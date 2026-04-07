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e angle 冷凍庫の最新モデルが登場
タッチパネルで操作性が向上。冷蔵庫としても使える45cm幅スリム冷凍庫
株式会社エディオンは、2026年4月10日（金）より、プライベートブランド「e angle」において、冷凍庫「ANGV-FRU107-B-W」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
本モデルは、2024年6月に販売を開始した冷凍庫の最新モデルです。幅45cmのスリムデザインはそのままに、キッチンの隙間や限られたスペースにもすっきりと収まります。新モデルでは、お客様からいただいたご意見をもとに、温度調節の操作部をつまみからパネル式に一新しました。設定中の冷却度や運転モードが点灯して表示されるため、庫内の運転状況を一目で確認できます。
また、「冷凍⇔冷蔵切替機能」を搭載しており、冷凍食品のストック用としてはもちろん、冷蔵モードに切り替えてセカンド冷蔵庫としても活用いただけます。さらに、省エネ達成率は154％と業界トップクラス※を実現。24時間使い続ける家電だからこそ、家計へのやさしさにもこだわりました。
【 概要 】
商 品：e angleシリーズ 冷凍庫「ANGV-FRU107-B-W」
発 売 日：2026年4月10日（火）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価 格：44,800円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇パネル操作で、より快適に
お客様の声を参考に、操作部にパネル式を採用。
運転モード（冷凍・冷蔵・急冷凍）や温度設定など、運転状況が見やすくなりました。
◇ ライフスタイルにあわせて使い分けができる、「冷凍⇔冷蔵切替機能」
作り置きや冷凍食品のまとめ買いには冷凍庫として、夏場の飲料・野菜保管には冷蔵庫としてなど、ライフスタイルに合わせて使い分けることができます。
◇ スリムデザインでありながら、充実した収納力
幅45cmのスリムデザインでありながら定格内容積107Lを確保。
一般的な冷凍食品の入れる向きを縦横選ばず収納できる庫内サイズで、整理もしやすい設計です。
また、天面は電子レンジが置ける、耐熱トップテーブル（耐熱100℃、耐荷重30kg）仕様です。
◇ 家計にやさしい省エネ設計
省エネ基準達成率154％を達成し、100〜120Lの冷凍庫においてトップクラス※の省エネ性能を実現しました。
※2025年12月時点。資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」（電気冷凍庫・2021年度目標）掲載の定格内容積100〜120Lクラスを対象とした、省エネ基準達成率の比較結果に基づく。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/132214/132214_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
株式会社エディオンは、2026年4月10日（金）より、プライベートブランド「e angle」において、冷凍庫「ANGV-FRU107-B-W」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
本モデルは、2024年6月に販売を開始した冷凍庫の最新モデルです。幅45cmのスリムデザインはそのままに、キッチンの隙間や限られたスペースにもすっきりと収まります。新モデルでは、お客様からいただいたご意見をもとに、温度調節の操作部をつまみからパネル式に一新しました。設定中の冷却度や運転モードが点灯して表示されるため、庫内の運転状況を一目で確認できます。
【 概要 】
商 品：e angleシリーズ 冷凍庫「ANGV-FRU107-B-W」
発 売 日：2026年4月10日（火）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価 格：44,800円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇パネル操作で、より快適に
お客様の声を参考に、操作部にパネル式を採用。
運転モード（冷凍・冷蔵・急冷凍）や温度設定など、運転状況が見やすくなりました。
◇ ライフスタイルにあわせて使い分けができる、「冷凍⇔冷蔵切替機能」
作り置きや冷凍食品のまとめ買いには冷凍庫として、夏場の飲料・野菜保管には冷蔵庫としてなど、ライフスタイルに合わせて使い分けることができます。
◇ スリムデザインでありながら、充実した収納力
幅45cmのスリムデザインでありながら定格内容積107Lを確保。
一般的な冷凍食品の入れる向きを縦横選ばず収納できる庫内サイズで、整理もしやすい設計です。
また、天面は電子レンジが置ける、耐熱トップテーブル（耐熱100℃、耐荷重30kg）仕様です。
◇ 家計にやさしい省エネ設計
省エネ基準達成率154％を達成し、100〜120Lの冷凍庫においてトップクラス※の省エネ性能を実現しました。
※2025年12月時点。資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」（電気冷凍庫・2021年度目標）掲載の定格内容積100〜120Lクラスを対象とした、省エネ基準達成率の比較結果に基づく。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/132214/132214_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/