ドローンショー演出の株式会社アンコール、空飛ぶ広告 Flying Display『SKY LED』サービスを開始

株式会社アンコール

株式会社アンコール（本社：東京都）は、ドローンショーと空中ディスプレイを融合させた新たな演出サービス「Flying Display『SKY LED』」の提供を開始した。なお、本サービスは2025年より提供を開始しており、この度正式にサービスとして展開する。

本サービスは、ドローンによる立体的な演出と、空中に浮かぶLEDディスプレイを組み合わせることで、高精細かつダイナミックな表現を実現する次世代エンターテインメントである。映像・文字・ロゴなどを鮮明に表示でき、広告、ライブ演出、企業イベントなど幅広い用途に対応する。

また、本サービスは、これまでコンサートやライブシーンで培われた演出ノウハウをもとに開発されており、長年のコンサート業界の豊富な知見を活かし、音楽や映像と高精度に同期した没入感のある空間演出を実現している。コンサート現場においては、現場状況に応じた柔軟な対応力に強みを持ち、高い運用品質を実現している。

さらに、本サービスでは10m×5mの大型スクリーンをドローンで吊り下げ、最大約13分間の連続飛行を可能とすることで、従来の空中演出にはないスケールと表現力を実現している

商品プロモーションの例ドローンショー×SKY LEDの可能性

株式会社アンコールは、1,000機以上の大規模ドローンショーとフライングディスプレイを同時に掛け合わせて実施可能な、国内でも前例の少ない体制を構築しており、圧倒的なスケールと表現力を提供している。また、「SKY LED」は複数枚の同時展開にも対応しており、より大型かつ没入感のある空間演出が可能である。全国での実施に対応し、ロケーションに応じた最適なプランニングが可能となっている。さらに、機材をすべて自社で保有している点も特徴であり、高品質な演出を低コストで提供できる体制を構築している。

今後も株式会社アンコールは、ドローン技術と空間演出を融合させた取り組みを通じて、日本発の新たなエンターテインメント創出を目指す。

お問い合わせ :http://encoredrone.com