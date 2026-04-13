株式会社スピーディは、放送開始50周年を迎える国民的アニメ『まんが日本昔ばなし』（全1,474本）のマスターライセンシーとなりました。

株式会社スピーディ

株式会社スピーディ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田淳）は、1975年の放送開始から50周年を迎える国民的アニメ『まんが日本昔ばなし』に関する放送と、OTTに関する独占マスターライセンシーとなったことをお知らせいたします。当社は今後、これまで培ってきたブランドコンサルティングをベースに、最新のAI技術を掛け合わせ、既存作品の放送を超えた取り組みを推進してまいります 。

■時代を超えて愛される『まんが日本昔ばなし』

日本各地に伝わる民話や伝説を温かみのあるアニメーションで描き、世代を超えて多くの人々に親しまれてきた国民的作品です 。特に、故・市原悦子さんと故・常田富士男さんのお二人による、温かく、時にユーモラスで、時に恐ろしい多彩な語りは、今もなお日本人の心に深く沁みついております 。



■本プロジェクトの第一弾として、3月20日（金・祝）より、こども・アニメ専門チャンネル『キッズステーション』にてデジタルリマスター版放送開始。

長年フィルムで保管されていた貴重な原盤を、最新技術を用いてデジタルリマスター化。当時の質感はそのままに、驚くほど鮮やかに蘇った名作の数々を、世代を超えてご家族皆様でお楽しみいただけます 。

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【キッズステーションについて】

「人々に夢や感動を提供し、心豊かな生活と文化の創造に貢献する」をキャッチコピーにお届けする日本唯一の知育専門チャンネルです 。国民的人気アニメから、キッズステーションオリジナル番組まで、子どもたちに寄り添い、親子で安心してお楽しみいただけます 。

公式ウェブサイト：https://www.kids-station.com/

キッズステーションは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴いただけます 。

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【会社概要】

会社名：株式会社スピーディ 代表者：代表取締役社長 福田淳

所在地：東京都港区六本木7-7-7 8F

事業内容：ブランドコンサルティング、タレントエージェント、アートギャラリー運営、キャラクターコンテンツのプロデュース、AIプロジェクトの開発等

公式ウェブサイト：https://spdy.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スピーディ 『まんが日本昔ばなし』担当

Email：info@spdy.jp

株式会社Speedyのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/46429