視覚障がい者向け録音再生機『PTR3PLUS』およびiPhone向けアプリ『プレクストークリーダー』

シナノケンシ株式会社

シナノケンシ株式会社（本社：長野県上田市、代表取締役社長：金子 行宏、以下「シナノケンシ」）はこのたび、視覚障がい者向けの録音再生機「プレクストーク」シリーズの新製品として、卓上型録音再生機 『PTR3PLUS』（読み：ピー・ティー・アール・スリー・プラス）を開発し、2026年6月より販売を開始します。

従来機『PTR3』の操作性や機能を継承しつつ、プレクストーク同様の操作性をもつiPhone向け専用アプリ『プレクストークリーダー』との連携機能を新たに搭載。録音図書の再生環境を自宅・外出先を問わずシームレスに提供し、より便利で快適な読書体験を実現します。

【PTR3PLUS製品写真】

【開発背景 ～ユーザーの声に応えて～】

シナノケンシは1990年代より、誰もが読めるアクセシブルな電子図書の国際標準規格であるDAISY（以下「デイジー」。Digital Accessible Information SYstemの略）に準拠した音声読書機の自社ブランド「PLEXTALK（プレクストーク）」シリーズの開発製造販売に取り組んでおります。



近年では、スマートフォン（以下「スマホ」）を利用した読書が一般化しつつあり、外出先でも手軽に読書を続けたいというニーズが増加しています。プレクストークユーザーからも、「操作が簡単な卓上型を使い続けたい」という声がある一方で、

- スマホアプリでもプレクストークと同じ操作体系で読書をしたい- 自宅にて卓上型プレクストークで再生していたCDやSDカードのデイジー図書の続きを外出先でも読みたい

という声が強まっていました。特に、現在もCDやSD カードのみで提供されるデイジー図書が多く存在するため、これらのコンテンツをスマホに転送し、外出先でも続きを読める環境へのニーズがありました。



こうした読書環境の変化とユーザーの声に応えるべく開発したのが、新製品『PTR3PLUS』と iPhone向けアプリ『プレクストークリーダー』です。

『プレクストークリーダー』は、これまでのプレクストークで培われたわかりやすい操作性を再現。スマホ読書が増える現状を踏まえつつ、これまでの携帯型『プレクストークリンクポケット』を愛用してきたユーザーの声にも応えるものとなります。

【厚生労働省事業での開発助成】

『プレクストークリーダー』およびその『PTR3PLUS』との連携機能は、厚生労働省「令和7年度 障害者自立支援機器等開発促進事業」に採択され、助成を受けて開発しています。スマホを活用したアクセシブルな読書環境の構築が社会的に重要であると評価されたもので、従来の読書端末からモバイル環境へと読書の幅を広げる取り組みを後押しするものとなりました。

また、開発にあたっては図書館や特別支援学校等と連携したモニター評価を実施し、視覚障がい者の方にとって読みやすさと使いやすさを重視した開発を進めてまいりました。

【本間一夫文化賞の受賞】

シナノケンシは2025年10月7日に社会福祉法人日本点字図書館が主催する「第22回本間一夫文化賞」を受賞いたしました。同賞は、視覚障がい者の文化向上に貢献した個人・団体を顕彰するもので、本受賞はプレクストークシリーズを通じた当社の取り組みが広く社会に認められた証となります。

『PTR3PLUS』と『プレクストークリーダー』の仕様・特長について

PTR3PLUS 製品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177678/table/6_1_63db9188caf8947b419f15eae3fd6d03.jpg?v=202604140551 ]

カバー付きのシンプルな操作体系を採用し、機器操作が苦手な方やこれからデイジー図書を利用される方でも安心してお使いいただけます。

PTR3PLUS 主な特長

変わらず安心して使えるポイント：PTR3からの継承点

- DAISY再生・録音・編集に対応- CD/内蔵メモリ(4GB)/SDカード/USBメモリの多様なメディアに対応- サピエ図書館の検索・再生・ダウンロードに対応- PTR3で可能な操作をすべて利用可能

新たに快適さを高めるポイント：追加機能

iPhone向けアプリ『プレクストークリーダー』

- iPhone向けアプリ『プレクストークリーダー』を6年間無料で利用可能- インターネットラジオ「radiko(ラジコ)」を標準搭載- 点字ファイル(BES/BSE)の読み上げに対応- テキスト読み上げの新話者「あきら(男性)」の追加- バッテリー再生時間の延長 DAISY CD 3時間 → 6時間- 無線LAN 5GHz帯、セキュリティWPA3に対応- 大規模見出し(1,000件以上)を持つ図書も再生可能PTR3PLUS 主な仕様[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177678/table/6_2_c6c672b32f9619e3012c41c6549a0834.jpg?v=202604140551 ]プレクストークリーダーのアイコン主な機能

・VoiceOverに対応

・サピエ検索（音声検索対応）

・試し読み/ストリーミング再生/ダウンロード

・スピード/トーン機能

・しおり/おやすみタイマー

・初心者向けシンプルモード

・iOS・iPadOS 16.3以降をサポート

特長

・わかりやすい再生操作

直感的なボタン配置とシンプルな操作体系で、はじめての方でも迷わず使える

・VoiceOverでの使いやすさ

VoiceOver読み上げに最適化され、視覚に頼らない操作が快適

・高速再生でも聴きやすい音質

スピードを上げても声質が崩れず、長時間の快適な読書が可能

・音声入力がすべてひらがなに変換される設計

図書検索のヒット率が向上し、目的の本を素早く探せる

・試し読み/ストリーミング再生に対応

ネット上からすぐに読み始められる。ダウンロードしてオフライン利用も可能

プレクストークリーダー再生画面入手方法

App Storeからダウンロードしてご利用いただきます。

『PTR3PLUS』と『プレクストークリーダー』の連携について

- PTR3PLUS購入者・6年間、無料で使えるクーポンを付与・PTR3PLUSとの連携機能が利用可能- アプリ単体で購入されたい方・月額500円(税込)のサブスクリプション・PTR3PLUSとの連携機能は利用不可- まずアプリを試したい方・1ヶ月間の無料クーポンを提供・PTR3PLUSとの連携機能は利用不可- その他・機能限定版(再生時間2分)を無料提供コンセプト『PTR3PLUS』と『プレクストークリーダー』の連携機能

CD/SDカードのみで提供されているデイジー図書をiPhoneで聴ける点が最大のメリットとなります。

※ インターネット接続環境および利用条件により一部機能は制限される場合があります。

※ PTR3PLUSとプレクストークリーダーの連携機能を利用するには、PTR3PLUSおよびiPhoneが同一のネットワーク（同じ無線LAN、有線LAN環境）に接続されている必要があります。

お問い合わせ

シナノケンシ株式会社 プレクストークお問い合わせ窓口

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177678/table/6_3_aa38b8ee37ab4da4a5c073adfbf8eac6.jpg?v=202604140551 ]

※ プレクストークリーダーに関するお問い合わせも承ります。※ iPhoneの基本操作に関するお問い合わせには対応しておりません。

注記事項

・サピエを利用するには、別途、お客様ご自身でインターネット接続契約、ならびにサピエの利用者登録を行う必要があります。

・内蔵のCDドライブはトレイ式になります。CDドライブに挿入されたCD-RやCD-RWメディアへの録音やバックアップはできません。また、DVDメディアの読み込み/書き込みはできません。

・USBタイプA端子に接続可能なUSB機器は、USBフラッシュメモリ、USBカードリーダーライターに接続したCFカードなどの各種メディアです。SDカードやUSB機器は一般家電量販店で当社動作確認済み品をお買い求めください。

・iPhone/iPad/VoiceOverは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

・iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・ラジコ/radikoおよびradikoロゴは株式会社radikoの登録商標です。

・PLEXTALKはシナノケンシ株式会社の登録商標です。

なお、全ての記載内容（仕様・特長・外観および価格等）は、性能向上その他の理由で予告なく変更することがありますので予めご了承ください。