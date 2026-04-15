【エステー】数量限定品 捨てられるはずのバナナを脱臭炭に使用！Doleとコラボした「脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社は、“フルーツでスマイルを。”をブランドメッセージに掲げる株式会社ドール（以下、Dole）が推進する食品ロス削減プロジェクト「もったいないバナナ」の「バナナ炭」を使用した「脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭」を、全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで5月27日から数量限定品として新発売します。

価格はオープンですが、店頭での実勢価格は税込み470円前後の見込みです。

開発背景

本製品で使用している「バナナ炭」は、Doleが推進する「もったいないバナナプロジェクト」の一環で商品化しているサステナブル素材です。外皮のキズやサイズ、形などさまざまな理由で“規格外”とされたバナナから作られています。

同プロジェクトは、大切に育てられたのに表皮のキズやサイズなどの理由で廃棄されてしまう規格外のバナナを救う取り組みで、2024年度に約2,000トンのバナナを救出した実績を持ち、2025年には環境省・消費者庁が主催する「令和7年度 食品ロス削減推進表彰」において「環境事務次官賞」を受賞しました。

エステーは、このようなDoleが推進する食品ロス削減の取り組みや環境への配慮に賛同し、今回のコラボレーション実現にいたりました。

「もったいないバナナプロジェクト」担当者 コメント

株式会社ドール

マーケティング本部 本部長補佐 兼 ドール拡大推進室

成瀬 晶子 室長

このたび、「もったいないバナナ」から生まれたバナナ炭が、エステー株式会社の「脱臭炭」と出会い、毎日の暮らしの中で使っていただける商品になったことを、大変意義深く感じています。

規格外を理由に捨てられてしまうはずだったバナナが、冷蔵庫のニオイ対策という身近な役割を担い、「家の中で実感できるサステナブル」な選択肢として生まれ変わりました。特別なことをしなくても、いつもの生活の中で食品ロス削減につながる--そんなやさしい参加のかたちを、この商品を通して感じていただければと思います。

Doleはこれからも、多くの企業の皆さまと協力しながら、「もったいない」を前向きで楽しい価値へと変える取り組みを広げてまいります。

「脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭」について

「脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭」は、「もったいないバナナプロジェクト」の規格外バナナを炭化した「バナナ炭」と、「活性炭」を配合した脱臭剤です。

2種類の炭を配合したゼリーが、悪臭をしっかり脱臭。処方配合を工夫したことで、従来品の「脱臭炭 冷蔵庫用」と同様の脱臭効果を発揮します。

パッケージは、脱臭炭とバナナ炭を象徴する“黒”をベースに、中央にバナナを大きくあしらったデザインです。本体のキャップも、バナナをイメージした黄色を採用しています。

「もったいないバナナプロジェクト」・「バナナ炭」について

黄色のキャップを採用した製品本体

Dole はフルーツの埋め立て廃棄ゼロに向けて取り組んでおり、まだ美味しく食べられるにもかかわらず、外皮のキズやサイズ、形等さまざまな理由で“規格外”とされたバナナを「もったいないバナナ」と名付けています。

このようなバナナを1本でも多く救いたいという思いから、「もったいないバナナプロジェクト」を2021年 9月から開始。現在200社以上の企業が参画しています。

「もったいないバナナ」はドリンクや菓子など、様々な食品に生まれ変わって活用されているほか、職場向けのサブスクリプションサービス「オフィス・デ・ドール」や、小売店の売り場で「もったいないバナナ」そのものを提供・販売する取り組みも促進しています。また、バナナ以外の青果にも範囲を拡大した「もったいないフルーツ」プロジェクトも展開しています。

・プロジェクトサイト：https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/

今回のコラボレーションにあたり使用した「バナナ炭」は、「もったいないバナナ」の活用の幅を広げる目的で、2025年から販売を開始しています。

一般的な炭と比較すると非常に軽く、砕きやすいことが特徴です。バナナをそのまま炭にしているため、見た目も「バナナ形」のユニークで楽しい形状です。

・「バナナ炭」について：

https://www.dole.co.jp/lp/jp/bananasumi/(https://www.dole.co.jp/lp/jp/bananasumi/)

「脱臭炭」ブランドについて

「脱臭炭」は、ゼリー状の炭が減って小さくなることで交換時期がひと目でわかる脱臭剤です。長きにわたり取り組んできた消臭処方技術を活かし、2種類の炭（備長炭＋活性炭）を配合したゼリーで、キムチやニンニク、生ものなど、冷蔵庫内のイヤなニオイをしっかり脱臭します。

2000年に「脱臭炭 冷蔵庫用」「脱臭炭 下駄箱用（現：脱臭炭 下駄箱用 こわけ 3個入）」「脱臭炭 キッチン用（現：脱臭炭 キッチン・流しの下用 こわけ 3個入）」の発売を開始し、その後「冷凍室用」、「クルマ用 シート下専用」と用途を拡大。2025年2月には、「ゴミ箱用」を新たにラインナップしました。

・「脱臭炭」ブランドサイト：https://dashutan-kometoban.st-c.co.jp/

(左から)「脱臭炭 冷蔵庫用」、「脱臭炭 冷蔵庫用 大型」、「脱臭炭 野菜室用」、「脱臭炭 冷凍室用」「脱臭炭 キッチン・流しの下用 こわけ 3個入」「脱臭炭 クルマ用 シート下専用 200g」、「脱臭炭 ゴミ箱用」、「脱臭炭 下駄箱用 こわけ 3個入」

【製品情報】

・製品名：脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭

・価格：オープン／実勢価格：税込み470円前後

・発売日：2026年5月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：140g

・成分：バナナ炭、活性炭、ミネラル系抗菌剤、有機酸、有機酸塩

・限定数量：18万個