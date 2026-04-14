≪コンバースバスケットボールウェア≫コンバース×パックマン！生誕45周年を記念したミニバス用ノースリーブシャツが登場！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)の製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイト株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/和田耕一)が、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントが展開する世界的人気ゲームキャラクター「パックマン」の生誕45周年を記念したコラボレーション企画として、ミニバス向けノースリーブシャツを発売しました。

リリースページはこちら :https://converse-basketballwear.jp/news/28156/

1980年の誕生以来、世代を超えて愛され続ける「パックマン」。

本商品は“パックマン生誕45年企画”として、ミニバスプレイヤーに向けて特別にデザイン。ゲームのポップで躍動感ある世界観と、バスケットボールのスピード感を融合させた、遊び心あふれる一枚です。

■ 商品の特長

- オリジナルグラフィックの採用パックマンに登場する「モンスター」と「バスケットボール」を組み合わせた、本企画限定のグラフィック。コート上での存在感を際立たせます。- 機能性素材「QDメッシュニット」採用素材には、吸汗速乾性に優れた「QDメッシュ」を採用。・優れた吸汗速乾性︓大量の発汗にも対応し、肌離れの良さをキープ。・軽量設計︓プレーを妨げない軽さを実現。・快適な着用感︓蒸れにくく、夏場の練習や試合でもパフォーマンスを支えます。

PAC-MAN コラボレーション 特設ページはこちら

https://converse-basketballwear.jp/pac-man

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/571_1_70d02eac1194f3c31f917b75498a0046.jpg?v=202604141151 ]

PAC-MAN コラボレーション 取扱店はこちら

https://converse-basketballwear.jp/pac-man/pmshops/

・コンバース バスケットボール専用ホームページ

https://converse-basketballwear.jp/

・コンバースバスケットボールウェア公式X @converse_bbwear

https://x.com/converse_bbwear

・ゼットオンラインショップ【CONVERSE】

https://zettshop.net/brand/converse

※コンバースのスポーツウエア及びバッグの企画・製造はゼットクリエイト株式会社が行っており、当ホームページおよびXの運営はゼット株式会社が行います。

【消費者・読者からのお問い合わせ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB：https://converse-basketballwear.jp/