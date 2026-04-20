【新製品】インク不要でいつでもどこでもA4印刷！「やっぱり紙」というシーンに次世代モバイルプリンターという選択肢。インク代0円のA4プリンター「PeriPage P80」CAMPFIREにて先行公開。

株式会社ラブサバイバーPeriPage P80

株式会社ラブサバイバー（本社：神奈川県川崎市、代表：斎藤和明）は、インク不要でA4印刷が可能な次世代モバイルプリンター「PeriPage P80(https://camp-fire.jp/projects/937153/preview?token=3ey9kf7n&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)」のプロジェクトを、クラウドファンディングサービスCAMPFIREにて4月18日(土)に公開いたしました。

また、本製品はビックカメラ池袋西口店 IT towerにて実機展示を開始し、実際に手に取って体験できる機会を提供いたします。

本製品は、インクやトナーを使用しない感熱印刷技術を採用し、プリンターにかかるランニングコストやメンテナンスの課題を解決する新しい選択肢として提案します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dzUGCkho4wI ]

【プロジェクト公開の背景】

従来のプリンターは、本体価格に加え、インクやトナーの継続的な購入が必要であり、長期的なコスト負担が課題となっていました。

また、インクの目詰まりや乾燥により「使いたいときに使えない」というストレスも多くのユーザーが抱えています。

こうした課題を解決するために開発されたのが、「PeriPage P80(https://camp-fire.jp/projects/937153/preview?token=3ey9kf7n&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)」です。

【製品の特徴】

1. インク不要でランニングコスト削減

感熱印刷技術により、インク・トナーは一切不要。消耗品は専用紙のみで、日常の印刷コストを大幅に削減します。

2. A4対応 × モバイル設計

A4サイズの印刷に対応しながら、約700gの軽量設計。出張先やカフェ、自宅など場所を選ばず利用可能です。

3. スマートフォンから簡単印刷

Bluetooth接続により、スマートフォン・タブレットからワンタップで印刷。PDF・画像など幅広いデータに対応します。

4. メンテナンス不要

インク交換・目詰まりがなく、長期間使用しなくても安心して利用できます。

アプリから印刷可能

Bluetooth接続により、スマートフォン・タブレットからワンタップで印刷できます。

PDF・画像など幅広いデータに対応しています。

※アプリ画像は開発時の画面です

【実機展示について（ビックカメラ池袋西口店）】

本製品は、ビックカメラ池袋西口店 IT towerにて展示を実施しております。

・展示店舗：ビックカメラ池袋西口店 IT tower

https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop133.jsp

・展示内容：実機展示、印刷デモ体験

・特徴：実際に印刷を体験可能

オンラインでは伝わりにくい「軽さ」「印刷スピード」「使いやすさ」を、実際に手に取ってご確認いただけます。



【利用シーン】

●在宅ワークでの資料印刷

自宅に、本格的なプリンターは必要ない時代が来ました

●学習・教育用途（問題集・教材）

その場でさっと提出物や掲示物を印刷できます

●フリーランス・副業での書類出力

視認用だから低コストでOKです

●外出先でのモバイル印刷

カバンに入るプリンターが、ついに登場しました

●家庭での急な書類印刷

コンビニのコピー機は、遠いし高いです

外出先での急な印刷にも対応

小型のミニプリンターのため、バッグに入れて持ち運びも便利です。

外出先での突然の印刷時にも対応ができます。

筆箱サイズでコンパクトな設計になっています。

【CAMPFIREプロジェクト概要】

・プロジェクトページ(https://camp-fire.jp/projects/937153/preview?token=3ey9kf7n&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)：

https://camp-fire.jp/projects/937153/preview?token=3ey9kf7n&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/937153/preview?token=3ey9kf7n&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)



・公開期間：2026年4月18日～5月17日(予定)

・目標金額：300,000円

【主なリターン内容】

● 【超超早割】13,640円（税込）

● 【超早割】17,360円（税込）

● 【早割】19,840円（税込）

※すべて送料込み

※数量限定のため、なくなり次第終了

CAMPFIREで先行販売

【超超早割】1個13,640円（税込）。

一般販売予定価格 24,800円の45%OFFとなります。

2個セットも同時にご支援可能です。

【超超早割】2個セット32,240円（税込）です。

【クラウドファンディングで挑戦する理由】

本プロジェクトは単なる製品販売ではなく、

「インクに依存しない新しい印刷体験」を広げる挑戦です。

クラウドファンディングを通じて、共感していただける方々とともに、新しいプリンターのあり方を社会に提案していきます。

【今後の展開】

当社は「印刷をもっと自由に、もっと身近に」をコンセプトに、個人向けモバイルプリンター市場の拡大を目指してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ラブサバイバー

所在地：神奈川県川崎市中原区木月1-32-3 内田マンション2階

代表者：斎藤和明

事業内容：システム構築、社員研修

URL：https://love-survivor.com/

【取材依頼・お問い合わせ先】

担当者： 斎藤 和明（さいとう かずあき）

電話： 050-3707-7923

メール： cf-info@love-survivor.com