新製品「instax mini 13(TM)」のアンバサダーに就任した池端杏慈さんも体験！instax(TM)“チェキ”体験イベント 開催レポート
富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、撮ったその場ですぐにプリントが楽しめるinstax(TM)“チェキ”シリーズの最新エントリーモデル「instax mini 13(TM)」（以下、「mini 13」）の発表に合わせて、4月16日（木）にinstax(TM)“チェキ”体験イベントを開催しました。イベントでは「mini 13」をはじめ、instax(TM)“チェキ”の豊富なラインアップを体験できるコーナーを設置。大切な瞬間をその場でプリントにして残せるだけでなく、想いを伝えられるコミュニケーションツールや自己表現ツールとしてのinstax(TM)の幅広い楽しみ方を来場者にご体験いただきました。体験イベントには「mini 13」のアンバサダーに就任した池端さんも来場し、「mini 13」での撮影を楽しみました。
「mini 13」アンバサダーの池端杏慈さん
■「mini 13」のアンバサダー・池端杏慈さんのコメント
「mini 13」のアンバサダーに就任した池端さんは、「『mini 13』のアンバサダー就任のお話を聞いた時はとても嬉しかったです！昔から使っているチェキ(TM)に携わることができ、『mini 13』のアンバサダーに就任できた喜びを感じています。」とコメント。「私がアンバサダーを務める『mini 13』は楽しい瞬間を全部、思い出として残せるのがいいなと思っています。いとこもチェキ(TM)を使っているので親戚で集まった時に撮り合いっこをしたいのと、友達と遊びにいく時や、お仕事の現場にも持っていきたいです。丸っこくて可愛いデザインもお気に入りです。そんな『mini 13』の魅力を発信していきたいです！」と、アンバサダーとしての発信への意気込みもコメント。
池端さんが「mini 13」での撮影を楽しむ様子
撮影したチェキプリント(TM)を見ている池端さん
「mini 13」を手に笑顔の池端さん
イベント会場で楽しむ池端さん
池端さんが撮影した「mini 13」の作例
■セルフタイマー搭載の「mini 13」で自撮りやグループショットもばっちり
「mini 13」は、シンプルな操作で誰でも簡単・きれいに、狙い通りの撮影ができるアナログインスタントカメラです。「mini 13」は、レンズを回して電源を入れ、カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、新たに2秒と10秒のセルフタイマーを搭載。2秒タイマーではシャッターボタンを押す時の手振れを気にせず、表情やポーズを準備してから、自撮りを楽しめます。また、10秒タイマーではカメラを置いて全身を写すなど、自撮り時のポーズや画角、撮影距離の自由度をさらに広げます。
「チェキ(TM)を置いて自撮りをしたことがなかったのですごく新鮮でした！今回は一人で色んなポーズで撮ってみて、それも楽しかったのですが、次は友達とも一緒に自撮りをたくさん楽しみたいです。セルフタイマーが大活躍しそうです！」と池端さんもセルフタイマー機能に期待を寄せました。
セルフタイマーを使って自撮りを楽しむ池端さん
■チェキプリント(TM)は「instax UP!(TM) 」でスキャンして共有
「instax UP!(TM) 」は、instax(TM)“チェキ”シリーズのカメラやプリンターでプリントしたチェキプリント(TM)をスマホでスキャンし、instax(TM)フレームごと画像データとして保存できるスマホ専用アプリです。2026年3月のバージョンアップでは、当社の写真解析技術を生かして開発したAIをスキャン機能に採用することで、スキャン精度を大幅に向上。撮り直しを減らし、より快適な画像データ化が可能になりました。“撮って、その場で渡す”チェキ(TM)のリアルな体験に加えて、チェキプリント(TM)に収めた思い出をSNSでも共有して楽しめます。
池端さんも「『instax UP!(TM)』は、私たちにとって必須のアプリだと思いました。『mini 13』で撮影した世界にたった一枚のチェキプリント(TM)を、みんなで共有できるのが嬉しいです。アプリに取り込んだチェキプリント(TM)を箱に入れたようなイメージで表示できるモードは、スマホを振るとチェキプリント(TM)が動くのが面白くて、よく振っています（笑）」と笑顔でコメント。
「instax UP!(TM)」でスキャンする様子
「instax UP!(TM)」の「ボックスビュー」モード
■池端杏慈さんプロフィール
2007年9月8日生まれ、東京都出身、俳優。
2021年にファッション誌「ニコラ」のオーディションでグランプリを獲得し活動を始める。
TBS日曜劇場「オールドルーキー」（2022）でテレビドラマ初出演。その後、映画『矢野くんの普通の日々』（2024／新城毅彦監督）で実写映画初出演にして初ヒロインを務める。主人公の親友・高遠麗を演じた『ストロベリームーン 余命半年の恋』（2025／酒井麻衣監督）も話題となった。
第104回全国高校サッカー選手権大会「21代目応援マネージャー」にも就任、ネクストブレイク最注目の存在。
池端杏慈さんのプロフィール画像
■「instax mini 13(TM)」について
撮ったその場ですぐにプリントが楽しめるinstax(TM)“チェキ”シリーズの最新エントリーモデル「instax mini 13(TM)」（以下、「mini 13」）は4月24日（金）発売予定。
「mini 13」特設Webサイト https://instax.jp/mini13/
【instax(TM)“チェキ”について】
日本で“チェキ(TM)”の愛称で親しまれているインスタントフォトシステム instax(TM)は、1998年の発売以降、時代とともにトレンドや進化する技術を取り入れ、アナログインスタントカメラに加えて、デジタル技術を取り入れたハイブリッドインスタントカメラ、スマホプリンター、手のひらサイズカメラとラインアップを拡充。多様な写真の楽しみ方を提供し、ユーザー層を拡大しています。現在、instax(TM)は世界100か国以上で展開し、累計で1億台以上を販売しています。
＊instax、チェキ、チェキプリント、instax mini 12、instax mini 13、およびinstax UP!は、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。