変なホテル舞浜 東京ベイ　オープン９周年記念　せかいの恐竜・ワンダーランドとコラボ 「恐竜ワンダールーム」発売

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する、変なホテル舞浜 東京ベイは、オープン９周年を迎えるにあたり、「せかいの恐竜・ワンダーランド」とコラボレーションした「恐竜ワンダールーム」を4月21日（火）より発売します。

客室イメージ

「せかいの恐竜・ワンダーランド」とコラボレーションした「恐竜ワンダールーム」は、変なホテル大阪 なんば、変なホテルプレミア 京都駅八条口前にて昨年より発売し、大変ご好評いただいていることから、3軒目の展開となります。変なホテル舞浜 東京ベイの「恐竜ワンダールーム」は、ミステリアスな異次元空間をテーマに客室をデザインしました。せかいの恐竜・ワンダーランドの人気キャラクターであるヴェロキラプトルの「ロッキィ」を隠しキャラとして客室内に装飾し、見つけていただいたお客様には、ホテルオリジナルデザインのコラボタオルをプレゼントします。また、ご宿泊のお客様には恐竜グッズのお土産付きです。価格は、朝食付き 27,300 円～、素泊まり23,300 円～（いずれも 1 室 1 泊、税サ込）

変なホテル舞浜 東京ベイは、ロビーでは大きなティラノサウルスのロボットがお客様をお出迎えし、フロントではヴェロキラプトルのロボットがチェックインを担当しています。「恐竜ワンダールーム」にご滞在いただくことで、ホテルに入った瞬間から、ご滞在の間ずっと恐竜の世界をお楽しみいただけます。東京ディズニーリゾート（R）の最寄り駅であるJR舞浜駅とホテル間では、宿泊者専用の無料シャトルバスを運行しています。https://www.hennnahotel.com/maihama/

HIS ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界 7 つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全 12 ブランド 50 ホテルを展開しています。