第6回スマートシティ推進EXPOに出展　公共施設の脱炭素×防災を実現する環境ソリューションを提案

株式会社アイネック

株式会社アイネックは、2026年5月13日（水）～5月15日（金）に東京ビッグサイトにて開催される自治体・公共Week内「第6回 スマートシティ推進EXPO」に出展いたします。



ブースの見どころ

アイネックブースでは、「カーボンニュートラル実現に向けて――2030年、間に合いますか？」を問いかけのテーマに、公共施設の脱炭素と防災レジリエンス強化を同時に叶える環境ソリューションの全体像をご紹介します。



当社は、全国の公共施設を対象とした省エネ・再エネの現地調査・設計実績が22,000件以上にのぼります。この実績を背景に、設計から施工・維持管理までを一括で担う「デザインビルド方式」と、初期投資を抑える「リース方式」の組み合わせにより、限られた時間と予算の中でも2030年の政府実行計画達成に貢献できるご提案を行います。



会場では以下の4つのテーマを中心にご紹介いたします。



1. 公共施設のLED化ソリューション

予算要求から入札、施工までのプロセスを無償診断で支援し、「デザインビルド方式」と「リース」の活用によって納期短縮と新たな予算取りの不要化を実現します。人口38万人規模の都市（対象公共施設数405施設）を想定した導入モデルでは、CO2排出量72%削減、光熱費36億円削減、修繕費3億円削減の効果を試算しています。



2. 「自立エネルギー型避難所」構想

レジリエンス強化に向けた空調導入が各地で進む中、当社は「空調だけで避難所は機能するか」という問いを起点に、照明・携帯電話の充電・給水・情報通信まで賄える「自立エネルギー型避難所」をご提案します。太陽光発電（PV）と蓄電池を組み合わせた電力供給シミュレーションを交え、平常時と災害時・停電時それぞれの運用イメージを具体的にご説明いたします。



3. 自治体導入事例――"ゼロカーボンシティ蒲郡"プロジェクト

2050年カーボンニュートラルを表明した愛知県蒲郡市において、市内約50施設への太陽光パネル設置と約150基の照明LED化を柱とする脱炭素プロジェクトの推進事例をご紹介します。まち全体で脱炭素に取り組むスキームと、脱炭素とレジリエンス強化を同時に実現する設計思想を、パネル展示にてわかりやすくお伝えいたします。



4. 金沢大学「共創企画室」との産官学連携

当社は2025年より、金沢大学未来知実証センターが新設した「共創企画室（Co-Creation Planning Office）」に参画し、脱炭素と防災を両立させる「オフグリッド型避難所構想」を共同研究テーマとして推進しています。大学の知見・自治体の地域データ・当社の社会実装力を掛け合わせ、地域ごとの特性に最適化された実用的なオフグリッド型避難所の実現を目指す本取り組みについてご紹介いたします。

皆さまのご来場をお待ちしております。



出展概要

■ 名 称 自治体・公共Week内「第6回 スマートシティ推進EXPO」

■ 主 催 RX Japan株式会社

■ 会 期 2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

■ 会 場 東京ビッグサイト 西1～2ホール 小間番号G6-18



来場方法

入場には来場事前登録（無料）が必要です。入場用バッジ登録フォーム（外部サイトhttps://www.publicweek.jp/ja-jp.html ）にアクセスいただき、事前登録を行ってご来場ください。



アイネックについて

株式会社アイネックは、「電気で世界をつなぎ、豊かな暮らしを提供する」をパーパスに掲げ、電気に関連した環境ソリューション事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献しています。「日本がカーボンニュートラルを達成する時、その中心に私たちがいます」をビジョンとし、事業を通じた地域課題の解決と地域経済の活性化に取り組んでいます。