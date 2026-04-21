Hydro Flask(R) × エリック・カール 第2弾！ブートの下に蝶々が隠れる、遊び心満載の限定コラボボトルが登場

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、アメリカ発のステンレスボトルブランド「Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)」は、世界中で愛され続ける絵本作家エリック・カールとのコラボボトル第2弾を、4月28日（火）より発売いたします。

■ Hydro Flask(R) × エリック・カール「はらぺこあおむし」第2弾

冬のホリデーシーズンに展開した第1弾に続き、今回は春のお出かけやゴールデンウィークのレジャーに最適なコレクションとして登場しました。さらに、ボトルの底を保護するブート（シリコンカバー）をめくると美しい「蝶々」が隠れており、子どもだけでなく大人も一緒に楽しめるデザインに仕上がっています。

Hydro Flaskならではの高い保冷機能により、気温が上がり始めるこれからの季節も、冷たくて美味しい飲み物を一日中お楽しみいただけます。

■ERIC CARLE KIDS Collection

絵本の世界観をそのまま体験できるような、ワクワクする特別仕様です。ビビッドなイエローのボトルに、アイコニックなグリーンカラーのストローを合わせました。

■ 製品概要

ERIC CARLE 12oz KIDS WIDE MOUTH BOTTLE（Yellow Caterpillar）… \6,050（税込）

・ 発売日： 2026年4月28日（火）

・ 取扱店舗：全国のHydro Flask正規取扱店および公式オンラインストア

https://www.hydroflask.co.jp/

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が生まれた地、アメリカ・オレゴン州ベンドはアウトドアとクラフトビールが非常に盛んなエリア。2009年、当時アメリカ市場でシングルウォールのステンレスボトルやハードプラスチックボトルが全盛の中、Hydro Flaskは初めて保冷・保温のできる断熱ボトル(Growler)の販売をスタート。手売りから始めたそのボトルは「いつでも冷たいビールを飲める」と地元の人々の心をすぐに掴みました。その後、ビーチエリアで注目を集めるライフセーバーにボトル提供をするなどユニークなPR戦略が功を奏し、人気は急速に拡大。 2011年には売上１億円を突破し、2015年にはヨーロッパを皮切りに国外販売を開始。その2年後には20カ国以上の進出を果たしており、同年、日本にも初上陸しました。アメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場では約70％のシェアを誇り、“断熱ボトル” という名称よりも“Hydro Flask”というブランド名が知れ渡っています。 ボトルをはじめ、様々なアクセサリーやアウトドアに適した軽量ボトルやカトラリー、アウティング向けのソフトグッズなど、豊富で幅広い製品ラインナップもHydro Flaskの大きな魅力の１つ。世界に想像以上のリフレッシュを提供する事こそがHydro Flaskの使命です。