兼松、台湾のスタートアップKopherBit・FCCと、車載TCU/OTAを共同開発

兼松株式会社

兼松株式会社（以下、「兼松」）は、2026年4月14日、株式会社エフ・シー・シー(以下、「FCC」)および台湾のスタートアップ企業 Co., Ltd.（以下、「KopherBit」）と、FCCの車載製品向けTCU ※１

/OTA※２システムの共同開発に関する覚書を締結しました。本覚書に基づき3社は、次世代車両コネクティビティの実現に向け、相互に連携可能な車載TCU/OTAおよび車両制御VCU※3/MCU※4の開発を進めます。さらに将来的には、開発した製品の日本市場およびインドやASEANをはじめとするグローバル市場への展開を目指します。

４月14日に台湾で行われた調印式の様子 左から：兼松/車両・車載部品第一部長 岡本 浩一郎 KopherBit/ CEO,Wang Yung-Chen氏, FCC/ 常務執行役員 茂原 敏成氏

■背景

モビリティ分野では、自動車の電動化やソフトウェア化に伴い、車両をネットワークにつなぐ「コネクティビティ」の重要性が高まっています。特に、機能追加や不具合修正を継続的に行うTCU/OTAはコネクティビティにおける重要な技術である一方、各地域の市場ニーズに対応したシステム開発や、VCU/MCUとの高度な連携を実現するためには、ハードウェア、ソフトウェア、および市場展開の各分野における専門性を持つ企業間の連携が必要とされます。今回の共同開発においても、3社それぞれが強みを有する技術力や市場知見を融合し、電動化およびソフトウェア化が進むモビリティ分野で新たな価値創出を目指します。

■KopherBitについて

KopherBitは、台湾の技術研究院(ITRI)からスピンアウトしたスタートアップ企業です。TCU/OTAを中心とした車両向けソフトウェアプラットフォームの開発を行い、電動車両を含む次世代モビリティ分野におけるソフトウェアソリューションの提供に取り組んでいます。

■FCCについて

FCCは、静岡県浜松市に本社を置く自動車部品メーカーです。二輪・四輪車向けクラッチ製品を主力としており、世界10か国に生産・開発拠点を展開し、グローバルに製品供給を行っています。近年の電動化を背景に、車両制御システムや電動パワートレイン関連技術の開発も推進しています。兼松とFCCは、長年にわたりパートナーとして協業してきました。

■各社の役割

- KopherBit： FCC が開発する主機モーター向けVCU/MCU と連携可能な車載TCU/OTA システム・サービスの開発、ならびに車両の通信機能とソフトウェア更新機能の高度化を担います。ISO 26262（機能安全）やISO 21434（車載サイバーセキュリティ）、Automotive SPICE（ASPICE）に基づく開発プロセスに関する深い知見を活かし、安全性とセキュリティを両立した高品質な車載ソフトウェアの実現に貢献します。- FCC： KopherBitが開発するTCU/OTAと連携可能な主機モーター向けVCU/MCUの開発に加え、開発した製品のインドおよびASEAN市場での事業展開を推進します。- 兼松： 日本およびグローバル市場におけるニーズ収集・市場開拓を担うと共に、共同開発した製品を、国内外のOEMおよびTier1サプライヤーへ提供します。また、開発と事業化の両面で3社の協業を支援し、事業推進をサポートします。

本MOUの最終的なビジョンは、FCCが保有する主機モーターおよびMCU/VCUといったハードウェア資産と、KopherBitが開発するTCU/OTAプラットフォームを有機的に組み合わせることにより、電動パワーユニットのトータルシステムをワンストップで提供可能な体制の構築にあります。トータルシステムとして提供することで、国内外の自動車メーカー（OEM）およびTier1サプライヤーに対して開発工数の削減と品質確保を同時に実現する高付加価値なソリューションの提供を目指します。さらに兼松は今回の協業を通じて、電動化およびコネクティビティの進展が加速するモビリティ分野における新たなビジネス機会の創出を推進します。

※1：Telematics Control Unit/車載通信を担う制御装置。車両の位置情報や走行データなどを通信し、遠隔サービスやデータ活用の窓口になる

※2：Over-the-Air/通信回線を通じて、車両のソフトウェアを遠隔で更新する仕組み

※3：Vehicle Control Unit/車両全体の制御を統合するコントローラー。電動車では、駆動・回生・安全制御などを総合的に判断する司令塔の役割

※4：Motor Control Unit/モーターを制御するコントローラー。加速・減速や効率制御など、モーターの動きを細かく制御する

【各社会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/223_1_d8e525dc249fd80fb090fb9f5e2e87ce.jpg?v=202604151151 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/223_2_7222b90e7bad603b5e0f2b1fa060f39e.jpg?v=202604151151 ]

以 上

【お問い合わせ先】

兼松株式会社 広報室

電話 ： 03-6747-5000 https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/