ロール寿司として世界へと広がり始める、日本の知恵「おばんざい」「OBANZAI Night」 ×「SUSHI MOVEMENT」 が麻布台ヒルズで特別ディナーを開催

株式会社 BETTEI

株式会社BETTEI（代表：和田彩加）およびAUTEC inc.（本社：米国／ニューヨークに拠点米国カリフォルニア州）は、2026年4月16日（木）・17日（金）の2日間、株式会社Plan Do Seeが運営する、麻布台ヒルズ タワープラザ3F「Lover’s Lounge」にて、フードデザイナー和田彩加氏（株式会社BETTEI代表）が毎月開催しているイベント「OBANZAI Night」の特別なディナーイベントを開催いたします。



本イベントは、和田彩加氏が日本の家庭料理の知恵をモダンに発信する「OBANZAI Night」と、 寿司の新たな可能性と在り方を探る取り組みである「SUSHI MOVEMENT」が融合する、食の文化的な試みです。オーディオテクニカ製ののりまきメーカー(※1)を使用し、職人の感覚や技術をいかに再現できるかという思想のもと仕上げたロールを元に、和田氏が季節のおばんざいを彩ることで、伝統的な和食の魅力を多様なゲストが楽しみやすい「おばんざいロール」を提供します。

4月16日（木）・17日（金）限定の「おばんざいロール」

※1:AUTEC inc.がグローバルに展開し、北米市場でも広く導入されている製品

■ これからの寿司文化の創造

本イベントでは、寿司ロボットを効率だけを求めるのではなく、「料理人の手や感性を支えるパートナー」として迎えることで、新しい寿司文化のあり方を目指しています。

正確な精度が求められる「巻き」をマシンが支えることで、人は旬の食材を慈しみ、繊細な味を調え、ゲストと対話するといった温もりのある領域に心ゆくまで時間を注ぐことができます。日本に伝わる「始末（無駄にしない）」の知恵を、世界中で親しまれる寿司という文化に乗せることで、誰もが等しく食の喜びを分かち合える場を提供したいと思っています。

■ 本プロジェクトの背景

本プロジェクトは、池尻エリアで継続開催されてきた「SUSHI MOVEMENT」での実験を起点としています。そこでは、ロール寿司という形式を用い、独創的なソースや食べ方を組み合わせることで、誰もが楽しめる「寿司体験の最大公約数」を探求してきました。

その過程で浮かび上がったのは、技術の再現性だけではなく「いかに文化としての深みを宿すか」という問いです。

この挑戦の根底には、名店『鮨さいとう』の挑戦を記した『鮨さいとうの鍛錬と挑戦』（※2）（KADOKAWA刊）にも通じる哲学があります。それは、道具（マシン）を通して職人の感性や技術を再現し、より多くの人々へ届けるという、これからの寿司文化における大きなテーマです。本取り組みは、同書に記録された挑戦の文脈を参照しながら、江戸前寿司が守り続けてきた「目利き」や「仕込み」といった数値化できない職人の領域と、再現性の高いロール寿司の間にどのような「橋渡し」ができるのかを模索する試みでもあります。

この課題に対する一つの答えとして、ニューヨーク・マイアミ・バンコクで日本文化を「体験」へと翻訳し、発信し続けてきた和田彩加氏との共鳴がありました。麻布台ヒルズ「Lover’s Lounge」で定評を得ている和田氏の「OBANZAI Night」と交わることで、日本の知恵と現代の技術が融合した、新しい寿司の形を提示します。

【出典・参照】 （※2）書籍『鮨さいとうの鍛錬と挑戦』（著者：齋藤孝司、発行：株式会社KADOKAWA）。職人としての鍛錬や至高の握りを追求する姿勢、進化し続ける挑戦を描いた書籍

■ 限定メニュー「３種のおばんざいロール（肉・魚・ベジタリアン）」

オーディオテクニカ製ののりまきメーカー（※1）が精緻に巻き上げたロールをベースに、和田彩加氏が厳選した季節のおばんざい・味付けで開発。

中身には豆腐やひじきといった、日本食のヘルシーな真髄である大豆や海藻などを贅沢に採用し、素材一つひとつを丁寧に「料理」しております。

素材そのものへ施した深い味付けにより、ソースを介さずとも五感が満たされる一皿に仕上げています。天面に添えた「お漬物」は、単なる彩りを超え、日本の風土が育んだ発酵の旨みを加える大切なエッセンスを見栄えだけでなく食感としても楽しめるようにしております。

古来より伝わる「始末の知恵」を現代の感性で磨き上げ、サステナブルな日本食の価値をロール寿司という形式で鮮やかに表現しました。

左から「肉・魚・ベジタリアン」



【開催概要】

イベント名： 「OBANZAI Night」×「SUSHI MOVEMENT」

日時 ： 2026年4月16日（木）・17日（金） 18:00～22:00

会場 ： 麻布台ヒルズ タワープラザ 3F「Lover’s Lounge」

申し込み ：https://www.tablecheck.com/shops/theloverslounge/reserve

内容 ： 限定「おばんざいロール」3種の提供、スシロボットによる実演展示

【OBANZAI Nightとは】

フードデザイナー・和田彩加 が提唱する「おばんざいを世界へ（Obanzai to the World）」というビジョンを体現し麻布台ヒルズ「Lover’s Lounge」にて月一で定期開催するフードプロジェクト。

「自宅に人を招くようなおもてなし」を原点に「空間」「器」「料理」「人」を横断的に掛け合わせ、食を中心とした新しい社交文化を創出しています。

独自の感性により、おばんざいは単なる家庭料理の枠を超え、現代のラウンジ空間に調和するモダンな一皿へと再構築され、厳選されたお酒とともに人が自然と交わる新しい食体験を提案。

これまでにもニューヨークでのポップアップやミシュランシェフとの協業、器の国際的キュレーションを通じ、日本の食文化を「体験」として世界へ輸出する独自のポジションを確立。

おばんざいは、日本の家庭料理の象徴でありながら、

「野菜中心でヘルシー」「季節性と余白の美学」「無駄なく食材を活かす知恵」「様々な食の嗜好や文化的背景にも柔軟に対応可能（ベジタリアン・ヴィーガンなど）」

という特徴を持ち、現代のグローバル市場において極めて高い適応力を持つ食文化であると思っています。

【 SUSHI MOVEMENT】

寿司の新たな可能性を模索し、その裾野を広げることを目的とした文化的な取り組みであり、東京都世田谷区池尻エリアにて、毎月第2・第4日曜日に定期的に開催。

会場では、オーディオテクニカ製ののりまきメーカーを活用し、ロール寿司をベースにオリジナルソースやトッピングを自由に組み合わせることで、「誰もが楽しめる寿司体験」を提供しています。

来場者はその場でカスタマイズされたロール寿司を楽しむことができ、テクノロジーと食が融合した新しい日常的な食のあり方を体験できます。伝統的な江戸前にぎり寿司の文脈を尊重しながらも、世界中で広まっている再現可能な料理としてのロール寿司を通じて、より多くの人が寿司を日常的に楽しめる状態を目指しています。

今回の「OBANZAI Night」とのコラボレーションは、こうした池尻での継続的な取り組みを起点とした、「SUSHI MOVEMENT」の発展的な試みとして位置付けられています。

【企業情報】

株式会社BETTEI

フードデザイナー・和田彩加が代表を務め、「おばんざいを世界へ（Obanzai to the World）」をコンセプトに、食の空間プロデュースやメニュー開発、器のキュレーションを行う。

和田彩加 Instagram: https://www.instagram.com/saya1121/

※上記Instagramからお問い合わせください

公式サイト：https://bettei-nyc.co



株式会社Plan・Do・See

東京都港区に本社をおく、ホテル・レストラン・ウェディング等の事業を行っている企業である。 日本国内に約10のホテル、レストランを運営しているほか、インドネシア等海外にも店舗を展開している。

公式サイト：https://plandosee.co.jp/

AUTEC Inc.

オーディオテクニカ製寿司ロボットを北米市場で展開する独占販売パートナー。2010年のMBO以降は独立した企業として運営されており、本プロジェクトには技術パートナーとして参画。

公式サイト: https://www.sushimachines.com/





