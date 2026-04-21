冷却性能最大約20％向上*2、シリーズ史上最強冷却*3を実現したウェアラブルサーモデバイスキット『REON POCKET PRO Plus』発売

ソニーサーモテクノロジー株式会社

ソニーサーモテクノロジー株式会社は、ウェアラブルサーモデバイスキット『REON POCKET PRO Plus（レオンポケット プロ プラス）』を4月21日（火）より発売します。本商品は、首元に装着して本体接触部分の体表面を直接冷やしたり温めたりすることのできる「REON POCKET」シリーズのフラッグシップモデルです。

従来モデル*1と比較して冷却性能 最大約20％向上*2、冷温部温度 最大2℃低減*4し、シリーズ史上最強の冷却*3を実現しています。さらにバンドの保持力が従来比約40％向上*5し、本体内部の熱を逃がす付属のエアフローパーツを長さ・角度調節が可能なアジャスタブルに改良することで、保持力と柔軟性を両立しました。

加えて、ウェアラブルセンシングデバイス『REON POCKET TAG 2（レオンポケット タグ ツー）』も同時に発売します。従来比約18％の小型化*6とデザインを改良し、より持ち運びやすくなりました。

REON POCKETは2019年のクラウドファンディングを経て、2020年に一般販売を開始しました。その後毎年改良を重ね、2025年にはシリーズで初めてとなるハイエンドモデル『REON POCKET PRO』を発売し、20の国と地域で販売しています。当社は本商品の発売により、ユーザーや地域により異なるライフスタイル・気候への多様なニーズに応えることを目指すとともに、熱設計やセンシング技術を活用した人々の快適性を高める製品・サービスを展開することで、パートナー各社と共に環境負荷低減や社会課題解決につなげることを目指します。

*1 『RNP-P1』

*2 最新の専用アプリ「REON POCKET」（Ver. 2.2.0 以降）にてSMART COOL モードまたは SMART COOL ⇔ WARM モードで「強冷」を設定し、当社従来品 RNP-P1（専用アプリ Ver. 2.1.1 以前）の最大冷却出力と比較した場合。使用状況や環境により変動します。

*3 2026年4月時点。最新の専用アプリ「REON POCKET」（Ver. 2.2.0 以降）にてSMART COOL モードまたは SMART COOL ⇔ WARM モードで「強冷」を設定し、REON POCKET シリーズ全モデル（専用アプリ Ver. 2.1.1 以前）と最大冷却出力、および最低冷温部温度を比較した場合。使用状況や環境により変動します。

*4最新の専用アプリ「REON POCKET」（Ver. 2.2.0 以降）にてSMART COOL モードまたは SMART COOL ⇔ WARM モードで「強冷」を設定し、当社従来品 RNP-P1（専用アプリ Ver. 2.1.1 以前）と室温 35℃、安静状態で 10 分経過後の最低冷温部温度を比較した場合。使用状況や環境により変動します。

*5 当社従来品（RNPB-NP1）と当社測定法によるバンド変位時の最大荷重を比較した場合。

*6 当社従来品（RNPT-1）と体積を比較した場合。

■REON POCKET PRO Plus特長

シリーズ史上最強の冷却*3：冷却性能最大20％向上*2、冷温部温度 従来比最大-2℃*4

冷却時の快適性を追求するため、冷温部温度20℃をターゲットとする新たなアルゴリズムを採用しました。これにより従来モデル*1と比較して、冷却性能 最大20％向上*2、冷温部温度 最大2℃低減*4を可能にしています。センシング技術を活用した温度制御で過度な冷却を抑えることで、様々な環境下においても快適な冷却を実現することを目指しています。

*RNP-P1PのSMART COOLモードで「強冷」を設定して使用した場合。RNP-P1のSMART COOLモードで「強冷」を設定して使用した場合。ただし使用状況、環境により変動します。動きにフィットするネックバンド：保持力 従来比約40％向上*5

ネックバンドは、自在な調整と保持力を両立した「アダプティブ・ホールドデザイン」を新たに採用。バンドはメカニカルフレキシブルチューブの径を拡大することにより、従来比約40%の保持力向上*5を実現しました。首元に合わせたバンドのアーチ保持が可能となり、柔軟性との両立を実現しています。

好みに合わせた長さ・角度調節が可能なエアフローパーツ

本体内部の熱を逃がす、付属のエアフローパーツが、長さと角度調節が可能な「アジャスタブル」へと進化しました。ユーザーにより異なる首元の形状や好み、着用する衣服の襟の高さに合わせてエアフローパーツが調節でき、目立たず効率的な排気による冷却パフォーマンスの維持を可能にします。

■REON POCKET TAG 2 特長

『REON POCKET TAG 2』は約18%小型化*6し、より持ち運びやすくなりました。また本体背面のクリップに代わり、本体上部に新たにストラップホールを設けています。同梱されたカラビナを使用すれば、お好みの場所に装着することが可能です。

■ソニーサーモテクノロジーについて

ソニーサーモテクノロジーは、熱設計を活用したウェアラブルサーモデバイス『REON POCKET』シリーズの販売に加え、法人向けの温度ソリューション・IoTクラウドサービス「REON BIZ」、急な暑さ・ほてりに「温度調節」で寄り添うサービス「REON WIZ」の提供を行っています。

「温度を通じて個人の快適さを追求する。人々の快適が世界の未来につながる」という信念のもと、これからも温度を通じて、個人や社会の課題解決につながるプロダクト・サービスを提供していきます。

REON POCKET公式WEBサイト：https://reonpocket.sony.co.jp/

REON POCKET公式X：https://twitter.com/REONPOCKET_JP

REON WIZ公式Instagram：https://www.instagram.com/reonwizbysony.jp/

*記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

*本商品は医療機器ではありません。