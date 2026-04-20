【とかち塚田】世界を旅する新得地鶏 ～ 旅するスパイス コラボ～北海道・十勝発の「旅するスパイス」と「新得地鶏」が織りなす、月替わりの期間限定メニュー

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下APHD）が運営する北海道十勝新得町塚田農場（とかち塚田）は、2026年4月20日(月)より、北海道・上士幌町（とかち）発の「旅するスパイス」とコラボした新得地鶏グリルメニューを展開します。

本フェアでは、北海道上士幌町を拠点に活動するスパイスクリエイター・齊藤 肇（さいとう けい）氏が手がけるオリジナルブランド「旅するスパイス」は、塩や化学調味料を使わず、香辛料のみをブレンドしたこだわりのスパイスが大きな特長です。

旅するスパイス 公式ページ：https://tabi-spice.com/

今回、とかち塚田を象徴する「新得地鶏」との組み合わせでは、それぞれの料理テーマに最適なミックススパイスを使用し、新得地鶏との相性抜群の美味しさを引き出しています 。

新得地鶏の旨味を最大限に引き出した期間限定メニュー「世界を旅する新得地鶏 with 旅するスパイス」をこの機会にぜひお楽しみください。

世界を旅する新得地鶏 with 旅するスパイス 集合イメージ

【第1弾】タイ：新得地鶏のグリル ガイヤーン風

期間：4月20日(月) ～ 5月17日(日)

価格：2,079円（税込）

新得地鶏のグリル ガイヤーン風

タイ風ハーブ＆ココナッツミックスを使用。

ガイヤーンとは、タイ語で鶏肉（ガイ）、炙り焼き（ヤーン）を意味し、タイ東北部イサーン地方を代表する料理です。

スパイスやナンプラー入りのタレに漬け込んだ新得地鶏を香ばしく焼き上げています。

付け合わせのソースはスパイスを効かせた甘酸っぱい味わいが魅力です。

【第2弾】アメリカ：新得地鶏のグリル ケイジャンチキン風

期間：5月18日(月) ～ 6月14日(日)

価格：2,079円（税込）

スパイシーケイジャンミックスを使用。

辛味と香りが特長のアメリカ・ルイジアナ州の郷土料理です。

ケイジャンスパイスで漬け込んだ新得地鶏を焼き上げ、同じくケイジャンスパイスを使用したジャンバラヤを合わせました 。

スパイシーな味わいが初夏の爽やかな空気にぴったりの味わいです。

新得地鶏のグリル ケイジャンチキン風

【第3弾】イタリア：新得地鶏のグリル カチャトーラ風

期間：6月15日(月) ～ 7月12日(日)

価格：2,079円（税込）

新得地鶏のグリル カチャトーラ風

地中海風ハーブスパイスミックスを使用。

イタリア語で「猟師風の」を意味するカチャトーラは、鶏肉やウサギ肉、野菜、ハーブをトマトやワインで煮込んだイタリアの家庭料理です。

スパイスミックスで下味をしっかり付けた新得地鶏を野菜と一緒に煮込みました。

地鶏と野菜の旨味にハーブの香り加わった味わい深い一皿です。

【第4弾】とかち：新得地鶏のグリル とかちスパイス

期間：7月13日(月) ～ 9月13日(日)

価格：2,079円（税込）

北海道ベジ＆マッシュミックスを使用。

新得地鶏をとかちマッシュや札幌黄（玉ねぎ）など、北海道・十勝産の野菜パウダーをメインに10種のハーブやスパイスを調合した「北海道ベジ＆マッシュミックス」に漬け込み、香ばしくグリルしました。

とかちスパイス×新得地鶏の相性の良さを感じる味わいは、今回の「旅」企画を締めくくりに相応しい一皿です。

新得地鶏のグリル とかちスパイス

※文中の価格はすべて税込みです。

※写真はイメージです。

※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。

※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません。

※プレスリリースに記載した情報は発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

「とかち塚田（北海道シントク町塚田農場）」について

「エンジョイ★とかち」～とかちを知り、とかちを味わい、とかちを楽しむ～

北海道・十勝地方の豊富な食材を地元の方々と協力しながら、十勝の魅力をより美味しく、より楽しく味わえるメニューを伝えています。国産地鶏の美味しさの魅力を伝える塚田農場のコンセプトはそのままに、十勝のチーズや野菜、ワインなど、十勝地方にフォーカスした料理を取り揃えています。

公式サイト：https://tokachi-tsukadanojo.studio.site/hokkaido/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hokkaido_shintoku_tsukadanojo/

■店舗情報

八重洲北口店

「JR東京駅」八重洲北口から徒歩5分

03-6214-1666

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新宿西口店

「JR新宿駅」南口から徒歩5分

03-6911-1655

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品川港南口店

「JR品川駅」港南口から徒歩5分

03-5781-9630

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秋葉原万世橋店

「JR秋葉原駅」電気街口から徒歩3分

03-3526-4556

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エキニア横浜店

「JR横浜駅」西口から徒歩3分

045-412-3560

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北海道十勝新得町塚田農場 札幌北口店

「JR函館本線」 札幌駅北口 徒歩2分

011-738-6011

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社エー・ピーホールディングス 広報担当

メール：pr@ap-holdings.jp

Tel：070-3199-7973