大人気スマホゲーム「モンスターストライク」と「カンデミーナ」がモンスト要素満載の初コラボ！カンロ「カンデミーナグミ ストライクショット」発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)は、独自の形状から生まれるハードな食感を楽しめる「カンデミーナ」シリーズから、大人気スマートフォンゲーム「モンスターストライク(以下モンスト)」とコラボレーションした「カンデミーナグミ ストライクショット」を2026年4月21日（火）より、全国のコンビニエンスストアおよび駅売店、全国のPPIHグループ店舗(ドン・キホーテおよびユニー系列、一部店舗を除く)限定で発売します。

《グミ粒は「ラッキーバルーン」や「トラベルベル」などゲーム内に登場する要素をイメージ！レア型「オラゴン」型も》

「カンデミーナ」は、特許製法によるユニークな形状でハードな食感を提案する、エンターテインメントグミブランドです。ブランド年間売上は30億円以上、食品産業新聞社主催「第53回食品産業技術功労賞 商品・技術部門」を受賞するなど、カンロにおいてピュレグミに次ぐグミブランドとして、若い世代やビジネスパーソンを中心にご好評いただいています。

一方、「モンスト」は、スマートフォンの特性を活用した誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGで、一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ(マルチプレイ)を特徴とし、Z世代をはじめとする若者世代に絶大な人気を得ています。

そんなスマートフォンゲーム市場をけん引する「モンスト」と、ハードさとユニークさを兼ね備えた「カンデミーナ」の初のコラボレーションが実現。この度、ゲームの世界観をグミで表現した「カンデミーナグミ ストライクショット」を発売します。

グミ粒はゲーム内に登場する要素をイメージしたデザインを採用。「ラッキーバルーン」、「矢印(反射)」、「矢印(貫通)」、「トラベルベル」、「わくわくミン」、「ラック(運極)」の6種です。また、レア型として「モンスト」のマスコットキャラクター「オラゴン」型を2種潜ませています。フレーバーは「モンストロベリー味」、「わくわくメロン味」、「ストライグレープ味」の3種。各フレーバーを組み合わせて2粒一緒に噛みしめると、「ストロベリー×メロン」で“スイカ味??”、「メロン×グレープ」で”マスカット味??”、「グレープ×ストロベリー」で“ブルーベリー味??”と、“友情コンボ”で新たなフレーバーに進化!? よりハードな食感をお楽しみいただけます。

ゲーム中に仲間と一緒に、また気持ちを切り替えたい時などに「モンスト」の世界観にワクワクしながらお召し上がりください。

※ストライクショット：キャラクターが持つ必殺技。 ※友情コンボ：キャラクターが味方キャラクターにぶつかることで発動する効果。

《「ネオ」「エル」などの大人気キャラが登場する5種のパッケージを展開！》

パッケージには、ゲーム内で2025年7月に獣神化・改※した「ネオ」や、2025年の新春キャラとして登場し、人気を博している「エル」などの人気キャラクターが登場。「モンスト」と「カンデミーナ」のワクワク感を表現した5種類のパッケージデザインを展開します。

※獣神化・改：モンストゲーム内におけるキャラの進化形態の一つ。

《カンデミーナセットと「モンスターストライク」のグッズが抽選で10名様に当たる！SNSキャンペーンを実施》

本商品の発売を記念して、SNSキャンペーンを実施します。カンロ公式Xアカウントをフォローして指定の投稿をリポストいただくと、カンデミーナセットと「モンスト」のグッズが抽選で10名様に当たります。さらに、キャンペーン期間中に対象の投稿が5,000リポストを達成すると、「モンスト」ユーザー全員にゲーム内で「わくわくミン」を1個プレゼント。奮ってご参加ください。

- 期間：2026年4月21日（火）12：00 ～ 2026年4月27日（月）23：59- 応募方法：１.カンロ公式Xアカウント（@kanro_pr）をフォロー２.指定の投稿をリポスト- 賞品：カンデミーナセット（カンデミーナグミ スーパーベスト、Wインパクト、ストライクショットの3袋セット）、モンストグッズ（モンストフレンズぬいぐるみ ネオ、モンストフレンズぬいぐるみ エルどちらか1体）※「カンデミーナグミ ストライクショット」のパッケージデザインおよびモンストフレンズぬいぐるみの種類はお選びいただけません- 当選者数：10名様

《「カンデミーナグミ ストライクショット」発売を記念して「モンスト」ゲーム内でアイテムをプレゼント！》

商品の発売を記念して、「モンスト」ユーザー全員に「スタミナミン」を1個プレゼント。

プレゼント期間：2026年4月21日(火)4:00～7月20日(月)3:59

※対象期間中に2日以上ログインしても、受け取れるのはお1人様1回のみとなります。

■商品概要

商品名 ：カンデミーナグミ ストライクショット

発売日 ：2026年4月21日（火）

価格 ：オープン価格

内容量 ：60ｇ

販売エリア：全国のコンビニエンスストアおよび駅売店、全国のPPIHグループ店舗(ドン・キホーテおよびユニー系列、一部店舗を除く)

特徴 ：「モンスターストライク」とコラボレーションしたハードな弾力食感グミ。ストロベリー、メロン、グレープの3種のフレーバーを組み合わせると味わいの変化も楽しめるアソート。

■モンスターストライクについて

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

公式サイト：https://www.monster-strike.com

■発売中のカンデミーナシリーズ

商品名 ：カンデミーナグミ スーパーベスト

参考価格：216円（税込） ※消費税8％

内容量 ：72ｇ

特徴 ：独自の形状から生まれるハードな弾力食感グミ。

ラムネ味、グレープソーダ味、コーラ味の3種の炭酸飲料味が楽しめます。

商品名 ：カンデミーナグミ Wインパクト

参考価格：216円（税込） ※消費税8％

内容量 ：72ｇ

特徴 ：激厚W波型の弾力とエナジードリンクの刺激感。

電撃×弾力の「Wの衝撃」がクセになるエナジーハードグミ。

商品名 ：カンデミーナグミ ドリームパック

参考価格：421円（税込） ※消費税8％

内容量 ：152ｇ

特徴 ：独自の形状から生まれるハードな弾力食感グミ。

スーパーベストとＷインパクトの夢の競演。

ラムネ味、コーラ味、グレープソーダ味、エナジーソーダ味、ホワイトエナジーソーダ味、パープルエナジーソーダ味の6種のフレーバーと2種類の食感が楽しめるアソート

■「カンデミーナ」について

特許製法によるこだわりのグミ型から生まれるハードな食感が特徴の、エンターテインメントグミ「カンデミーナ」シリーズ。2013年の発売以来、ハード食感好きのグミユーザーに親しまれることで売上を拡大し続け、カンロにおいてはピュレグミに次ぐグミブランドとして若い世代やビジネスパーソンを中心にご好評いただいています。

2023年、ハード系グミカテゴリーの成長に寄与していることが評価され、食品産業新聞社主催「第53回食品産業技術功労賞 商品・技術部門」を受賞しました。

ブランドサイト：https://kanro.jp/pages/candemina/

■「カンデミーナ」商品特徴

【特徴１】３D食感なグミのカタチ

波型、パズル型、矢印型、力型、これまでに類を見ない3Dなグミ型が作り出すどこか不思議な食感は、食べた人を虜にすること間違いなし!? ※写真は過去発売したカタチを含んでいます。

【特徴２】遊べるグミのカタチ

子どもの頃に食べ物で遊んではいけない、と言われた人も堂々と楽しむことができる！？食のエンターテインメントを提案。

【特徴３】実はすごいグミのカタチ

特許製法だからこそ！？のユニークなカタチとクセになる食感。

●特許番号 ：特許第6137530号

●発明の名称：グミキャンディ成型用のスターチ押し型およびグミキャンディの製造方法

※一部特許製法以外の商品もあります。

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。 ※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)