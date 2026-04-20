浮子式ガス密度計の世界市場2026年、グローバル市場規模（従来型、電子制御型）・分析レポートを発表
2026年4月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「浮子式ガス密度計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、浮子式ガス密度計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の浮子式ガス密度計市場に関する詳細かつ包括的な分析を提供しており、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は23.1百万ドルとされ、2031年には30百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は3.8%であり、比較的安定した成長が見込まれています。
本装置は浮子の浮力と重力の平衡関係を利用して気体の密度を測定する計測機器であり、アルキメデスの原理に基づいて動作します。浮子の沈み込み量や位置を測定することでガス密度を算出する仕組みであり、構造が比較的シンプルで信頼性が高い点が特徴です。
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企業分析では、Kyoto Electronics Industry、Rüeger、Emerson Electric、Yokogawa Electric、WIKA Group、KROHNE Group、Xi'an Huazhong Instrument Manufacturing、Beijing Coles Instrument Technology、Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd.、Hangzhou Ketian Instrument Co., Ltd.などの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。測定精度、信頼性、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は技術改良や製品品質の向上を通じて競争優位性を確立しています。また、電子制御技術の導入も差別化の要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では産業活動の拡大や環境監視需要の増加により市場成長が期待されています。
一方、欧州や北米では高精度測定機器への需要が市場を支えています。
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製品別では、従来型と電子制御型に分類され、それぞれの性能や用途に応じた需要が分析されています。用途別では産業生産、環境監視、科学研究、その他の分野に分けられ、特に産業および環境分野での需要が市場を支えています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因として産業分野におけるガス測定需要の増加や環境規制の強化が挙げられています。一方で、市場規模の限定性や代替技術の存在が制約要因として指摘されています。
また、電子化や高精度化への技術革新は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「浮子式ガス密度計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、浮子式ガス密度計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の浮子式ガス密度計市場に関する詳細かつ包括的な分析を提供しており、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は23.1百万ドルとされ、2031年には30百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は3.8%であり、比較的安定した成長が見込まれています。
本装置は浮子の浮力と重力の平衡関係を利用して気体の密度を測定する計測機器であり、アルキメデスの原理に基づいて動作します。浮子の沈み込み量や位置を測定することでガス密度を算出する仕組みであり、構造が比較的シンプルで信頼性が高い点が特徴です。
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企業分析では、Kyoto Electronics Industry、Rüeger、Emerson Electric、Yokogawa Electric、WIKA Group、KROHNE Group、Xi'an Huazhong Instrument Manufacturing、Beijing Coles Instrument Technology、Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd.、Hangzhou Ketian Instrument Co., Ltd.などの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。測定精度、信頼性、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は技術改良や製品品質の向上を通じて競争優位性を確立しています。また、電子制御技術の導入も差別化の要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では産業活動の拡大や環境監視需要の増加により市場成長が期待されています。
一方、欧州や北米では高精度測定機器への需要が市場を支えています。
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製品別では、従来型と電子制御型に分類され、それぞれの性能や用途に応じた需要が分析されています。用途別では産業生産、環境監視、科学研究、その他の分野に分けられ、特に産業および環境分野での需要が市場を支えています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因として産業分野におけるガス測定需要の増加や環境規制の強化が挙げられています。一方で、市場規模の限定性や代替技術の存在が制約要因として指摘されています。
また、電子化や高精度化への技術革新は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクの理解が深まります。