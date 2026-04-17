世界中の女性たちの心を掴んで離さない世紀の大ベストセラー小説「嵐が丘」を今最も勢いのあるクリエイターが集結し映画化！『嵐が丘』ブルーレイ&DVD 7/15(水)発売決定！

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この愛に狂う覚悟はある？

世界中の女性たちの心を掴んで離さない世紀の大ベストセラー小説「嵐が丘」を今最も勢いのあるクリエイターが集結し映画化！

マーゴット・ロビー×ジェイコブ・エロルディ主演

2人を待ち受けるのは運命か、破滅か-

●全米＆全世界の興収で2026年公開作最大のオープニング成績を記録

日本に先駆けて2月11日から世界44以上の国と地域で公開され、2月15日までで全米興行収入3,480万ドル（約53.2億円）、全世界興行収入は8,200万ドルを記録（約125億円）。公開2週目も、2月23日までに全米興行収入6,000万ドル（約92億円）、全世界興行収入は1.51億ドルを記録（約233億円）（※Box Office Mojo調べ ※1ドル154円換算 2月23日時点）。

●マーゴット・ロビー（『バービー』）×ジェイコブ・エロルディ（『フランケンシュタイン』）で描く愛と狂気の物語

マーゴット・ロビー主演最新作。“嵐が丘”に住むアーンショー家の美しい令嬢キャサリンを演じる。キャサリンに惹かれていくヒースクリフを演じるのはジェイコブ・エロルディ。共にアカデミー賞(R)ノミネート経験をもつ二人を主演に迎え、許されないと分かりながらも強く惹かれ合う愛と狂気の物語を描く。映画『キスから始まるものがたり』やドラマ「ユーフォリア／EUPHORIA」で爆発的な人気を獲得したジェイコブ・エロルディは、ヒースクリフの優しさや深い感情、孤独を、その数え切れない欠点と同時に表現。ギレルモ・デル・トロ監督の最新作『フランケンシュタイン』（2025）では怪物役という難役を見事演じ切り、第98回アカデミー賞(R)にて、同作での助演男優賞ノミネートという快挙を成し遂げた。

●監督・脚本・製作のエメラルド・フェネルが魅せる新たな『嵐が丘』

監督・脚本はデビュー作『プロミシング・ヤング・ウーマン』でアカデミー賞(R)脚本賞を受賞したエメラルド・フェネル。エミリー・ブロンテの原作小説「嵐が丘」を、エメラルド・フェネル自身が初めて原作を読んだときの感覚をもとに、新たなクラシックとして再構築。200年の時を経てもなお読者の心を揺さぶり続けている、この物語の“危うさ”や“反抗性”を抽出した世界がどのように描かれるのか。

●「感情を動かす上で、無駄は一つもない」感覚に訴える言葉を超えた表現に注目

音楽、衣装、美術を感情と結びつけることで、単なる装飾にとどまらず、視覚・触覚・聴覚を通して観客を物語の世界へと没入させる。そうした世界観をチャーリーXCXの楽曲をはじめ、衣装デザイン担当ジャクリーヌ・デュランらアカデミー賞(R)受賞経験のあるトップクリエイター陣が余すことなく表現していく。撮影監督は『ラ・ラ・ランド』でアカデミー賞(R)撮影賞を受賞した世界的名手リヌス・サンドグレン。

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『嵐が丘』商品情報

※特典はなくなり次第終了となります

【発売日】

2026年7月15日（水）

※レンタルDVD同日リリース

【価格】

ブルーレイ＋DVD セット 5,390円（税込）

【ブルーレイ音声特典】

監督による音声解説

【ブルーレイ映像特典】

●作品を彩る衣装

●“嵐が丘”から受けた影響

●狂おしいほどの愛を描く

『嵐が丘』作品情報

【キャスト】

キャサリン・アーンショー：マーゴット・ロビー

ヒースクリフ：ジェイコブ・エロルディ

ネリー：ホン・チャウ

【スタッフ】

監督・脚本・製作：エメラルド・フェネル

製作：マーゴット・ロビー、ジョシー・マクナマラ

製作総指揮：トム・アッカリー、サラ・デズモンド

衣装：ジャクリーヌ・デュラン

撮影：リヌス・サンドグレン

原作：エミリー・ブロンテ「嵐が丘」

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日本語版制作スタッフ

字幕翻訳：松浦美奈

【ストーリー】

「あなたは私のすべて。君は僕のすべて。」――物語の舞台はイギリス・ヨークシャーにある広大な高台＜嵐が丘 (Wuthering Heights)＞。この“嵐が丘”に佇む、アーンショウ家の屋敷に住む美しい令嬢キャサリン（マーゴット・ロビー）と、屋敷に引き取られた孤児ヒースクリフ（ジェイコブ・エロルディ）の身分の違うふたりは、幼少のころより心を通い合わせる。やがて大人になった二人は、互いを求め激しく惹かれ愛し合う。だが永遠を誓った愛は、身分の違い、周囲の境遇、そして時代の渦に飲み込まれ、予期せぬ道をたどる。“嵐が丘”を舞台に、心赴くままに愛し合う二人を待ち受ける衝撃の運命とは……？

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

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