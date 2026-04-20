業界大手 SEO ツール Ahrefs エイチレフス、ITreview Grid Award 2026 Spring で 4 部門「Leader」を受賞、LLMO・GEO ツール部門も 2 期連続選出

Ahrefs pte. ltd.

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）が提供するオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」は、アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向け IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」が発表する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、4 部門で「Leader」に選出されたことを発表いたします。

アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向け IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」のアワード「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて 4 部門にて受賞▪️ 受賞概要

「コンテンツマーケティングツール」「競合サイト分析ツール」の 2 部門では 6 期連続、「SEO ツール」部門では 4 期連続、「AEO・GEO・LLMO ツール」部門では 2 期連続と、実際のユーザーからの継続的な高評価が証明されました。複数部門にわたる継続的な受賞は、SEO 担当者やマーケティング責任者、コンテンツマーケター、Web 担当者など、幅広い職種のユーザーから実際の業務において高く評価され続けていることを示しています。

▪️ ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向け IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。4 月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreview に集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門の Leader、中小企業部門の Leader などと称号が与えられています。

さらに、3 年間連続で Leader を取得している製品には「3 年連続 Leader」、5 年間連続の製品には「5 年連続 Leader」のバッジが発行されております。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しております。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

▼Ahrefs の受賞カテゴリ

「AEO・GEO・LLMOツール」部門 (2 期連続)

https://www.itreview.jp/categories/aeo

「コンテンツマーケティングツール」部門 (6 期連続)

https://www.itreview.jp/categories/content-marketing-tools

「競合サイト分析ツール」部門 (6 期連続)

https://www.itreview.jp/categories/competitor-analysis-tool

「SEO ツール」部門 (4 期連続)

https://www.itreview.jp/categories/seo-tools

▼すべての製品「Ahrefs（エイチレフス）」に関するレビューは、以下のページからご覧いただけます。https://www.itreview.jp/products/ahrefs/reviews

▪️ 各部門の受賞背景

▪️AEO・GEO・LLMO ツール部門（2 期連続）

AI 検索（AI Search）の普及にともない、ChatGPT や Perplexity、Google AI Overview（AI による概要）などの生成 AI プラットフォームにおいてブランドや自社コンテンツがどのように引用・表示されるかを把握するニーズが急速に高まっています。Ahrefs のブランドレーダーは、AI 検索上でのブランドメンションの監視・レピュテーション管理を支援する機能として、この新興部門において早期から高い評価を獲得しています。

■ SEO ツール部門（4 期連続）

サイトエクスプローラー、キーワードエクスプローラー、サイト監査、ランクトラッカーなど、SEO 担当者が日常業務で必要とする一連の機能を網羅。世界最大級のバックリンクインデックスと高精度なデータにより、テクニカル SEO（Technical SEO）からキーワードリサーチまでを一元的に対応できる点が、継続的に高評価を受ける背景となっています。

■ コンテンツマーケティングツール部門（6 期連続）

コンテンツエクスプローラーや AI コンテンツヘルパーにより、人気コンテンツの発見・トレンド分析から生成 AI を活用した記事制作支援までを一貫してサポート。コンテンツマーケターが企画から効果測定まで Ahrefs 上で完結できる体制が評価されています。

■ 競合サイト分析ツール部門（6 期連続）

競合ドメインのオーガニックトラフィック推定・被リンク分析・上位ページの把握など、競合の実態を多角的に可視化する機能群が支持されています。マーケティング責任者や経営層が戦略立案の根拠として活用できるデータの信頼性と鮮度が、6 期連続受賞の原動力となっています。

▪️ 会社概要

【Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】

独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。

会社名：Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地：7 Straits View, #08-02, Singapore 018936

代表者：Dmitry Gerasimenko

公式サイト：https://ahrefs.com/ja