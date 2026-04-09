明治と篠原倖太朗選手がサポート契約を締結 ～プロテインブランド「ザバス」がカラダづくりをサポート～

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、陸上競技の篠原倖太朗選手（所属：富士通陸上競技部、マネジメント：オフィスオーエイト株式会社Ggoatプロジェクト）と、プロテインブランド「ザバス」を活用し、食事やスポーツ栄養サプリメントの摂取に関する指導を通じて、カラダづくりをサポートするサポート契約を2026年2月に締結しました。

これまでザバスは、「記録を更新したい！勝利をつかみたい！」と願う、多くのトップアスリートのパフォーマンスアップを、45年以上にわたってサポートしてきました。当社は、「『食と健康』のプロフェッショナルとして、常に一歩先を行く価値を創り続ける」というグループ理念のもと、今後、世界と戦う選手として、また日本陸上長距離界において新たな記録への挑戦とさらなる活躍が期待される篠原倖太朗選手を、食と健康の分野で強力にサポートしてまいります。

契約概要

「ザバス」を中心とした当社商品の提供に加え、カラダづくりとパフォーマンスアップを目指し、プロテインの摂取を中心としたスポーツ栄養サプリメントの摂取指導、腸内環境へのアプローチや体組成などの計測を通した栄養面からのアプローチなど、食と健康の分野で総合的にサポートを行います。

篠原倖太朗選手のプロフィール







生年月日：2002年９月3日（23歳）

出身地：千葉県

身長：175㎝

出身校：千葉県立富里高等学校→駒澤大学

所属：富士通陸上競技部

主な記録：

5000m 13分15秒70（2024年）※日本人学生記録

10000m 27分35秒05（2024年）

ハーフマラソン 59分30秒（2025年）※日本人学生記録

契約締結にあたっての篠原選手のコメント

「このたび、株式会社 明治様と契約を締結させていただくことになりました。ザバスとの出会いは高校生の時でした。プロテインといえばザバスだと思い、『ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味』を自分で購入して飲んでいました。今は『ザバス プロ WPIリカバリー』と『ザバス プロ WPIクリア』を愛用していますが、ザバスは味が抜群においしいし、さらさらしていて溶けやすく、ハードな練習後にも飲みやすいところが気に入っています。陸上競技は数字（記録）で成果を問われる競技です。5000mで12分台、10000ｍで26分台の日本人初の扉を開けたい。そこの数字にはこだわっていきたいと思っています。将来はマラソンも狙っていきたいです。そのためにできることを最大限積み重ねていくために、ザバスを味方に頑張っていきたいと思います。」

当社が継続して行うスポーツ界への栄養情報の普及

当社は、プロアスリートから学生アスリート、ジュニアアスリート、そして日常生活で運動をされる方まで、目標に向かってスポーツをする全てのスポーツパーソンの自己実現を応援しています。また、運動と栄養の両面から健康を支えるために、管理栄養士によるアスリートへの栄養指導のほか、全国で部活生に栄養セミナーを実施するなど、カラダづくりや健康に役立つ情報発信を行っています。さらに、各競技団体との連携による世代別トップチームへのサポートも展開し、蓄積したスポーツ栄養のノウハウをアスリートの競技力向上に役立てられるよう取り組んでいます。

ザバスのご紹介

1980年に発売し、多くのお客さまから支持されているプロテインブランドです。スポーツ現場で培った豊富な知見とエビデンスに基づいた商品の開発、設計が源となり、トップアスリートから部活生、スポーツジュニアまで、幅広いニーズにお応えし、展開しています。

＜篠原選手使用商品＞







左より「ザバス プロ WPIリカバリー マスカット風味」「ザバス プロ WPIクリア」