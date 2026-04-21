AI会社選定支援サービス「AI Market」、RAG・AIエージェント領域における開発支援・人材育成支援の株式会社スニフアウトと連携を開始！

BizTech株式会社

BizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役：森下 佳宏）は、最適なAI開発会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」において、RAG・AIエージェント領域における開発支援・導入コンサルティングに強みを持つ株式会社スニフアウト（東京都新宿区、代表取締役：津本 海、以下「スニフアウト」）との連携を開始しました。

スニフアウトについて

スニフアウトは、RAGの構築・精度向上・内製化支援、およびAIエージェントの開発・導入コンサルティングを通じて、企業の生成AI活用を実運用につなげるサービスを提供する企業です。

RAG導入時に多くの企業が直面する「思うように精度が出ない」「原因が特定できない」「どの技術を選定すべきかわからない」といった課題に対し、実践的なノウハウをもとに支援を行っています。

同社の特徴は、単なる開発支援やツール提供にとどまらず、RAG活用に必要なデータ整備から精度改善、人材育成までを一貫して支援できる点にあります。40社以上のRAG開発支援を通じて培った知見をもとに、現場で再現性のある改善手法や、継続的に運用できる体制づくりまで見据えた支援を提供しています。

さらに、同社はRAG活用を推進するうえで重要となる「データ整備」と社内定着を支える「人材育成」の両面から支援を行っています。

RAG Ready Converter

「RAG Ready Converter」は、画像・Excel・PowerPoint・PDFなど多様なビジネスファイルを、当社独自の"特許技術"を使用してRAGで活用しやすいテキストデータへ変換する、RAG特化型のデータ変換サービスです。

RAG導入においては、回答精度の改善以前に、社内に蓄積された資料や図解、複雑なレイアウトのファイルをどのように取り込むかが課題となるケースも少なくありません。同サービスでは、これまでRAGで扱いにくかった画像やPowerPoint、Excel、フローチャート等のあらゆるファイルを、RAGで取り込むことができるテキストデータに自動変換することで、検索精度の向上や回答品質の安定化を支援します。

また、同サービスは単なるテキスト化にとどまらず、RAGで参照しやすい構造へと最適化して出力する点が特長です。クローズドベータでの検証では、サンプルQAデータに対するRAGの回答精度が56％から92％に向上し、RAGが情報を欠落なく取り込めたファイルの割合も22％から91％へ改善しました。

想定される活用シーンは多岐にわたります。営業資料・技術仕様書・報告書などをRAG Ready化し、社内ナレッジ検索や社内チャットボットの精度向上につなげるケースに加え、Copilot StudioやDify、自社構築のRAG基盤といった各種AIプラットフォームと組み合わせることで、大量の社内文書の一括前処理や、これまで活用が難しかった画像・PowerPoint資産のRAG検索対象化にも対応します。

RAG構築を行うベンダーやSIerにおいても、前処理の品質向上や標準化に活用できるサービスです。

RAG技術研修

「RAG技術研修」は、RAGの基礎から精度向上の実践手法、実装戦略までを体系的に学べる実践型の研修プログラムです。

40社以上のRAG開発支援で培った実践ノウハウをもとに構成されており、約6時間のカリキュラムを通じて、RAGの仕組みや活用方法、精度評価、低精度の原因特定、改善施策の考え方まで幅広く学ぶことができます。

カリキュラムは「RAGの仕組みと応用」「RAGの技術実装」「ハンズオン」の3部構成で、データ前処理、チャンキング戦略、Advanced RAG、Graph RAG、HyDE、メタタグ付与、評価設計といった精度向上の核となる技術要素を網羅的に扱います。エンジニア向けにはPythonによるNaive RAG実装から精度向上施策までを、PM・ビジネスサイド向けには技術的意思決定に必要な基礎理解を、それぞれ対象別に提供します。ツール導入や外部委託に頼らず、RAGの精度改善と運用を自社で回せる状態を目指したい企業に適した研修です。

これらのサービスを通じて、スニフアウトは企業がRAGを導入するだけでなく、実務で使いこなし、継続的に改善していける体制づくりまでを支援しています。

株式会社スニフアウトは、RAG活用を単なる技術導入で終わらせることなく、企業の現場に深く入り込み、実行力と技術定着の両面から持続可能なAI活用基盤の構築を支援するパートナーです。

株式会社スニフアウトの詳細はこちら：https://sniffout.net/

AI Market サービスページの「RAG Ready Converter」はこちら：https://ai-market.jp/service/sniffout-rag-ready-converter/

AI Market サービスページの「RAG技術研修」はこちら：https://ai-market.jp/service/sniffout-ragtraining/

連携開始の目的

AI Marketでは、生成AIやRAGの活用に関する相談が増加しており、特に「社内データを活用したいが整備が難しい」「RAGを導入したものの精度が伸び悩んでいる」「外部任せではなく将来的には内製化したい」といったニーズが高まっています。しかし、データ変換、精度改善、人材育成までを一体で支援できる企業は限られているのが現状です。

今回の連携により、AI Marketを通じてスニフアウトの「RAG Ready Converter」および「RAG技術研修」を紹介することで、RAG導入に必要となるデータ整備から、精度向上、さらに社内で改善を継続できる体制づくりまでを一貫して支援できるようになります。これにより、顧客企業はRAGを導入して終わりではなく、実際の業務に定着させ、成果につなげるための具体的な打ち手を得ることが可能になります。

また、スニフアウトにとっても、AI Marketを通じて多様な業界の企業と接点を持つことで、自社の持つ技術やノウハウをより広く届ける機会となります。BizTechは今後もAI Marketを通じて、顧客の課題解決につながるパートナー企業との連携を強化し、最適なAI導入支援を提供してまいります。

AI特化の展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」来場登録開始！

2026年6月2日（火）、AI特化型の展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」をベルサール汐留にて開催いたします。

40社以上のAI企業が集結し、展示・講演・相談を通じて、AI導入を具体的に検討できるイベントです。さらに、堀江貴文氏、アクセンチュア常務執行役員 保科氏、日本マイクロソフト業務執行役員 西脇氏など、第一線で活躍するリーダーによる講演も多数予定しています。

自社に最適なAI活用のヒントを得たい企業担当者の皆様は、ぜひご参加ください。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=n01&utm_campaign=excon06)◁◁◁

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

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BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。