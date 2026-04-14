「Agent Skills」を活用した広告代理業務の自動化支援サービスの提供を開始

株式会社スニフアウト

株式会社スニフアウト（本社：東京都新宿区、代表取締役：津本 海、以下「スニフアウト」）と株式会社ヒトクセ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮崎 航、以下「ヒトクセ」）は共同で、AIエージェントの業界標準規格「Agent Skills（エージェントスキルズ）」を広告代理業務に適用し、入稿・予算管理・レポーティングの三大業務を自動化する取り組みを2026年4月14日より開始いたします。本取り組みは、AIエージェント開発ベンダーの「スニフアウト」と、デジタル広告代理業務の知見を持つ「ヒトクセ」の共同プロジェクトとして推進します。

■ 背景・課題

詳細はこちら :https://ad-agent.sniffout.net/

広告代理業務の入稿・運用管理・レポーティングは、その大部分が今なお人手に依存しています。クライアントごとに異なるフォーマットや運用ルール、複数の広告プラットフォームにまたがる設定作業は、熟練担当者でも1案件あたり週3～5時間以上を要することが常態化しています。

汎用RPAや定型プログラムによる自動化は、この「会社・案件ごとの多様性」への柔軟な対応が困難であり、業界全体で本格的な自動化が進んでいないのが実状でした。その結果、担当者1人が抱えられる案件数は5～10件が上限とされ、人件費が売上の天井を決定する構造的な課題となっています。

■ Agent Skills（エージェントスキルズ）とは

Agent Skillsは、Anthropic社（Claude開発元）が策定したAIエージェントの設計・実行に関する業界標準フレームワークです。2025年末に業界共通規格としてオープン化され、OpenAI・Googleを含む主要AIベンダーが採用を表明しています。

このフレームワークでは、AIエージェントが実行すべきタスクをひとまとまりの「スキル」として定義し、自然言語による指示のみで複数ステップにわたる業務を自律的に実行します。業界共通規格であるため、MCP（Model Context Protocol）と同様に今後あらゆる業務自動化の基盤となることが見込まれます。本取り組みはこのAgent Skillsを用いて、広告運用を自動化する伴走支援であり、既に実運用での有効性が実証されています。

■ 取り組みの概要

スニフアウトとヒトクセは共同で、各社の業務プロセス・判断ルール・クライアント要件に合わせてカスタムAgent Skillsを構築・導入します。各広告代理店やクライアント、その他のコミュニケーションスタイルに合わせたAIエージェントの導入を可能にし、最短1週間での本番稼働を実現します。

■ 自動化対象の主要業務

1. 入稿の自動化

クライアントの指示書・打ち合わせメモをAgent Skillsに渡すだけで、Google・Meta・Yahoo!等の主要プラットフォームへAPIを通じて自動入稿。従来30～60分かかっていた作業を約3分に短縮。

2. 日次運用・予算管理の自動化

配信ペース・CPA・期間予算を常時監視し、設定した閾値に基づいて日次で自動調整。Slackへのアラート通知、期間終了・予算枯渇の事前警告にも対応。

3. レポーティングの自動化

クライアントごとの異なる報告フォーマットに対応し、データ収集・整形・整合性チェック・送付まで全自動。並行稼働テストでは人間が作成したレポートよりも誤りが少ないケースも確認されています。

■ セキュリティへの対応

広告アカウントへの操作権限をAIエージェントに委任するにあたり、本取り組みでは以下のセキュリティ設計を標準実装します。

・閾値制御によるリスク管理: 予算変更・広告停止等の操作には閾値制御と承認フローを設定。（例：消化率99%以上で自動停止、±20%超の変更は担当者確認を必須化）

・権限分離: スキルの作成・編集は管理者のみ可能とし、一般従業員は実行のみの権限に制限。

・コンテキストエンジニアリング: AIの守るべきルール・判断基準を明示的に定義。

・完全な監査証跡: 全操作をログに記録。

■ 提供概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116826/table/26_1_2e5949a52c6b668347c0414e9c5b12b8.jpg?v=202604140651 ]

■ 導入実績（パイロット事例）

本取り組みは、株式会社ヒトクセ社内での実運用を経て商用化いたします。パイロット導入から1週間以内に基本スキルが完成し、現在は全運用案件（30～50件）のうち約1/3で本番稼働中です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116826/table/26_2_911f6d60c2468b11c824e811616f5203.jpg?v=202604140651 ]

また、スニフアウトとヒトクセの共同取り組みについては、NIKKEI Digital Governance でも「AIエージェントによる広告運用自動化の最前線」として大きく取り上げられました。

【NIKKEI Digital Governance 掲載記事】

https://www.nikkei.com/prime/digital-governance/article/DGXZQOUC17APS0X10C26A3000000

■ 担当者のコメント

株式会社スニフアウト 代表取締役CEO 津本 海

Agent Skillsを用いたエージェント開発が真価を発揮するのは、ワークフローを完全に定義しきれないような、柔軟性・多様性の高い業務フローです。クライアントごとにルールが異なり、状況に応じた判断が求められる広告代理業務はまさにその典型です。スニフアウトとヒトクセの連携を起点に、広告業界全体のスタンダードとして普及させていきたいと考えています。

株式会社ヒトクセ 代表取締役社長 宮崎 航

導入から1週間で業務の流れが劇的に変わりました。自動化はリスクではなくむしろ品質向上の手段だと実感しています。1人で担当できる案件数を5倍以上に引き上げることを目指しています。

■ 特別ウェビナー開催のお知らせ

本取り組みの具体的な内容や、Claude Code・Skillsを活用した広告運用の未来について解説する特別ウェビナーを開催いたします。

タイトル： Claude Code・Skillsを活用した広告運用エージェントの構築と効果

日時： 2026年4月28日（火） 12:00～13:00

形式： オンライン開催（専用URL）

参加費： 無料

登壇者：

・株式会社スニフアウト 代表取締役 CEO 津本 海

・株式会社ヒトクセ 代表取締役社長 宮崎 航

詳細・お申し込み：https://sniffout-hitokuse-202604.peatix.com

■ 企業情報

株式会社スニフアウト

・所在地： 東京都新宿区新宿二丁目11番7号 第33宮庭ビル4階409号室

・代表者： 代表取締役CEO 津本 海

・事業内容： 生成AIエージェント開発・導入支援、RAG導入コンサルティング

・URL： https://www.sniffout.net/

株式会社ヒトクセ

・所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目15番1号 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿701号室

・代表者： 代表取締役社長 宮崎 航

・事業内容： デジタル広告代理業務、広告運用コンサルティング

・URL： https://hitokuse.co.jp/

【本件に関する報道関係お問い合わせ先】

株式会社スニフアウト 広報担当：info@sniffout.net

株式会社ヒトクセ 広報担当：i.yoshida@hitokuse.com