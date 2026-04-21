人とペットの“食”をつなぐ新しい売場提案　冷凍食品売場における冷凍ペットフードの並列展開を開始（ペット用フレッシュミール）

エコートレーディング株式会社

ペットフード・用品の専門商社であるエコートレーディング株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：豊田実）は、人用冷凍食品売場においてペット用フレッシュミールを並列展開する新たな売場モデルの導入を開始します。

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本取り組みは、従来のペット専用冷凍ケースではなく、人用の冷凍食品売場においてペットフードを展開する新たな売場モデルの構築を目指すものです。

※提携先：株式会社近商ストア（展開店舗：奈良県奈良市「高の原店」、奈良県北葛城郡「近鉄プラザ真美ヶ丘店」）

■企画の背景

近年、ペットの家族化が進む中で、食に対する意識も高度化しており、「品質」「利便性」「保存性」を兼ね備えたフードへのニーズが高まっています。当社はこうした市場環境を背景に、人とペットの食の購買導線を一体化することで、新たな購買体験を提供する売場づくりを提案してまいりました。

本取り組みでは、小売店舗の冷凍食品売場において、当社オリジナルのペット用フレッシュミールを中心に展開し、日常の買い物導線の中で自然にペットフードを選択できる環境を実現しています。

本売場モデルは、人用冷凍ケースにおいてペット用フレッシュミールを並列展開する新たな取り組みです。

■取組概要

販売方法：ペット用フレッシュミールを人用の冷凍食品売場ショーケース内で販売

開始時期：2026年３月

提 携 先 ：株式会社近商ストア

紹介動画：https://player.vimeo.com/video/1181405008

飼い主が自身の食事を選ぶ導線の中で、自然に愛犬の食事も選べる環境を整備することで、ペットと人の食事を同じ生活文脈で捉える売場を実現します。

■想定される様々なご意見について

食品売場でペットフードを販売する取り組みについては、家族観の変化としての共感がある一方で、売場区分等に関する懸念など、様々なご意見があることも認識しております。

当社では、近年のペットの家族化や食の多様化を背景に、関連法令を遵守のうえ、人用食品との混在に配慮した区分・表示の徹底および衛生管理（温度管理・包装状態の維持等）を含めた売場設計とお客様への丁寧な説明に十分配慮しながら、社会の価値観の変化に対応した新しい売場モデルの確立に取り組んでまいります。

本取り組みの反響やお客様の声を踏まえ、展開店舗の拡大および売場モデルの高度化を検討してまいります。エコートレーディング株式会社は、「人とペットの豊かな共生社会の実現」を目指し、商品・売場・サービスの革新に挑戦し続けます。

■ 「エコートレーディング株式会社」 会社概要

社名：エコートレーディング株式会社（東証スタンダード市場・コード番号 ７４２７）

事業内容：ペットフード・ペット用品の卸売事業、ペット関連教育事業

設立：1971年６月３日

所在地：大阪府大阪市淀川区宮原１丁目２番４号 新大阪第５ドイビル12階

代表取締役社長：豊田実

【報道に関するお問い合わせ先】

エコートレーディング株式会社 人事総務本部人事総務部 加藤 TEL 06-6396-8250