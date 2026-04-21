株式会社クラブコスメチックス（本社・大阪市、代表取締役社長：中山ユカリ）は、シリーズ累計出荷数2,000万個＊を突破した「クラブ すっぴんシリーズ」より、毎年ご好評をいただいている「クラブ すっぴんパウダー ときめくキンモクセイの香り」を2026年6月21日に数量限定で発売いたします。 全国のドラッグストア・バラエティショップ・量販店・Amazon等で販売いたします。（一部店舗では取り扱いのない場合がございます） ＊2015年1月～2025年9月メーカー出荷実績(旧品を含む)より算出

＜開発背景＞

https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/

つけたまま寝られる「すっぴんパウダー」は、24時間いつでも素肌を心地よく整えるアイテムとして多くの方に親しまれています。 登場を心待ちにする声も多いキンモクセイの香りは、SNSで毎年特集が組まれ、店頭では専用展開スペースが設けられるなど、多くの支持を集める人気アイテムとして定着しています。 弊社では2023年に、キンモクセイとシトラスを組み合わせた「初恋キンモクセイの香り」を一部ドラッグストアにて発売。翌年には流通を開放し全国展開へと拡大しました。 3年目を迎える今季は、甘くやさしいキンモクセイに、果実感あふれるみずみずしいアプリコットを添えた、思わず「きゅんっ」と心ときめくフルーティーフローラルの香りに仕上げています。 つけたまま寝られる洗顔不要のスキンケアパウダーで、毛穴や色ムラを自然にカバー。 フィルター成分を配合し※1、フリー処方を採用しました。 すっぴんでいるよりも肌にやさしいという特長は従来通り。使うたびに気分が明るくなる、すっぴん時間を心地よく彩る一品です。

＜商品概要＞

クラブ すっぴんパウダーC ときめくキンモクセイの香り 容量：26ｇ 価格：1,980円(税込)

＜商品特長＞

つけたまま寝られる洗顔不要のスキンケアパウダー。 肌にやさしい使い心地で、毛穴や色ムラを自然にカバーします。

①洗顔不要、つけたまま寝られる

スキンケア発想の処方で、24時間いつでも使用でき洗い流す必要がありません。

⓶ひと塗りで、素肌をきれいに見せる

アミノ酸系パウダー※2 や皮脂吸着パウダー※3を配合。 毛穴や色ムラを自然にカバーし、ナチュラルで透明感のある“さらさら肌“に仕上げます。

③すっぴんでいるより肌にやさしい

フィルター成分※1 配合で、PM2.5や花粉、タバコの煙やホコリなど、大気中の微粒子物質などからお肌を守ります※4。

さらに、保湿成分入りのパウダーで、肌のうるおいを守り乾燥を防ぎます。

④肌や環境にも配慮したフリー処方

＜使用用途＞

・スキンケア後のベタつきが気になる時に。 ・ベースメイクの仕上げに使って、化粧くずれを防ぎサラサラの肌に。 ・日中のメイク直しに、肌の色ムラや毛穴をカバーしテカリを防止。 ・汗や皮脂で張りつきやすい前髪を、さらっと軽い質感に。 ・日焼け止めや汗によるベタつきが気になるボディにも。

※1 加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アルギン酸Na、オウゴン根エキス(全て被膜剤) ※2 ラウロイルリシン ※3 セルロース ※4 被膜効果により肌への付着を防ぐ ※5 乳酸稈菌

すっぴんシリーズについて

クラブすっぴんシリーズは素肌をもっときれいに見せる、24時間いつでも使えるスキンケア発想のシリーズで、多くの方々にご愛用いただいております。 中でも、ひと塗りで肌悩みをカバーし、透明感のある理想的な素肌を演出する「すっぴんパウダー」は、シリーズの主要アイテムとして、様々な香りや肌悩みへの対応、冷感やUVカットを兼ね備えたアイテム等、お客様に寄り添うアイテムを展開しております。 すっぴんをきれいに見せることはもちろん、素肌を休ませる・すっぴんをポジティブに楽しむ・自分の素肌に自信を持つ…、これまで以上に日々の生活に寄り添い、前向きな気持ちで過ごしていただけるように、すっぴんシリーズが応援いたします。

◆ブランド公式 ブランドサイト：https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/ Instagram：https://www.instagram.com/club_suppin/ X： https://x.com/clubcosmetics ◆会社概要 〇会社名：株式会社クラブコスメチックス 〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11 〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ 〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp ◆お客様からのお問合せ先 株式会社クラブコスメチックス フリーダイヤル：0120-16-0077