【名古屋】大好きないちごを「あげるね」と分け合う子どもたち！英語の保育園が育てる思いやりの心

株式会社アライブ

英語の保育園・子ども英会話教室・英語の学童・STEMスクールを展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）は、2026年3月23日、運営するアライブインターナショナルスクール（英語の保育園）の遠足を実施し、知多郡美浜町にある「ジョイフルファーム鵜の池」を訪れました。本遠足は、卒園を控えた子どもたちが仲間とともに思い出を深める「締めくくりの学びの場」として実施されました。

子どもたちの「分かち合い」が育てる非認知能力

今回の遠足では、いちご農園での体験を通して、子どもたちの関係性に大きな変化が見られました。収穫したいちごを「あげるね」「甘いよ」と英語で声をかけながら一緒に遊びながら笑い合う様子や、年齢の低い子や講師にいちごを分け与える姿から、思いやりや友情が深まっていく様子が印象的でした。自然の中で過ごすことで、日常とは異なる開放的な環境が生まれ、言い合いや取り合いが起こることなく、子どもたちがのびのびと関わり合う姿も見られました。こうした体験は、単なる遠足ではなく、共感力や協働性といった非認知能力を育てる重要な教育機会となっています。

喜びと驚きを生み出す教育的アプローチ

農園内を歩く時間も、子どもたちにとって大切な学びの時間となりました。道端に咲く花や虫、鳥に目を向けながら仲間同士で観察したり、歌を歌いながら歩いたりする中で、子どもたちの心に「喜び」や「楽しさ」、そして「驚き」が生まれていきました。

こうした“喜びや驚きを生み出す時間”は、校長・三井博美がスタンフォード大学の幼児教育施設での研究や、その後の継続的な学びを通して、日本の教育現場に取り入れてきた取り組みの一つです。実際に当日は、子どもたちがより優しく関わり合い、互いを助けながら自然の中で多くの発見を楽しむ姿が見られました。このような一つひとつの体験が、子どもたちの心の豊かさを育んでいきます。

食育としての価値｜自然と食をつなぐ体験

本農園では、水耕栽培によっていちごが育てられており、子どもたちはその仕組みにも興味を示していました。自分の手で収穫したいちごを味わい、友だちと分かち合いながら食べる体験は、「食」への関心を高める貴重な機会にもなります。「美味しいね！」「どうやって作っているのかな？」といった英語でのやり取りを通して、子どもたちは食べ物への興味や感謝の気持ちを自然と育んでいきました。

アライブではこうした体験を大切にし、収穫体験やクッキング活動などの食育の機会を年間を通して多く提供しています。本取り組みは、英語を「学ぶ」だけでなく、「体験の中で英語を使いながら心を育てる」というアライブの教育方針を象徴する実践です。アライブでは今後も、子どもたちの「驚き」や「喜び」を大切にした体験を通して、未来を生きる力を育む教育を実践してまいります。

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アライブインターナショナルスクールについて

名称：アライブインターナショナルスクール（名古屋市東区：指定認可外保育園）

運営：株式会社アライブ（代表取締役 三井博美）

所在地：愛知県名古屋市東区泉1-21-15 大日ビル２F

お問合せ: 052-228-4833

対象年齢：2歳～就学前

特色：英語イマージョン教育、非認知能力の育成、創造的体験学習、STEM・アート・音楽連携教育、体操・体育など



株式会社アライブの会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美



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公式ホームページ

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主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を単なる語学ではなく「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む教育を実践しています。