株式会社ソフテス(本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：渡邊 英介、以下「ソフテス」)は、SAP S/4HANA(R)を使い慣れていない方でも簡単かつスピーディーな会計伝票登録が可能な「らくらく登録ワークフロー 会計伝票」のSAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition対応版の販売を開始しました。





▲らくらく登録ワークフロー 会計伝票(SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition対応版)





▲らくらく登録ワークフロー 会計伝票(SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition対応版)伝票照会画面





■「らくらく登録ワークフロー 会計伝票」について

「らくらく登録ワークフロー 会計伝票」は入力項目を最小限に抑えた画面で、すぐ精算しなければならない交通費を入力する場合や消耗品発注の際など、迷うことなく簡単にSAP S/4HANA(R)の伝票登録が可能です。

また、各種会計伝票の申請・承認・決裁に関するワークフローは、各組織構造にあわせて柔軟に設定でき、設定したフローに沿って運用することで内部統制の強化に貢献します。あわせて、証憑のスキャナ連携により電子化も支援します。SAP(R)専業のソフテスだからこそ可能な、SAP S/4HANA(R)との密な連携により、会計伝票業務を効率化します。









【主な特長】

・会計伝票登録を簡単かつスピーディーに

SAP S/4HANA(R)に不慣れな方でも迷いにくいよう、入力項目を最小限に抑えた画面





・ワークフローに基づいた内部統制を実現

経費・交通費・支払・精算などの各種申請から、振替伝票・請求伝票などの会計伝票まで、内部統制に基づいたワークフロー





・伝票参照・バーコード対応で業務コスト削減に貢献

伝票参照機能やバーコード対応、一覧表からのシングルクリックによる詳細照会機能





・SAP S/4HANA(R) Cloud Public Editionに対応

API連携により、リアルタイムなマスタ連携と伝票登録





・電子帳簿保存法に対応

国税庁公認JIIMA認証を取得。証憑をスキャナ等で読み込み、伝票に添付





※本商品の詳細については、お問い合わせください。





＜らくらく登録ワークフロー 会計伝票のご紹介＞

https://www.softes.co.jp/services/solution/account/





＜Softes Solution Library＞

ソフテスでは150種類以上の標準アドオンプログラム・ソリューションを用意しています。

https://www.softes.co.jp/services/solution/









■株式会社ソフテスについて( https://www.softes.co.jp/ )

ソフテスは、日本のERP普及の創成期であった1997年に創業し、以来SAP専業のシステムコンサルティング企業として、29年の実績を積んで参りました。独自の導入手法「ユーザダイレクト方式(R)」による導入、運用サポート、アドオンプログラム開発サービスに加え150種類以上の標準アドオンプログラム・ソリューションを用意しています。ソフテスは、その導入実績、顧客評価の高さから、SAPゴールドパートナーに位置づけられています。





【会社概要】

社名 ：株式会社ソフテス

設立 ：1997年9月

代表者 ：代表取締役社長 渡邊 英介

事業内容：SAP専業のシステムコンサルティングサービス

資格 ：SAPゴールドパートナー、AWS セレクトティアサービスパートナー

事務所 ：［本社］

〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町330-5 遠鉄田町ビル7F

［東京事務所］

〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7-19 KDX浜松町ビル5F









■お客様からのお問い合わせ先

株式会社ソフテス 営業部

TEL ： 053-450-3188

問い合わせフォーム： https://www.softes.co.jp/contact/service/





ユーザダイレクト方式はソフテスの登録商標です。

SAP、SAP S/4HANA、記載されているすべてのSAP製品およびサービスは関連するロゴも含めて、ドイツおよびその他の国におけるSAP SEの商標または登録商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。