コピーライツアジア、ヒーローズのマンガIP商品化窓口を開始！

コピーライツアジア株式会社

コピーライツアジア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：木下直哉、以下「コピーライツアジア」）は、株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋場一郎、以下「ヒーローズ」）とパートナーシップを締結し、ヒーローズが取り扱うタイトルの国内外における商品化ライセンス窓口業務を開始いたしました。

本提携により、ヒーローズのコンテンツ創出力と、ライセンスエージェントとして豊富な実績を持つコピーライツアジアの専門ノウハウを融合。木下グループ傘下の両社がグループの総合力を背景に、企画から商品化までの意思決定を迅速化し、IP価値の最大化を推進してまいります。

現在、ヒーローズ作品の中でも、アニメ展開を軸に国内外で人気を拡大している複数タイトルが注目を集めております。

▼ヒーローズの代表的な作品

『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）

2026年3月より海外でアニメ放送が開始した本作は、米国・Adult Swim（アダルトスイム）でのプレミア放送告知直後から世界中で爆発的な話題を呼び、関連PV総再生数は驚異の1,422万回（2026年3月時点）を突破。北米・中南米・アジアでの先行配信が始まるやいなや、メキシコやペルーをはじめとしたラテンアメリカ諸国のDisney+で次々に首位を獲得。スペインやイタリアなど欧州でもTOP10入りを果たした。2026年4月5日よりTOKYO MXほかにて、満を持して日本での放送・配信が開始された。

(C)桜谷シュウ / ヒーローズ

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（著：柴田ヨクサル／協力：石森プロ 東映）

「月刊ヒーローズ」にて2018年6月号より連載され、現在はマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中。柴田ヨクサルが魂で描く、「仮面ライダー」を愛しすぎるオトナたちによる“本気の仮面ライダーごっこ”。2025年10月より2クール連続でのアニメ放送・配信展開を経て、国内外で高い視聴率・再生数を獲得し、世界中で話題となる。

(C)柴田ヨクサル / ヒーローズ (C)石森プロ・東映

『ガンバレ！中村くん!!』（著：春泥）

地味で奥手な高校生・中村くんは、大好きなクラスメイトの広瀬くんへ果敢にコミュニケーションを試みるが、毎回失敗してしまう。そんな中村くんが妄想と暴走を繰り広げるBLラブコメディ。2026年4月1日よりアニメ放送・配信が開始され、若年層を中心に注目度が高まっている。

(C)春泥 / ヒーローズ

『名無し』（原作：佐藤二朗／漫画：永田諒）

日常に潜むわずかな“違和感”から始まるサイコ・バイオレンス。淡々と殺人を繰り返す男・山田太郎と彼の周囲の人々を静かに描写し、人間の狂気をあぶりだす。繊細な心理描写と余白のある演出が高く評価され、木下グループ傘下である株式会社キノフィルムズの配給により2026年５月22日に映画公開を予定。

(C)佐藤二朗 永田諒 / ヒーローズ

そのほかにも、SNSを中心に高い人気を誇る『ねこのおしごと』（著：ぱんだにあ）や、かわいい地球外生物とおじさんの交流を描く『上位存在ちゃんは店長を母星につれて帰りたい』（著：ヤシン）、期待の超新星が描くサイバーパンク×SFアクションで発売後即重版となった『ダイダラ』（著：高橋碁飯）など、将来性の高い作品群を多数取り扱っております。

(C)ぱんだにあ / ヒーローズ(C)ヤシン / ヒーローズ(C)高橋碁飯 / ヒーローズ

コピーライツアジアは本提携を通じて、日本市場におけるIP価値の最大化と、多角的な商品化ライセンス展開を推進してまいります。

今後の展開にぜひご期待ください。

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【株式会社ヒーローズ 概要】

株式会社ヒーローズは、日本発のマンガ・コンテンツを創出する出版社であり、オリジナル作品の企画・制作・編集を基盤に、アニメ化や映像化、商品化など多角的なメディアミックス展開を推進しています。

これまでに数多くの個性的な作品を世に送り出し、国内のみならず海外市場においても評価を高めています。

特に近年は、デジタル領域やSNSを起点とした作品開発にも注力し、新たなヒットIPの創出に取り組んでいます。

今後もグローバル市場を視野に入れたコンテンツ展開を加速させ、日本発IPの価値最大化を目指しています。今回の連携強化により、原作開発から商品化展開までを最短距離で結び、さらなるヒットIPの創出を加速させてまいります。

公式HP: https://www.heros-pub.co.jp/

公式X： https://x.com/heros_1101

【会社概要】

会社名：コピーライツアジア株式会社

所在地：東京都新宿西新宿6-5-１新宿アイランドタワー 29F

代表者：代表取締役社長 木下直哉

コピーライツアジア株式会社は、1956年に設立された日本におけるライセンスエージェントのパイオニアです。知的財産権の利用に関する専門的な知識と国内外のネットワークを駆使し、「パディントン ベア(TM)」「ベティー ブープ(TM)」や「ポパイ(TM)」などの著名キャラクターに加え、国内外の作家やアーティストとの作品、国際的なブランドなどに関わる権利を管理し、商品化、プロモーションライセンス、イベント、流通開拓まで、幅広くライセンス活動をしています。

公式HP：https://copyrights.co.jp/

＜ライセンスに関するお問い合わせ窓口＞

E-mail: info@copyrights.co.jp

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