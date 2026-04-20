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トルバプタンOD錠7.5mg／15mg／顆粒1％「サワイ」−「効能又は効果」「用法及び用量」追加承認取得のお知らせ−
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沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：中手利臣）は、4月20日、トルバプタンOD錠7.5mg／15mg／顆粒1％「サワイ」につきまして、「効能又は効果」「用法及び用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。
効能又は効果（下線部分が変更内容）
〈OD錠7.5mg、顆粒1%〉
○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留
○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留
○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
〈OD錠15mg〉
○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留
○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
（参考）
https://digitalpr.jp/table_img/2964/132589/132589_web_1.png
用法及び用量（下線部分が変更内容）
〈心不全における体液貯留〉
通常、成人にはトルバプタンとして15mgを1日1回経口投与する。
〈肝硬変における体液貯留〉
通常、成人にはトルバプタンとして7.5mgを1日1回経口投与する。
〈常染色体優性多発性のう胞腎〉
通常、成人にはトルバプタンとして1日60mgを2回（朝45mg、夕方15mg）に分けて経口投与を開始する。1日60mgの用量で1週間以上投与し、忍容性がある場合には、1日90mg（朝60mg、夕方30mg）、1日120mg（朝90mg、夕方30mg）と1週間以上の間隔を空けて段階的に増量する。なお、忍容性に応じて適宜増減するが、最高用量は1日120mgまでとする。
（参考）
https://digitalpr.jp/table_img/2964/132589/132589_web_2.png
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：中手利臣）は、4月20日、トルバプタンOD錠7.5mg／15mg／顆粒1％「サワイ」につきまして、「効能又は効果」「用法及び用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。
〈OD錠7.5mg、顆粒1%〉
○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留
○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留
○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
〈OD錠15mg〉
○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留
○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
（参考）
https://digitalpr.jp/table_img/2964/132589/132589_web_1.png
○:効能あり、ー:効能なし
用法及び用量（下線部分が変更内容）
〈心不全における体液貯留〉
通常、成人にはトルバプタンとして15mgを1日1回経口投与する。
〈肝硬変における体液貯留〉
通常、成人にはトルバプタンとして7.5mgを1日1回経口投与する。
〈常染色体優性多発性のう胞腎〉
通常、成人にはトルバプタンとして1日60mgを2回（朝45mg、夕方15mg）に分けて経口投与を開始する。1日60mgの用量で1週間以上投与し、忍容性がある場合には、1日90mg（朝60mg、夕方30mg）、1日120mg（朝90mg、夕方30mg）と1週間以上の間隔を空けて段階的に増量する。なお、忍容性に応じて適宜増減するが、最高用量は1日120mgまでとする。
（参考）
https://digitalpr.jp/table_img/2964/132589/132589_web_2.png
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp