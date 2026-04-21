シリーズ累計30万部突破！『やさしく読める ビジュアル伝記 徳川家康』発売――はじめて読む武将の伝記にもおすすめ

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月16日に、『やさしく読める ビジュアル伝記 徳川家康』を発売いたしました。

2026年大河ドラマ『豊臣兄弟！』。主人公・秀吉のライバルとして、今後もドラマで大きな活躍が予想される人物が徳川家康です。

「子どもに家康の活躍を知ってほしいけれど、難しい本はまだ早い……」「伝記を読む楽しさを味わってほしい」。

そんな声に応える、小学校低・中学年向け読み物伝記の決定版が、累計発行部数30万部突破の大人気シリーズ「やさしく読める ビジュアル伝記」の最新刊、『やさしく読める ビジュアル伝記 徳川家康』です。

■戦乱を生き抜き、平和を築いた家康を人間味豊かに描く

大河ドラマで話題の豊臣秀吉も登場。家康と渡り合います。

家康は、三河（今の愛知県東部）に生まれ、幼少期を人質として過ごしながらも、後に260年以上にわたって続く江戸幕府を開きました。

家康が織田信長や豊臣秀吉といった強大な勢力を持つライバルの武将たちと出会い、どう渡り合ったのか。そして、なぜ彼は戦のない世を目指したのか。児童書作家の森川成美氏が、家康が自身のやるべきことに悩み、そして決意を固めるまでを、子どもたちにも共感しやすく、人間味あふれる物語として描いています。

■「やさしく読める ビジュアル伝記」3つのこだわり

1．さくさく読める！ 30点以上のオールカラーイラスト

戦国の時代、武将たちとのかけひきに苦悩する、等身大の家康像が描かれています。

児童書作家・森川成美氏による、わかりやすく胸躍る文章と、人気漫画家・山田一喜氏による、生き生きとした迫力あるイラストを掲載。武将たちとの交渉に悩む若き家康の姿から、戦国時代の激しい合戦シーンまで、鮮やかなカラーイラストが読者の想像力を助け、一気に読み進めることができます。

2．専門家が監修

4ページに1回の頻度でカラーイラストを掲載。飽きずに読み進めることができます。当時の国名や位置関係がわかる地図も掲載。当時の地理がイメージできます。

監修は、2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』をはじめ、数多くの大河ドラマの時代考証を務める静岡大学名誉教授の小和田哲男氏。小和田氏は岐阜関ケ原古戦場記念館の館長も務めています。巻末には小和田氏による解説も掲載。歴史的な背景を正しく学ぶことができます。

《小和田哲男氏プロフィール》

1944年、静岡県静岡市生まれ。1972年、早稲田大学大学院文学研究科博士課程満期退学。文学博士。静岡大学名誉教授、（公財）日本城郭協会理事長、岐阜関ケ原古戦場記念館館長。

▼YouTube「戦国・小和田チャンネル」配信中

https://www.youtube.com/channel/UCtWUBIHLD0oJ7gzmPJgpWfg

3．一目でわかる「人物ガイド」＆「年表」つき

巻頭には、戦国時代の勢力図や登場人物を紹介した「人物ガイド」を収録。読む前の補助線として、読者の理解を助けます。また、巻末には年表を掲載し、家康の人生の出来事を一目でわかるようにしています。

■戦国の「三英傑」をあわせて読むのもおすすめ！

巻頭の人物ガイドでは登場人物や家康の生涯を端的に紹介。おさらいにもおすすめの年表。

好評発売中の『織田信長』『豊臣秀吉』に加え、今回『徳川家康』が刊行となり、本シリーズで戦国の三英傑がそろいました。3人の武将をセットで読むことで、史実をより立体的、多角的に楽しむことができます。

戦国時代への理解を広く深めることができるため、進級のギフトや、自由研究の参考書としても最適です。

［商品概要］

■『やさしく読める ビジュアル伝記 24巻 徳川家康』

文：森川成美 絵：山田一喜 監修：小和田哲男

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年4月16日

判型：A5判／144ページ

ISBN：978-4-05-206270-4

【あらすじ】

今から500年ほど前の日本は、小さな国に分かれており、それぞれの領土を支配する大名たちが争っていました。大名の家に生まれ、人質として若いころをすごした徳川家康は、織田信長や豊臣秀吉などの武将と出会い、自分の考えを深めます。やがて、戦を勝ちぬいて江戸幕府を開き、200年以上続く平和な世を築きます。

【詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020627000

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062701

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525154

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107690698

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GWZYXYRB(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GWZYXYRB)

・楽天kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/17319706198d3352978fb5f398c7dcb5

【信長・秀吉も好評発売中！】

■『やさしく読める ビジュアル伝記 織田信長』

文・芝田勝茂 絵・ホマ蔵 監修・田代脩

定価：1,320円（税込）

判型：A5判／148ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-204898-2

【あらすじ】

戦国時代の若き武将、織田信長は、敵だらけの中で育ちながら、新しく自由な発想で天下の統一を目指します。低・中学年から楽しく読める伝記シリーズ第7巻。巻頭には一目でわかる人物ガイド、巻末には偉人がより身近になるとじこみ新聞つき。カラーイラストも充実。

【詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020489800

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052048989

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1106921077

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/15635306

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B07MCXNTJ1

・楽天kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/35c0c2b2f8d33599bc378d44c30a8d23

■『やさしく読める ビジュアル伝記 豊臣秀吉』

文・山本省三 絵・ホマ蔵 監修・小和田哲男

定価：1,320円（税込）

判型：A5判／144ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206228-5

【あらすじ】

カラーイラスト満載で、低・中学年から楽しく読める伝記シリーズ第23巻。まずしい農民の家に生まれながら知恵と工夫で出世を重ね、天下を統一した戦国武将、豊臣秀吉。その伝記が、親しみやすい絵と文で読める！ 人物ガイドと、歩みがわかる年表つき。

【詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020622800

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062280

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18364230

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107652522

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1LWGY45

・楽天kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/d934a14a7c94353e934c98566f1df1ba/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開