を抑えます 。

・価格：2,980円（税込）

※ファンとバッテリーは別売

・サイズ：M、L、LL、3L

・カラー：グレー、カーキ

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2462533/?aaprid=260421

valborder ファンが取り付けられるウェア -10℃ 遮熱半袖ジャケット

袖があることで、太い血管が通る「脇の下」に直接風を送り込みやすく、体温を効率的に下げる効果が期待できます 。

・価格：2,980円（税込）

※ファンとバッテリーは別売

・サイズ：M、L、LL、3L

・カラー：グレー

・URL： https://www.komeri.com/shop/g/g2462543/?aaprid=260421

valborder 大風量ブラシレス タフファンセット K26-13V

大風量！最大毎秒６５Ｌ 薄くて軽量なブラシレスモーター仕様。

・価格：3,980円（税込）

・URL： https://www.komeri.com/shop/g/g2463322/?aaprid=260421

K＋WORKS ファンが取り付けられるウェア用 タフバッテリー K25

充電式リチウムイオン電池13000mAh。

・価格：4,980円（税込）

・URL： https://www.komeri.com/shop/g/g2362597/?aaprid=260421

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

■コメリオリジナルブランド「valborder (ヴァルボーダー)」

機能的でリーズナブルなワークウェアを通して、

快適な労働環境を創造・提供することにより、

ユーザーが効率よく作業でき、

充実した報酬と余暇を得ることが可能になる。

それはまた次の労働への活力となり、

持続可能な働き方へとつながる。

https://www.komeri.com/contents/event/valborder/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1234店舗（2026年3月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26