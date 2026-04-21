【おぱんちゅうさぎ】スケーターから新アート「可哀想に！メルヘンランド」のランチグッズなど全10種が新登場
スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 人気クリエイター「可哀想に！」氏の新規描きおろしアートを使用したランチグッズやデイリーアイテム全10種を発売いたします。
■商品特徴
本シリーズは、「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」たちが遊園地で仲良く遊ぶ姿をテーマにした新規描きおろしアートを使用しています。キャラクターたちのポップで賑やかな世界観を表現した、カラフルで明るいデザインです。風船を持ったり、ポップコーンを食べたり、パンダの乗り物に乗ったりと、遊園地を満喫する姿が各アイテムに描かれています。
日常使いしやすいお箸やコップから、お弁当箱、ランチバッグ、エコバッグまで、幅広いラインナップを展開いたします。
■商品詳細
AAC45 アクリル製クリアなお箸
価格：440円（税込）
サイズ：21cm
品番：AAC45
POS：4973307736728
食洗機対応です。箸先にはすべり止め加工が施されています。
CCS3SA 音の鳴らないコンビセット
価格：1,210円（税込）
サイズ：約188×47×18mm ハシの長さ：18cm、スプーンの全長：18cm
品番：CCS3SA
POS：4973307736735
お箸とスプーンがセットになった持ち運びに便利なアイテムです。ケース内に防音クッションが付いており、持ち運びの際にカチャカチャと音が鳴りにくい設計です。
PFLW4 2段ふわっと弁当箱
価格：1,980円（税込）
容量：約600ml（上本体:230ml・下本体:370ml）
サイズ：約169×100×90mm
品番：PFLW4
POS：4973307736742
蓋がドーム状になっているため、おかずをふんわりと盛り付けることができます。4点ロック式を採用しており、汁漏れしにくくなっています。
KSA4J アクリルコップ
価格：858円（税込）
容量：280ml
サイズ：81.5×90mm
品番：KSA4J
POS：4973307736759
透明感があり、飲み物の色が綺麗に映えるアクリル製のコップです。容量は280ml。
MTB2 メラミンタンブラー
価格：748円（税込）
容量：270ml サイズ：87×90mm
品番：MTB2
POS：4973307736766
軽くて丈夫なメラミン樹脂製のタンブラーです。落としても割れにくいため、小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。内側は可愛らしいピンク色です。
PTY5M 牛乳瓶型ボトル
価格：1,870円（税込）
容量：500ml
サイズ：86×123mm
品番：PTY5M
POS：4973307736773
レトロでかわいらしい牛乳瓶の形をしたクリアボトルです。容量はたっぷり500ml入ります。飲み口にはスリット入りのフタが付いています。
MPL20P 薄肉メラミンプレート
価格：660円（税込）
サイズ：約200×17mm
品番：MPL20P
POS：4973307736780
軽くて丈夫な薄肉タイプのメラミン樹脂製プレートです。直径約200mmで、トーストやおかずの盛り付けなど様々な用途に活躍します。割れにくいため、パーティーやアウトドアにも適しています。
KKLB2 キルティング生地ランチバッグ
価格：2,200円（税込）
サイズ：300×180×120mm
品番：KKLB2
POS：4973307736797
ふっくらとしたキルティング生地を使用したランチバッグです。内側はアルミ蒸着仕様で、保冷効果があります。お弁当箱とマイボトルなどを一緒に持ち運ぶのに便利なサイズです。
KBS42P ポーチ付ショッピングエコバッグ
価格：1,760円（税込）
サイズ：約420×320×180mm（持ち手含まず）
品番：KBS42P
POS：4973307736803
お買い物に便利なマチの広いショッピングバッグです。使わない時はコンパクトに折りたたむことができ、付属ポーチに収納して持ち運べます。
SIJ3 ジョイント式薄肉保存容器3Pセット
価格：1,210円（税込）
容量：約240ml×3
サイズ：約91×66mm
品番：SIJ3
POS：4973307736810
容量約240mlの小さな保存容器が3つセットになったアイテムです。フタと底面を縦にジョイントして連結できる仕様です。
■販売情報
スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/
および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。
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■スケーター株式会社
「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。
お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。
企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/
公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn
公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/
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スケーター株式会社 (奈良本社）
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