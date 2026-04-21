【東京都中央区発】退職者ゼロ・32期連続黒字の理由とは。“家族に自慢できる会社”を掲げる株式会社メディアネットワークを2026年4月ホワイト企業に認定

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）は、広告・IT・人材領域におけるコンサルティング事業を手がける株式会社メディアネットワーク（本社：東京都中央区、代表取締役：月岡 祐二）を2026年4月1日付で「ホワイト企業認定」いたしました。

近年、中小企業においては人材確保や定着率の向上が重要な課題となる中で、同社は「家族に自慢できる会社」というビジョンを掲げ、社員本人だけでなくその家族にも向き合った環境づくりを推進しています。仕事と生活の双方を大切にしながら、安心して働き続けられる職場づくりに取り組んでいます。

また、「顧客・社員・株主の繁栄と幸福に貢献する」という理念のもと、新たな分野への挑戦と事業展開を進めるとともに、社員や家族を考えた制度や環境整備を実施している点が評価され、今回の認定に至りました。

ホワイト企業認定について

株式会社メディアネットワーク 企業情報 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13885

ホワイト財団が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年4月時点で累計663社がこの認定を取得しています。

その審査の結果、ホワイト財団は2026年4月1日付で株式会社メディアネットワークを認定しました。

認定の背景― 働きがいの向上と柔軟な働き方を支える環境整備 ―

同財団は、株式会社メディアネットワークにおける、社員とその家族に配慮した取り組みと、柔軟な働き方を実現する環境づくりに着目しています。

同社では、「家族に自慢できる会社」をビジョンに掲げ、社員本人だけでなくその家族にも向き合った制度設計を推進しています。各種制度や手当は家族支援にもつながる内容とし、さまざまな状況にある社員が公平に利用できるよう整備している点が特徴です。こうした取り組みが、退職者ゼロの継続や32期連続黒字・無借金経営の実現につながっています。

さらに、「いつでも・どこでも・誰でも」働ける環境づくりを推進し、時短勤務や時差勤務に加え、自宅や実家、旅先からの業務を可能とする体制を整備しています。テレワーク制度においても、多様な事情に応じて利用できる仕組みを構築するとともに、メンター制度やメンタルヘルスケア体制の整備など、安心して働ける環境づくりを進めています。

これらの取り組みにより、働きがいとワーク・ライフバランスの向上を両立している点が評価され、今回の認定に至りました。

社員と家族を大切にする企業姿勢

同財団は、株式会社メディアネットワークが掲げる「家族に自慢できる会社」というビジョンと、「顧客・社員・株主の繁栄と幸福に貢献する」という理念に基づいた取り組みに着目しています。

同社では、社員本人だけでなくその家族にも配慮した制度設計を通じて、安心して働き続けられる環境づくりを推進しています。その背景には、中小企業において人材の定着と事業継続を実現するためには、社員とその家族双方に向き合うことが重要であるという考えがあります。

また、こうした取り組みは業績の安定と継続的な成長にもつながっており、社員や家族を大切にする姿勢のもと、信頼を基盤とした事業運営を行っている点も特徴です。

安心して働き続けられる組織づくり

同財団は、同社が推進する持続可能な企業運営と働きやすい環境づくりにも着目しています。

社員一人ひとりの状況に応じて活用できる制度や手当を整備し、公平性を重視した運用を行うことで、社員の理解が深まり、納得感を持って働ける環境づくりが進められています。

その結果、退職者ゼロの継続や32期連続黒字・無借金経営の実現につながるなど、組織の安定と働きがいの向上の両立に寄与しています。

多様な働き方を支える環境整備

同財団は、同社が推進する柔軟な働き方の実現にも着目しています。

「いつでも・どこでも・誰でも」働ける環境のもと、時短勤務や時差勤務に加え、自宅や実家、旅先からの業務を可能とする体制を整備しています。また、業務用デバイスの支給やセキュアな環境構築、運用ルールの整備により、安心して業務に取り組める環境が構築されています。

さらに、メンター制度の導入やメンタルヘルスケア体制の整備など、社員が安心して相談できる仕組みを整え、継続的に働き続けられる環境づくりを推進しています。

株式会社メディアネットワーク 代表 月岡氏の想いと挑戦

株式会社メディアネットワーク 代表 月岡 祐二 氏家族にも誇れる会社であり続けるために

私たちは、社員一人ひとりが安心して働き続けられる会社であると同時に、その働く姿を家族にも誇りを持って伝えられるような会社でありたいと考えています。

そのために、働き方や制度の整備だけでなく、社員とその家族に目を向けた取り組みを進め、長く安心して働き続けられる環境づくりに努めています。

株式会社メディアネットワークは、働きがいとワーク・ライフバランスの両立を図りながら、社員一人ひとりが継続的に活躍できる組織づくりを推進しています。

ホワイト企業認定は、同社の「社員とその家族を大切にし、誇りを持って働き続けられる会社であり続ける」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社メディアネットワーク

本社所在地：東京都中央区銀座5-1-15 第一御幸ビル8階

代表 ：月岡 祐二

HP ：https://www.mnwk.co.jp

事業内容 ：

・広告コンサルティング

コンテンツマーケティング、メディアプランニング、各種クリエイティブなど

・ITコンサルティング

業務改善（DX、AI導入・活用）、システム開発・運用・保守など

・人材コンサルティング

人材派遣、人材紹介、客先常駐型技術支援、BPO

企業情報（株式会社メディアネットワーク） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13885

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年4月時点で、累計663社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/