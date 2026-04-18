【イベントレポート】加藤夏希さんも参加！100商品以上を実際に試せる「マイベストラボ第1弾！ベビーグッズ体験イベント」を4月18日(土)に開催

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、2026年4月18日（土）、俳優の加藤夏希さんをゲストに迎え、100商品以上のベビーグッズを実際に見て、触れて、比べることができる「マイベストラボ第1弾！ベビーグッズ体験イベント」をマイベスト本社で開催いたしました。

マイベストは「“最高の選択体験”を実現する」ことを目標に掲げ、月間3,000万人以上にご利用いただいている商品比較サービスです。

出産・育児準備において必要なベビーグッズは近年ますます多様化し、情報量も膨大になっています。一方で、「情報が多すぎて決めきれない」「失敗したくないのに選びきれない」という声も多く寄せられています。そこでマイベストは、これまで実際に検証してきた600点以上のベビーグッズのデータと知見をもとに、ベビーグッズ選びの悩みや不安を少しでも解消したいという思いから、本イベントを企画いたしました。「なんとなく選ぶ」のではなく、「見て、触れて、比べて、納得して選ぶ」体験の場を提供することが、このイベントのコンセプトです。





- イベント開催背景：情報過多の時代に、実際に試して選ぶ場を提供- イベント当日の様子

＜100商品以上のベビーグッズを実際に試せる、商品体験会＞

俳優の加藤夏希さんやベビーグッズ・コンシェルジュの白石佳子さん、子育てアドバイザーの高祖常子さんをゲストに迎え、100商品以上のベビーグッズを実際に手に取りながら、比較・体験いただきました。マイベストのベビー用品担当や専門家による商品選びのポイントレクチャーに加え、総合育児用品メーカー・ピジョンの特別ブースも設置。ベビーカー走行体験や授乳グッズ、スキンケアグッズの紹介も行いました。

＜加藤夏希さんも登壇！豪華ゲストによるトークショー＞

加藤夏希さん、白石佳子さん、マイベスト家電事業部長で1歳の子どもを育てる佐藤柚果によるトークショーを開催しました。「買ってよかった・失敗したベビーグッズ」「仕事と子育ての両立」をテーマに、参加者からの質問や悩みにも寄り添いながら進行。参加者からの質問や悩みを交えながら、各テーマについて登壇者それぞれの経験をもとに意見が交わされました。

- 今後の展望

マイベストは今後も定期的にイベントを開催し、「なんとなく選ぶ」から「見て、触れて、比べて、納得して選ぶ」体験をより多くの方にお届けしていくほか、あらゆる選択の場面で「失敗しない買い物」をサポートしてまいります。

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し“世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mybest_com

・マイベスト公式YouTube：https://www.youtube.com/@mybest2760

・マイベストアプリ：https://mybest.go.link/heG0k

・マイベストLINEアカウントメディア：https://line.me/R/ti/p/%40oa-mybest