【新発想】金庫は「壁に隠す」時代へ。現場歴30年のプロが開発した壁埋込型収納『ステルスバンク』新発売！

壁内に収納する“見えない防犯”という新発想。

セイワシステム

カレンダーやポスターなどの裏に仕込むとボックスの存在が知られない。アイデア商品開発および電気工事事業を展開するセイワシステム（所在地：大阪府八尾市天王寺屋3-84-2-1005、代表：小西 和也）は、2026年4月21日より、公式サイト「idea-an.net」のリニューアル公開と、壁内収納型セキュリティボックス「ステルスバンク」の先行予約販売を開始いたします。現場のプロが提案する「見せない防犯」という新たな選択肢を提供します。

【ステルスバンク販売サイト】https://www.toride-box.com

【アイデア庵サイト】 https://idea-an.net

ステルスバンク販売サイトアイデア庵サイト

「知られない・見せない・語らない」が最大の防犯

「金庫は“置くもの”から、“隠すもの”へ」

従来の金庫は「見える防犯」でした。しかし、ステルスバンクが提案するのは**“存在を知られないこと自体が最大の防御になる”**という考え方。 日本の住宅に多い「壁のデッドスペース」を熟知した電気工事士が、厚さわずか4cmという極限の薄さで、強度と隠匿性を両立させました。

壁内収納型セキュリティボックス「ステルスバンク」

■壁に“隠す”という新しい防犯

ステルスバンクは、壁内部に設置することで、施工性と防犯性を両立した、現場発想の収納ボックス

インテリアに溶け込むシークレットモデル。設置後はフラットになります。使い方は2通り。ギャラリーモデルの透明プレートを使用すれば、お部屋が展示場に♪1.2mmの鉄製で、縦にも横にも取り付け可能です。ステルスバンクはボックスも蓋も安心の4点ビス留めです。

壁内収納型セキュリティボックス「ステルスバンク」

■壁に“隠す”という新しい防犯

壁中に空洞の深さが4cmあれば、取り付け可能です。壁に納まって、カレンダーやポスターで隠せるサイズです。

ステルスバンクは、壁内部に設置することで、

施工性と防犯性を両立した、現場発想の収納ボックス

■製品仕様

製品名：ステルスバンク（ツバ広・長方形タイプ）

■基本仕様

素材：鉄

板厚：1.2mm

前面（ツバ広）サイズ：220 × 150 mm

収納部外形サイズ：170 × 100 ×39 mm

壁中埋込み深さ：37.8mm

本体重量：７３０ｇ

耐荷重：3kg（指定の木下地へ25mm以上の木ビス4点固定時）

■モデル・価格（税込）

・シークレットモデル：12,800円

・ギャラリーモデル：14,800円

■特徴

・壁内に収納することで存在を隠す設計

・金属製による高い耐久性と安心感

・空間を損なわないミニマルデザイン

・防犯対策および災害時の保管用途にも対応

■ラインナップ

■シークレットモデル

完全に隠すことで存在を消す防犯特化型

■ギャラリーモデル

魅せながら収納するインテリア融合型

■設置条件（推奨）

・壁内埋設型（石膏ボード・木下地対応）

・開口加工により設置可能

開発背景：現場で痛感した「防犯システム」の限界と、逆転の発想

自ら防犯システム施工の現場に30年携わる中で、最も辛いのは、高価なカメラやセンサーを導入していても盗難被害を防げなかったお客様の姿を目の当たりにすることでした。重くて大きい金庫や、高度なセキュリティを備えた高級車は、なぜ盗まれるのでしょうか？ それは、大切なものが『そこにある』という存在を、犯人に知られているからです。ステルスバンクが提案するのは、物理的な破壊に耐えることではなく、存在そのものを消し去るという新発想の防犯です。窃盗犯の多くは、侵入から「5分」という短時間で犯行を終えます。このわずかなタイムラグの間に 「そもそも金庫を見つけさせない」 ことができれば、被害は防げるのではないか。「知られない・見せない・語らない」この現場発信の信念が、ステルスバンク誕生の原動力となりました。

“現場力を言語化する”電気工事ノウハウ共有プラットフォームを展開

「アイデア庵サイト」を運営しているセイワシステムについて

現在、社会全体でブルーカラーの価値が見直される一方、電気工事の現場においては、技術や判断、コミュニケーションといった“現場力”の多くが属人的な経験に依存しており、体系的に学べる環境は十分に整っていないのが現状です。特に、自営業者や若手の工事人にとっては、学ぶ機会や指針が限られており、成長の機会に差が生まれやすい構造となっています。当社はこうした課題に対し、施工ノウハウにとどまらず、・ 作業の優先順位や段取り・ 確認・フォローの精度・ 顧客対応や信頼構築・ 現場での判断力といった“実務力”を言語化・体系化し、誰もが再現可能な形で共有するプラットフォームの構築を進めています。また、施工管理者や工事会社経営者、さらには施主側の視点も含め、多角的に「良い工事とは何か」を捉え直すことで、業界全体の底上げを目指します。本取り組みでは、「仕事に誇りを持つこと」「他と同じではなく、価値を生み出すこと」「作業者ではなく、専門職としての意識を持つこと」といった思想を軸に、現場で活きる実践知の発信を行ってまいります。さらにその一環として、また、施工現場で培われた実践知を共有する取り組みとして、配管・配線の技術指導や現場での判断力をまとめた指針、『電工のツボ』を執筆中です。現場で勝てるビジネス＆テクニックを言語化し、次世代やDIY層へ継承するプラットフォームとして、note等での公開を予定しています。最終的には、施主・施工者・利用者の三者すべてにとって価値のある、いわゆる「三方良し」の実現を目指します。

セイワシステムは、電気工事業で培った30年の経験と技術を基盤に、

工事業の本質的な価値を追求するとともに、

後進への知見の継承を目的とした執筆活動を行っています。

また、施工現場で培った金属・木工・塩ビなどの加工技術と発想力を活かし、

日用品を中心としたアイデア商品の企画・試作・製作にも取り組んでいます。

【会社概要】

社名：セイワシステム

本社所在地：

代表者：小西 和也

事業内容： 電気工事業、アイデア商品、企画、試作、製作

設立： 1994年4月

HP：https：//idea-an.net

E-mail：contact@idea-an.net

【本製品に関するお問い合わせ】 アイデア庵 担当：小西

お問い合わせ :https://thebase.com/inquiry/toridebox-base-shop?_gl=1*1nw34de*_gcl_au*MTY1NTYxMzcwMy4xNzc0NDg2OTc0*_ga*MTY2NDcwMDE4NS4xNzc0NDg2OTc0*_ga_574HL6KGKQ*czE3NzU5NzI1MjAkbzEzJGcwJHQxNzc1OTcyNTIwJGo2MCRsMCRoMA..