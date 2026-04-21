スタジオジブリ新作短編アニメーション『魔女の谷の夜』7月8日(水)よりジブリパーク・ジブリの大倉庫で上映

１.『魔女の谷の夜』7月8日(水)より上映

株式会社ジブリパーク『魔女の谷の夜』ポスタービジュアル (C) 2026 Goro Miyazaki, Akihiko Yamashita/Studio Ghibli

このたび、スタジオジブリ制作の短編アニメーション『魔女の谷の夜』（監督：宮崎吾朗、山下明彦）が完成し、7月8日(水)よりジブリパーク・ジブリの大倉庫の「映像展示室オリヲン座」にて上映する運びとなりました。

この作品はジブリパーク・魔女の谷を舞台にした物語で、スタジオジブリがジブリパークのために作った初のオリジナル短編アニメーション作品です。

お客さまには魔女の谷ともどもご堪能いただけますと幸いです。

7月8日(水)の初回上映では、宮崎吾朗監督、山下明彦監督が登壇する『魔女の谷の夜』特別上映会&舞台挨拶をお客さま向けに開催いたします。

いち早く作品をご鑑賞いただけるほか、上映後には両監督が制作秘話などをお話しいたします。

ご参加は事前申込制（先着150名様）です。後述の開催概要をご確認ください。

『魔女の谷の夜』のご鑑賞はジブリの大倉庫に入場できるチケットのご予約・購入が必要です。

チケットは予約制。7月入場分チケットと『魔女の谷の夜』特別上映会&舞台挨拶に参加できるジブリの大倉庫のチケットは5月10日(日)14:00から販売いたします。

『魔女の谷の夜』の詳細は今後お伝えいたします。どうぞ、楽しみにお待ちください。

▼『魔女の谷の夜』特別上映会&舞台挨拶 開催概要

【登壇者】

宮崎吾朗監督、山下明彦監督

【開催日時】

2026年7月8日(水)9:45～10:25

※受付時間は9:20～9:40です。

【会場】

ジブリパーク・ジブリの大倉庫「映像展示室オリヲン座」

※受付場所はジブリの大倉庫の入口です。

【定員】

150名様

【お申し込み】

5月10日(日)14:00よりジブリパークウェブサイト内（https://ghibli-park.jp/info/info20260421-2.html）で受付（先着制）

【料金】

大人（中学生以上）2,000円、子ども（4歳～小学生）1,000円

※本イベント終了後は、ジブリの大倉庫をご観覧いただけます。

※別途、Boo-Wooチケットのシステム利用料がかかります。

▼『魔女の谷の夜』監督プロフィール

宮崎吾朗

1967年、東京生まれ。信州大学農学部森林工学科卒業後、建設コンサルタントとして公園緑地や都市緑化などの計画、設計に従事。その後1998年より三鷹の森ジブリ美術館の総合デザインを手がけ、2001年より2005年6月まで同美術館の館長を務める。2005年開催の愛知万博では「サツキとメイの家」の制作を担当。

スタジオジブリ作品『ゲド戦記』(2006)でアニメーション映画を初監督。『コクリコ坂から』(2011)で2作目の監督を務める。『山賊の娘ローニャ』（2014-2015／制作・著作：NHK、ドワンゴ）でTVアニメーションシリーズ初監督。その後、スタジオジブリ初のフル3DCG作品『アーヤと魔女』(2020放送・2021劇場公開)の監督を務めた。

2022年11月開園の公園施設「ジブリパーク」（愛知県長久手市）では監督として制作全体を指揮。

ジブリパーク初のオリジナル短編アニメーション作品『魔女の谷の夜』(2026)では共同で監督を務めた。

山下明彦

1966年、岡山県生まれ。80年代からアニメーターとして活動。OVA作品『ジャイアント・ロボ THE ANIMATION─地球が静止する日』（1992-1998）でキャラクターデザイン・絵コンテ・作画監督を務めたのをはじめ、数々の作品で活躍。

スタジオジブリ作品では『千と千尋の神隠し』（2001)での原画が初参加。その後『ハウルの動く城』(2004)、『ゲド戦記』（2006）、『崖の上のポニョ』（2008）、『借りぐらしのアリエッティ』(2010)、『風立ちぬ』（2013）など、各作品で重要な役割を果たしている。

三鷹の森ジブリ美術館オリジナル短編作品『ちゅうずもう』(2010)で初監督。

スタジオポノック制作の『ちいさな英雄-カニとタマゴと透明人間-』（2018）の一編『透明人間』でも監督を務め、第22回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門新人賞を受賞。

宮崎駿監督最新作『君たちはどう生きるか』（2023）では原画を担当。

ジブリパーク初のオリジナル短編アニメーション作品『魔女の谷の夜』（2026）では共同で監督を務めた。

２.7月入場分よりチケットが一部リニューアル

魔女の谷「ハウルの城」 (C) Studio Ghibli

スタジオジブリ新作短編アニメーション『魔女の谷の夜』がジブリパーク（ジブリの大倉庫）で7月8日(水)から公開することに合わせ、7月入場分よりジブリパークのチケットを一部リニューアルいたします。

短編作品のタイトルになった“魔女の谷”などの楽しみ方が増えます。

既存の「エリア券」の「ジブリパーク 魔女の谷・もののけの里」の内容を変更いたします。

魔女の谷にある3つの特別施設（オキノ邸、ハウルの城、魔女の家）全てをご覧いただけるようになります。これまで以上にじっくりと魔女の谷ともののけの里を満喫できます。

なお、併せて、料金を改定いたします。

料金は平日の大人3,300円、子ども（4歳～小学生）1,650円、土・日・休の大人3,800円、子ども1,900円。

※「ジブリパーク 魔女の谷・もののけの里」は「ハウルの城」のみ入場時間指定です。予約時に入場時間枠をお選びください。

複数のエリアを巡る「セット券」に「ジブリパーク 里山さんぽ券」を新設いたします。

魔女の谷、もののけの里、並びにどんどこ森の山頂（どんどこ堂）に入場できます。ジブリパークの緑や風を感じながら、気軽におさんぽをお楽しみいただけます。

特別施設の観覧は付いておりませんが、エリア内のショップ、飲食施設、体験施設、遊具をご利用可能です（別途有料）。

料金は平日の大人1,000円、子ども500円、土・日・休の大人1,500円、子ども750円。

※「ジブリパーク 里山さんぽ券」は魔女の谷が午後からの指定入場になります。

また、「セット券」の「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」と「ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード」におけるジブリの大倉庫の入場時間は7月入場分より15:00回が無くなります。

詳細はジブリパークのチケットページ（https://ghibli-park.jp/ticket/）にてご案内しております。

チケットは予約制です。一部リニューアルする7月入場分は5月10日(日)14:00に発売いたします。

≪参考≫2026年7月入場分からの券種は次の通りです。

【セット券】複数のエリアを巡り、一日中楽しめるチケット（3券種）

ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム

ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード

ジブリパーク 里山さんぽ券（新設）

【エリア券】1つのエリアから気軽に楽しめるチケット（4券種）

ジブリパーク 魔女の谷・もののけの里（内容拡充）

ジブリパーク ジブリの大倉庫

ジブリパーク 青春の丘

ジブリパーク どんどこ森

■ジブリパーク 概要

スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設です。ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5エリアがあります。

魔女の谷は魔女が登場する作品に描かれたヨーロッパ風のエリア。『魔女の宅急便』の「オキノ邸」「グーチョキパン屋」、『ハウルの動く城』の「ハウルの城」「ハッター帽子店」、『アーヤと魔女』の「魔女の家」などがあります。

【所在地】

愛知県長久手市茨ケ廻間（いばらがばさま）乙1533-1 愛・地球博記念公園内

【営業時間】

平日10:00～17:00、土・日・休9:00～17:00

【休園日】

火曜（休日の場合は翌平日）、メンテナンス休園（6月9日(火)～23日(火)）ほか

【チケット】

予約制、入場2カ月前の10日14:00発売です。7月入場分は5月10日(日)14:00に販売を始めます。

ジブリの大倉庫に入場できるのは「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」「ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード」「ジブリパーク ジブリの大倉庫」の3券種です。

販売場所はBoo-Wooチケット（https://l-tike.com/bw-ticket/ghibli/ghibli-park/）ほか、ローソンやミニストップ店頭のLoppi（ロッピー）、ローチケWEB。

【ウェブサイト】https://ghibli-park.jp/

【X】@ghibliparkjp：https://x.com/ghibliparkjp/